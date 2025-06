"Das Grab der Schamanin – ein Geheimnis aus der Steinzeit": Kritik zur ZDF-Doku über die Steinzeit

So soll sie ausgesehen haben: Schamanen-Geweihkappen sind beispielsweise in Sibirien und Nordamerika vielfach belegt. Außerdem trug die Dürrenbergerin eine Kette aus Tierzähnen. Insgesamt 50 Zähne befanden sich in ihrem Grab, die meisten waren sorgfältig durchbohrt. Fotoquelle: ZDF / Eike Wichmann