Home News TV-News

Promis bei "Bares für Rares" – diese krassen Schätze brachten sie mit!

Prominente Schätze

Diese Stars überraschten bei "Bares für Rares" mit verrückten Gegenständen

14.08.2025, 09.53 Uhr
von TB
Seit 2013 begeistert "Bares für Rares" im ZDF. Prominente wie Judith Williams, Felix Neureuther und Giovanni Zarrella überraschen mit ungewöhnlichen Gegenständen und erzielten beeindruckende Auktionserfolge.
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.   Fotoquelle: ZDF / Sascha Baumann

Bereits seit 2013 strahlt das ZDF die Show „Bares für Rares“ aus. Darin bringt der Moderator Horst Lichter Menschen, die etwas mehr oder weniger Wertvolles verkaufen wollen, mit Händlern zusammen. Zuweilen treten auch bekannte Personen vor die Gruppe der Händler und haben teilweise besondere Gegenstände dabei.

Klorollenhalter von Judith Williams

Mit ihrem Ehemann Alexander-Klaus Stecher kam Judith Williams im November 2019 zu „Bares für Rares XXL“. Und das Paar präsentierte einen Klorollenhalter, der bis 1925 im Besitz von Alexandra von Dänemark war und im Schloss Sandringham House hing. Nach dem Tod der Ehefrau des englischen Königs Edward VII. erbte ein Butler den praktischen Einrichtungsgegenstand. Dieser hatte ein witziges Gimmick zu bieten: Immer dann, wenn ein Blatt Klopapier abgerissen wurde, spielte er eine Melodie. Der Sachverständige von „Bares für Rares“ setzte den Wert des Klorollenhalters mit 150 Euro trotzdem recht niedrig an. Dennoch erhielten Williams und ihr Mann 800 Euro dafür.

Einzigartige Skulptur von Felix Neureuther

In die XXL-Ausgabe von „Bares für Rares“ vom Juli 2020 kam der ehemalige Skirennfahrer Felix Neureuther mit einer kleinen Skulptur aus weißem Marmor. Es handelte sich um den Entwurf eines Preises, den die Medaillengewinner eines Skirennens gewinnen sollten. Was Horst Lichter als „Ei auf zwei Beinen“ identifizierte, sollte allerdings einen Abfahrer in der Hocke darstellen. Weil die Skulptur doch nicht als Auszeichnung genutzt wurde, handelte es sich um ein Unikat. Dafür wollte Neureuther 300 bis 400 Euro – und bekam 2.250 Euro. Das Geld verwendete er, um Kinder mit Sportkleidung auszustatten.

Derzeit beliebt:
>>Kultfigur verlässt die "Rosenheim-Cops" – Ersatz steht endlich fest
>>Roland Kaiser: Heimliche Liebe führte zu Ehe-Glück
>>So sah Jan Josef Liefers früher aus – hättest du ihn erkannt?
>>Sommerhaus der Stars 2025: Diese Promi-Paare riskieren den Fluch

Andrea Kiewel: Die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin im Überblick
Andrea Kiewel sorgte mit der Präsentation ihres Verlobungsrings im ZDF-Fernsehgarten für Furore. Die Moderatorin hat bereits drei Ehen hinter sich. Spekuliert wird, ob sie womöglich im Fernsehen heiraten könnte. Ihr Herzblatt ist ein israelischer Ingenieur und Reservist.
„Kiwi" und die Liebe
Andrea "Kiwi" Kiewel ist mit einem israelischen Ingenieur und Reservisten verlobt.

Kaminschirm von Tom Gaebel

Im Dezember 2020 kam der Sänger Tom Gaebel in die Weihnachtssendung von „Bares für Rares“. Dabei hatte er einen Gegenstand, der auf den ersten Blick nicht so leicht zu identifizieren war: einen Kaminschirm aus dem 19. Jahrhundert, der dazu diente, den schmutzigen Kamin im Sommer zu verdecken. Daher bestand seine Vorderseite aus fein bestickter Seide. Gaebel hatte keine Vorstellung davon, wie viel er für den Kaminschirm verlangen konnte, und stapelte mit 100 bis 250 Euro verhältnismäßig tief. Es wurden dann 550 Euro, die Gaebel an die Kölner Tafel spendete.

Auto von den Zarrellas

Normalerweise werden bei „Bares für Rares“ eher handliche Gegenstände verkauft. Das hielt Giovanni Zarrella und seine Frau Jana Ina im August 2021 aber nicht davon ab, den Händlern ein Auto anzubieten. Zarrella trennte sich von seinem Alfa Romeo Spider aus dem Jahr 1987, um mit dem Erlös die Kinderkrebshilfe in Tübingen zu unterstützen. Das letzte Gebot kam von Fabian Kahl, der 15.500 Euro zahlte und den Wagen gleich selbst behielt.

 

Anaisio Guedes: Vom brasilianischen Regenwald zu 'Bares für Rares'
Anaisio Guedes, Händler bei 'Bares für Rares', hat eine beeindruckende Geschichte. Vom armen Jungen im brasilianischen Regenwald hin zum erfolgreichen Galeristen in Deutschland.
Händler

Chinesische Holztüren von Cathy Hummels

Im Dezember 2021 war Cathy Hummels zu Gast bei „Bares für Rares“. Die Moderatorin und Ex-Ehefrau des Fußballers Mats Hummels war in Begleitung einer Freundin und brachte zwei eher ungewöhnliche Gegenstände mit. Es handelte sich um zwei kunstvoll verzierte chinesische Holztüren aus dem 19. Jahrhundert. Dafür wollte Hummels‘ Freundin einen Verkaufspreis von 1.600 Euro erzielen, der sogar übertroffen wurde. Denn es wurden letztlich 3.300 Euro, von denen Cathy Hummels einen Teil an die Stiftung Deutsche Depressionshilfe spendete.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Bares für Rares" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Die spektakulärsten Fälschungen bei „Bares für Rares“ – und wie sie aufflogen
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Andrea Kiewel damals und heute: So hat sich die Moderatorin verändert!
Hättest du sie erkannt?
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show" Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
10 Jahre "Wir schaffen das": Eine Bilanz
Am Puls mit Sarah Tacke: Flucht und Krise – 10 Jahre "Wir schaffen das"
Am Puls mit Sarah Tacke Flucht und Krise - 10 Jahre "Wir schaffen das"
Sprung ins kalte Wasser: Simon entdeckt das Freibad
"Für immer Freibad"
"Für immer Freibad"
So litt Giovanni Zarrella unter seiner Arbeitslosigkeit: Niemand sollte es erfahren!
Alles gelogen?
Giovanni Zarrella spricht offen über seine täglichen Lügen, damit er sein Doppelleben verschleiern konnte.
Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"
Ab Herbst
Arabella Kiesbauer
Darum sitzt Waldi bei „Bares für Rares“ immer links
Waldis Rituale
Trödel-Händler Waldi Lehnertz gehört seit 2013 zum „Bares für Rares"-Händler-Team.
„Bares für Rares“: Ein Blick hinter die Kulissen
Fakten zur beliebten ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
G.G. Anderson packt aus: Funkstille mit Roland Kaiser!
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Trödel zur Prime-Time: Kann Timor Krause die Händler verblüffen?
"Bares für Rares XXL"
Bares für Rares XXL
Neues Album, neuer Mut: Beatrice Egli im Interview über "Hör nie auf damit"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli trägt ein lilafarbenes Oberteil und lacht.
Andrea Kiewel: Die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin im Überblick
„Kiwi" und die Liebe
Andrea "Kiwi" Kiewel ist mit einem israelischen Ingenieur und Reservisten verlobt.
Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.
Verbotene Episoden: Warum werden diese "Tatort"-Folgen versteckt?
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Rückzugsort des Schlagerstars: So wohnt Anna-Carina Woitschack
Schlagerstar privat
Anna-Carina Woitschack verrät, wo ihr Rückzugsort ist.
Audrey Tautous neue Wege: Was macht der "Amélie"-Star heute?
Privatleben
Audrey Tautou
Let's Dance: Wird Andrea Kathrin Loewig die nächste Tanz-Queen?
Tanzleidenschaft
Andrea Kathrin Loewig
Die unglaubliche Karriere der Sarah Brightman
Musikalische Ikone
Sarah Brightman
Showeinlage im ZDF-„Fernsehgarten“ endet nass für Nelson Müller
Panne im Live-TV
TV-Koch Nelson Müller
Stephen King wäre stolz – Filmkritik zu „Weapons – Die Stunde des Verschwindens“
Neuer Horrorthriller
Ein Kind steht nachts vor einem Fenster.
Bullys Fortsetzung: Was kann "Das Kanu des Manitu"?
Kultfilm-Fortsetzung
Michael "Bully" Herbig
Jimi Blue: Papa-Zeit mit Snow nach Versöhnung
Familienversöhnung
Jimi Blue Ochsenknecht
Geheime Liebe: Chico und seine großen Zukunftspläne
Familienplanung
Chico
Sky du Monts letzter Streich im Kino: "Das Kanu des Manitu"
Abschiedsvorstellung
Sky du Mont und Michael "Bully" Herbig
ARD wagt Reality-TV: Werwölfe erobern den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
Reality-Experiment
Michael Kessler
Wim Wenders zum 80. Geburtstag: Ein Porträt des großen Suchenden
Regieikone
Wim Wenders
Kino-Neustarts am 14. August: Das Kanu des Manitu und mehr
Kino-Highlights
Das Kanu des Manitu
„Wie die Arche Noah“ – Judith Rakers über ihr neues Leben auf Rügen
Inselidylle
Judith Rakers am Strand
Ton-Ärger bei Roland Kaisers Mega-Konzert in Dresden
Kaisermania-Tonpanne
Roland Kaiser (73) bezaubert mit seiner "Kaisermania" auf dem Areal der Filmnächte am Elbufer in Dresden die Zuschauer. Unzufriedenheit gab es hingegen im Rahmen der TV-Übertragung.
Jimmy Kimmel wird Italiener – wegen US-Präsident Trump
Host wechselt die Staatsbürgerschaft
Jimmy Kimmel