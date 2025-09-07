Home News TV-News

"Der Vater der Braut": Kritik zum Remake mit Andy Garcia

Die Hochzeit des Jahres: Vater der Braut in neuem Glanz

07.09.2025, 06.15 Uhr
von Elisa Eberle
Die altbekannte Geschichte von "Vater der Braut" erlebt eine Neuauflage: Dieses Mal als Free-TV-Premiere auf SAT.1. Der Film erzählt von den Hochzeitsplänen der Tochter von Billy, gespielt von Andy Garcia, und den damit verbundenen Herausforderungen.
"Der Vater der Braut" erzählt eine ähnliche Geschichte wie der gleichnamige Film mit Steve Martin aus dem Jahr 1991.   Fotoquelle: SAT.1/2022 Warner Bros. Entertainment Inc.
Hernan Castillo (Pedro Damián) und Marcela Castillo (Laura Harring) freuen sich für ihren Sohn.   Fotoquelle: SAT.1/2022 Warner Bros. Entertainment Inc./Claudette Barius
Die Ehe von Billy (Andy Garcia) und Ingrid Herrera (Gloria Estefan) steckt in der Krise. Kann eine Eheberatung helfen?  Fotoquelle: SAT.1/2022 Warner Bros. Entertainment Inc./Claudette Barius
Billy (Andy Garcia) und Ingrid Herrera (Gloria Estefan) sind in vielen Dingen anderer Meinung.   Fotoquelle: SAT.1/2022 Warner Bros. Entertainment Inc./Claudette Barius
Gelingt es Billy Herrera (Andy Garcia) und Ingrid Herrera (Gloria Estefan) den harmonischen Schein zu wahren?   Fotoquelle: SAT.1/2022 Warner Bros. Entertainment Inc./Claudette Barius
Billy Herrera (Andy Garcia) ist nervös: Seine geliebte Tochter Sofia Herrera (Adria Arjona) wird in wenigen Minuten heiraten!  Fotoquelle: SAT.1/2022 Warner Bros. Entertainment Inc./Claudette Barius

Es ist leider keine Seltenheit, dass gute Geschichten in Hollywood inzwischen mehr als einmal ausgeschlachtet werden. Man denke etwa an Disneys seit Jahren rollende Remake-Welle. Auch der 1949 veröffentlichte Roman "Father of the Bride" von Edward Streeter hat in den vergangenen Jahrzehnten häufiger den Weg auf Leinwand und Fernsehbildschirme gefunden. Die bislang bekannteste Version dürfte die Verfilmung von Charles Shyer aus dem Jahr 1991 sein: Steve Martin spielte darin den Familienvater George Banks, der bei den Hochzeitsplänen seiner nicht mehr ganz so kleinen Tochter Annie (Kimberly Williams) aus allen Wolken fiel. Mit "Ein Geschenk des Himmels – Vater der Braut 2" bekam der Film 1995 eine Fortsetzung. Rund 30 Jahre später wurde die Geschichte abermals in einem neuen Setting, mit neuen Schauspielern aufgewärmt: SAT.1 zeigt Gary Alazrakis Version von "Der Vater der Braut" (2022) nun als Free-TV-Premiere.

SAT.1
Der Vater der Braut
Komödie • 07.09.2025 • 20:15 Uhr

Der kubanisch-amerikanische Billy (Andy Garcia) ist schockiert, als seine erwachsene Tochter Sophie (Adra Adjona) von ihren Hochzeitsplänen erzählt. Ihn beunruhigt nicht nur die Tatsache, dass er seinen zukünftigen Schwiegersohn bislang nicht kennt: "Moment! Du hast ihn gefragt? Ihm einen Antrag gemacht?", fragt der traditionsbewusste Mann. Doch nicht nur das: Sophie besteht auch noch darauf, die Kosten für die Hochzeit selbst zu tragen! Für Billy kommt das auf keinen Fall in Frage. Dabei hätte er auch ohne Hochzeitsvorbereitungen schon genug Sorgen an der Backe: Die Ehe mit seiner Frau Ingrid (Gloria Estefan) steht mehr denn je auf der Kippe. Wird es das Paar schaffen, bis zum großen Tag der Tochter zu bösem Spiel zu machen?

Der Vater der Braut – So. 07.09. – SAT.1: 20.15 Uhr

