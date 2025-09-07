"Der Vater der Braut": Kritik zum Remake mit Andy Garcia

Es ist leider keine Seltenheit, dass gute Geschichten in Hollywood inzwischen mehr als einmal ausgeschlachtet werden. Man denke etwa an Disneys seit Jahren rollende Remake-Welle. Auch der 1949 veröffentlichte Roman "Father of the Bride" von Edward Streeter hat in den vergangenen Jahrzehnten häufiger den Weg auf Leinwand und Fernsehbildschirme gefunden. Die bislang bekannteste Version dürfte die Verfilmung von Charles Shyer aus dem Jahr 1991 sein: Steve Martin spielte darin den Familienvater George Banks, der bei den Hochzeitsplänen seiner nicht mehr ganz so kleinen Tochter Annie (Kimberly Williams) aus allen Wolken fiel. Mit "Ein Geschenk des Himmels – Vater der Braut 2" bekam der Film 1995 eine Fortsetzung. Rund 30 Jahre später wurde die Geschichte abermals in einem neuen Setting, mit neuen Schauspielern aufgewärmt: SAT.1 zeigt Gary Alazrakis Version von "Der Vater der Braut" (2022) nun als Free-TV-Premiere.

Der Vater der Braut Komödie • 07.09.2025 • 20:15 Uhr

Der kubanisch-amerikanische Billy (Andy Garcia) ist schockiert, als seine erwachsene Tochter Sophie (Adra Adjona) von ihren Hochzeitsplänen erzählt. Ihn beunruhigt nicht nur die Tatsache, dass er seinen zukünftigen Schwiegersohn bislang nicht kennt: "Moment! Du hast ihn gefragt? Ihm einen Antrag gemacht?", fragt der traditionsbewusste Mann. Doch nicht nur das: Sophie besteht auch noch darauf, die Kosten für die Hochzeit selbst zu tragen! Für Billy kommt das auf keinen Fall in Frage. Dabei hätte er auch ohne Hochzeitsvorbereitungen schon genug Sorgen an der Backe: Die Ehe mit seiner Frau Ingrid (Gloria Estefan) steht mehr denn je auf der Kippe. Wird es das Paar schaffen, bis zum großen Tag der Tochter zu bösem Spiel zu machen?

Der Vater der Braut – So. 07.09. – SAT.1: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.