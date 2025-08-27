Home News TV-News

Quiz-Doppelpack: ARD ändert Vorabendprogramm drastisch

Große Programmänderung

27.08.2025, 12.09 Uhr
von Gianluca Reucher
ARD überrascht mit Änderungen am Nachmittag: Beliebte Quizshows bekommen neue Sendeplätze – eine bekannte Sendung muss dafür weichen.
"Gefragt - Gejagt" mit Alexander Bommes
"Gefragt - Gejagt" mit Alexander Bommes läuft auch über den Sommer hinaus weiter - wenn auch zu einer ungewohnten Sendezeit.  Fotoquelle: ARD/Thomas Leidig/itv Studios

Die ARD sortiert ihren Nachmittag neu – und überrascht mit einer neuen Sendezeit für "Gefragt – Gejagt". Bislang liefen die neuen Folgen der beliebten Quiz-Show stets um 18 Uhr im Ersten – und zwar im Wechsel mit "Wer weiß denn sowas?". Während die Sendung von Moderator Alexander Bommes im Sommer ausgestrahlt wurde, kam Kai Pflaumes Quiz zur selben Sendezeit dann für den Rest des Jahres zum Einsatz. Jetzt ändert der Sender seinen Plan.

Vom 13. Oktober bis zum Jahresende läuft "Wer weiß denn sowas?" wie gewohnt um 18 Uhr, doch wie die ARD bekannt gibt, dürfen sich Fans jetzt sogar auf Quiz im Doppelpack freuen. Denn anstatt auf "Gefragt – Gejagt" verzichten zu müssen, läuft das Format auch über den Sommer hinaus überraschend weiter – und zwar vor "Wer weiß denn sowas?" um 17.10 Uhr.

Das heißt: deutlich mehr neue Folgen von "Gefragt – Gejagt", wenn auch auf einem ungewohnten Sendeplatz. Moderator Alexander Bommes spricht in der offiziellen Pressemitteilung der ARD von einer "Win-Win-Situation – mit noch mehr Rätselfreude und Wissensvermittlung für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer". Es gibt allerdings auch einen Verlierer bei der Programmänderung.

"Brisant" muss seinen Sendeplatz aufgeben

So muss das ARD-Magazin "Brisant" seinen seit vielen Jahren angestammten Sendeplatz aufgeben und läuft dann schon eine Stunde früher ab 16.10 Uhr. Ein Wechsel, den das Erste in den ersten beiden Juni-Wochen im vergangenen Jahr bereits kurzfristig getestet hatte. Das Ergebnis: Die Reichweite rutschte massiv ab.

Auf die Zuschauerinnen und Zuschauer kommt mit der neuen Sendezeit für "Gefragt – Gejagt" und "Brisant" definitiv eine Umstellung zu. Christoph Schmidt, Geschäftsführer des ARD-Vorabends, sieht aber vor allem das Positive: "Das ist mal eine Zeitumstellung – im Herbst beginnt der Vorabend nun schon um 17.10 Uhr. Wir freuen uns auf doppelt so viel Spaß bei doppelt so viel Quiz-Action – mit den zusätzlichen Folgen von 'Gefragt-Gejagt'. Und schon jetzt gratuliere ich Alexander Bommes und seinem Team zur erfolgreichen Sommer-Staffel!"

Die zehnte und aktuelle Staffel von "Gefragt – Gejagt" läuft seit dem 23. April 2025 im Ersten und liegt laut "DWDL.de" mit 17,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum derzeit über dem Staffelwert aus 2024 mit damals 16,8 Prozent. Bis zum 10. Oktober können Fans die neuen Folgen der Quizshow noch wie gewohnt um 18 Uhr sehen. Ab dem 13. Oktober geht es dann um 17.10 Uhr weiter und "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume übernimmt den 18-Uhr-Sendeplatz.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
