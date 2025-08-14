Home News TV-News

Kultfigur verlässt die "Rosenheim-Cops" – Ersatz steht endlich fest

Endlich Klarheit

14.08.2025, 11.19 Uhr
von Julian Flimm
Seit 25 Jahren war Marisa Burger als absolute Kultfigur Miriam Stockl bei den "Rosenheim-Cops" dabei – jetzt verlässt sie die Serie. Das wird ihre Nachfolge.
Ursula Maria Burkhart (Rolle: Verwaltungsbeamtin Marianne Grasegger), Marisa BURGER (Rolle: Sekretaerin Miriam Stockl), Karin Thaler (Rolle: Hofer-Hofbesitzerin Marie Hofer), Anastasia Papadopoulou (Rolle: Rechtsmedizinerin Elena Dimos), Sarah Thonig (Rol
Die "Rosenheim-Cops" verlieren einen Star – eine andere Darstellerin wird dafür befördert.  Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Die vielleicht beliebteste Rolle der ZDF-Serie geht: Nach 25 Jahren verliert das Rosenheim-Büro ihre unverkennbare Stimme am Telefon und charmante Schaltzentrale. Doch ein kompletter Neuanfang ist das nicht – denn ihre Nachfolgerin ist längst ein bekanntes Gesicht in der Erfolgsserie.

"Es gabat a Leich" – der Kultsatz fällt weg

Seit zwei Jahrzehnten gehört Marisa Burger zu den festen Größen im deutschen Vorabendprogramm. Ihre Rolle als schlagfertige Sekretärin mit dem berühmten Dialekt prägte das Bild der "Rosenheim-Cops" maßgeblich. Besonders ihr Kultspruch "Es gabat a Leich" wurde für viele zum inoffiziellen Serienmotto. Doch nun ist Schluss. Die 25. Staffel wird ihre letzte sein.

Sarah Thonig übernimmt – neu ist sie nicht

Ganz überraschend kommt die neue Personalentscheidung nicht: Sarah Thonig (auf dem Foto ganz rechts), 33 Jahre alt, ist für Fans kein unbeschriebenes Blatt. Sie ist bereits als Christin Lange im Rosenheimer Präsidium tätig – bisher jedoch "nur" am Empfang. Jetzt steigt sie auf und übernimmt ab Staffel 26 den vielleicht wichtigsten Platz im ganzen Kommissariat: den Platz von Frau Stockl."Sarah ist seit 2014 Teil unseres Ensembles und hat mit ihrer authentischen, frischen Art das Publikum für sich gewonnen", so das ZDF in einem Statement.

Im Rosenheimer Kommissariat gibt es viel zu tun.

Frischer Wind bei den "Rosenheim-Cops"

Für Marisa Burger war der Ausstieg eine Herzensentscheidung. Im Juli verriet sie gegenüber Bunte, dass sie sich eine Nachfolge wünsche, der "mit genauso viel Freude, Enthusiasmus und Kreativität an die Sache rangeht". Das ZDF sieht im Rollenwechsel zudem neue Chancen: "Ihr Rollenwechsel eröffnet uns neue dramaturgische Möglichkeiten, die wir mit viel Liebe zum Detail und gewohntem Humor erzählen werden."

Abschied vom "Herz des Rosenheimer Polizeisekretariats"

Mit dem Ende der Ära Stockl verliert die Serie eine Kultfigur – aber gewinnt gleichzeitig eine frische Perspektive. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich Christin Lange in der neuen Rolle schlägt. Eins ist klar: Die Fußstapfen sind groß.

"Wir verabschieden uns mit großem Dank von Marisa Burger, die als Miriam Stockl mehr als zwei Jahrzehnte das Herz des Rosenheimer Polizeisekretariats war", erklärte das ZDF offiziell. "Jetzt möchte sie neue Wege gehen, und wir wünschen ihr für ihre kommenden Projekte alles erdenklich Gute."

