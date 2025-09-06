Home News Star-News

Kein Platz für G.G. Anderson in Shows von Roland Kaiser: "haben keinen Kontakt"

Schlager-Zoff

Kein Platz für G.G. Anderson in Shows von Roland Kaiser: "haben keinen Kontakt"

06.09.2025, 08.59 Uhr
von Franziska Wenzlick
In der ZDF-Jubiläumsshow zu Ehren von Roland Kaiser kam es zum Eklat: G.G. Anderson, der viele Hits für Kaiser schrieb, wurde nicht eingeladen.
Roland Kaiser/G.G. Anderson
G.G. Anderson (rechts) hatte gehofft, bei Roland Kaisers Bühnenjubiläum auftreten zu können.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Thomas Niedermueller / 2015 Getty Images/Alexander Koerner (Fotomontage)

In der ZDF-Jubiläumsshow mit dem Titel "Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser" blickte Gastgeber Giovanni Zarella im vergangenen Jahr ausgiebig auf die "außergewöhnliche Erfolgsgeschichte" von Roland Kaiser zurück. Partystimmung kam damals jedoch nicht bei allen auf: Wie G.G. Anderson nun in einem Interview mit der Zeitschrift "Revue Heute" bestätigte, herrsche aufgrund der Sendung bis heute Funkstille zwischen ihm und Roland Kaiser.

"Wir haben keinen Kontakt", erklärte der 75-Jährige, der eigentlich Gerd Grabowski heißt. Grund dafür sei das Bühnenjubiläum seines langjährigen Weggefährten gewesen. Roland Kaiser habe eigentlich geplant gehabt, seinen Kollegen in die ZDF-Show einzuladen. "Er hatte 50 Jahre Kaiser gefeiert, da hatten wir miteinander gesprochen, ob ich in seiner Sendung auftreten könnte", so Anderson.

G.G. Anderson enttäuscht von Roland Kaiser

Der Sänger, Komponist und Produzent wollte demnach gerne gemeinsam mit Kaiser die Hits "Lieb mich ein letztes Mal" oder "Schach matt" performen, die aus Andersons Feder stammen. Doch daraus wurde nichts: Anderson habe keine Zusage erhalten und durfte somit wohl nicht in der Jubiläumsshow im ZDF auftreten. Dies nehme er Kaiser "auch etwas übel", sagte er nun.

Derzeit beliebt:
>>Schlager-Freunde? So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen
>>Dieter Bohlen zeigt ungewohnte Seite: „Meine Tochter war richtig stolz“
>>"In Wahrheit - Für immer Dein": Kritik zum ZDF-Krimi mit Christina Hecke
>>Philipp Amthor über Bürokratie: "Mit weniger Personal bessere Arbeit"

Schon im vergangenen Jahr hatte Anderson in einem Interview über seine Enttäuschung gesprochen. Damals erklärte der Musiker gegenüber dem "Südkurier": "Obwohl wir uns seit 50 Jahren kennen und ich viele Hits für ihn geschrieben habe, tat er mir nicht den Gefallen, dass ich in dieser Sendung auftreten konnte." Zudem betonte Anderson, dass er maßgeblich zum Erfolg von Kaisers Song "Santa Maria" beigetragen habe: "Hätte ich da nicht eingegriffen, wäre er mit dem Lied auf Platz 595 in den Charts gedümpelt."

Statt G.G. Anderson standen 2024 zahlreiche andere Schlagerstars auf der ZDF-Bühne, um Roland Kaiser zu ehren – darunter Maite Kelly, Kerstin Ott und Beatrice Egli. Auch die damalige Bundestagspräsidentin Bärbel Bas gratulierte dem "Santa Maria"-Sänger höchstpersönlich zum Jubiläum.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

ZDF zieht den Stecker - damit ist jetzt Schluss beim Sender!
Umstellung
ZDF
Seine große Liebe: Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Sebastian Ströbel über Die Bergretter: "Für mich gibt es einen großen Nachteil"
Hauptdarsteller im Interview
Sebastian Ströbel rettet als ZDF-"Bergretter" Markus Kofler seit 10 Jahren Menschen aus brenzligen Situationen.
"Sportschau: Slowakei – Deutschland": Schafft Deutschland den Pflichtsieg?
WM-Qualifikation
Florian Wirtz
"Trügerische Alpenidylle": Zerstört der Klimawandel den Alpentourismus?
Gefahren in den Bergen
Trügerische Alpenidylle
Geheimnisvolle Andeutungen: Läuft bei Beatrice Egli & Florian Silbereisen mehr?
Nach TV-Auftritt
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
So viel verdienen die ZDF-Moderatoren Andrea Kiewel, Markus Lanz & Co.
Gehaltsliste enthüllt
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Star-Allüren? Backstage-Streit zwischen Inka Bause und Helene Fischer
Zoff hinter den Kulissen
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Im Bilderalbum der Moderatorin gekramt: Andrea Kiewels Verwandlung!
Kaum wiederzuerkennen!
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
Kochduell zur Primetime: Wer schlägt die Starköche?
"Die Küchenschlacht XXL"
Die Küchenschlacht XXL
Abgestürzte Reality-Stars: Diese Promis verspielten ihren Ruhm
Karrieren am Abgrund
Absturz: Diese Reality-Stars sind nach Höhenflug tief gefallen. (Auf dem Foto: Menowin Fröhlich)
Deutsche Stars nehmen sich selbst aufs Korn: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Was sich lohnt
"Call My Agent Berlin"
"James Bond"-Star Jeffrey Wright will "weg von der Technologie"
Instagram & Co.
Jeffrey Wright
ARTE-Doku zeigt Essensgeschichte
"Essen. Macht. Geschichte"
Essen. Macht. Geschichte
100 Jahre Bauhaus: Feier in Dessau
"Pop Around@Bauhaus – Live aus Dessau"
Pop Around@Bauhaus
Wer blamiert sich zuerst? Promis im Quiz-Duell
"Gefragt – Gejagt"
Gefragt - Gejagt
Eurodance-Doku auf VOX: Ein Rückblick in die 90er
"Rhythm is a dancer – 30 Jahre Eurodance"
Rhythm is a dancer - 30 Jahre Eurodance
Evelyn Burdecki fordert Stefan Raab und Elton heraus: Wird sie die Poker-Königin?
Poker-Duell
Evelyn Burdecki
Judith Rakers ganz deutlich: "Mein Liebesleben ist total tabu"
Privatleben
Judith Rakers
"Bauer sucht Frau"-Traumpaar zieht Schlussstrich: "Es ist vorbei"
Neuanfang
Gerald und Anna
"Viele Menschen merken, dass irgendwas in unserem modernen Leben schiefläuft" - Benno Fürmann
Im Interview
Benno Fürmann
Trauer um Giorgio Armani: Fürstin Charlène gedenkt des verstorbenen Designers
Trauer um Designer
Charlène von Monaco
Emotionales YouTube-Video: Jack Osbourne trauert um Ozzy
Abschied
Jack Osbourne
Boris Becker spricht über seine Zeit im Gefängnis: "Das zerfrisst deine Seele"
Hinter Gittern
Boris Becker
DVD-Woche: Von Bambi bis Horror-Märchen – Spannung garantiert!
DVD-Neuerscheinungen
"Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde"
Drama um Steff Jerkel und Peggy Jerofke: Was steckt dahinter?
Instagram-Drama
Goodbye Deutschland
3 Lifehacks zum Thema Streaming
Was sich lohnt
Ein Gruppe von Menschen sitzt auf der Couch und lacht.
Louis Klamroths Podcast-Start: "Deep State" sorgt für Spannung
Neues Projekt
Louis Klamroth
Superman kehrt zurück: "Man of Tomorrow" angekündigt
Neuer Film
Superman
Dieter Hallervorden wird 90: Ein Leben voller Facetten
Didi-Dokumentation
Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt