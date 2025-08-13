Home News Star-News

Geheimes Doppelleben: So belog Giovanni Zarrella seine Ehefrau Jana Ina

Alles gelogen?

So litt Giovanni Zarrella unter seiner Arbeitslosigkeit: Niemand sollte es erfahren!

13.08.2025, 12.05 Uhr
von Annika Schmidt
Giovanni Zarrella offenbarte kürzlich eine schwierige Phase seines Lebens. Nach dem Ende von "Bro'Sis" lebte er ein geheimes Doppelleben und belog seine Frau Jana Ina über seine Arbeitslosigkeit. Heute feiert er als Moderator und Musiker große Erfolge.
Giovanni Zarrella spricht offen über seine täglichen Lügen, damit er sein Doppelleben verschleiern konnte.
Giovanni Zarrella spricht offen über seine täglichen Lügen, damit er sein Doppelleben verschleiern konnte.  Fotoquelle: picture alliance / AAPimages/Lueders

Für Giovanni Zarrella scheint es beruflich und privat bestens zu laufen. Seine "Giovanni Zarrella Show" kann sich über eine hohe Einschaltquote freuen, das ZDF verkündete zuletzt die Zusammenarbeit mit ihm weiter ausbauen zu wollen und auch als Musiker ist der 46-Jährige erfolgreich. Zudem ist er seit 2005 mit dem Model Jana Ina verheiratet und hat mit ihr zwei Kinder. Doch hinter dem Schlagersänger liegt eine bittere Zeit, in der er eine Lüge leben musste, um etwas in seinem Leben zu verschleiern. 

"Ich wollte für meine Frau der Mann bleiben, auf den sie sich verlassen kann"

Es handelt sich um ein Ereignis, dass Giovanni Zarrella "sehr peinlich" war, wie er erklärte. Es war 2006 als der Deutschitaliener seine Ehefrau belog. Fünf Jahre lang war der 46-Jährige teil der Band "Bro'Sis". Doch dann löste sich die Musikgruppe auf. "Mir wurde ein großer Teil meines Herzens rausgerissen in dem Moment", beschreibt der Schlagerstar seine damaligen Gefühle. Es folgte die Arbeitslosigkeit und damit bittere Konsequenzen.

Seinen Job verloren zu haben, war für ihn peinlich und stürzte den Musiker in ein tiefes Loch. Das wollte er vor Jana Ina nicht zugeben und belog stattdessen seine Ehefrau. Es schlich sich ein Doppelleben ein. Er versuchte den Schein zu wahren. "Ich wollte für meine Frau der Mann bleiben, auf den sie sich verlassen kann", gestand der Moderator im Podcast "Hotel Matze".

Derzeit beliebt:
>>Age Shaming? Tom Kaulitz wütend nach Berichterstattung über Heidi Klum
>>Flugzeug & Villa: Das macht Roland Kaiser mit seinem Vermögen
>>Promis bei "Bares für Rares" – und welche Schätze sie mitbrachten!
>>Kein Platz für G.G. Anderson in Roland Kaisers Show: "haben keinen Kontakt"

Was macht Heino Ferch so einzigartig? Vom Historien-Dramen bis zu Kinderfilmen
Heino Ferch hat sich als einer der bekanntesten deutschen Schauspieler etabliert. Seine Rollen reichen von historischen Figuren über Krimiserien bis zu Jugendfilmen.
Vielfältige TV-Karriere
Ein Blick auf den Werdegang von Heino Ferch.

Die Beichte

"Sie hat damals bei 'GIGA' gearbeitet. Sie ist morgens rausgegangen und ich mit ihr und sie so: 'Was machst du jetzt?' Und ich: 'Ich gehe jetzt ins Tonstudio arbeiten'", log Giovanni Zarrella seine Ehefrau beinahe täglich an. Doch in Wahrheit ging er anstatt zur Arbeit eine Runde um den Block, um dann wieder zu Hause zu sein. Verzweiflung machte sich in ihm breit.

"Ich wusste nicht, was ich machen soll, wie es weitergeht. Das war mir peinlich", gibt der 46-Jährige zu und erklärte, dass diese Jahre nach "Bro'Sis" für ihn die schwersten wahren. Irgendwann konnte er dieses Doppelleben nicht mehr führen und suchte das Gespräch mit Jana Ina. Das Model reagierte mit Verständnis auf die Lügen. "Es tut mir so leid, Gio, aber sag mir sowas doch.", zitiert Giovanni Zarrella die damalige Aussage der 48-Jährigen. 

Die ungewöhnlichen Angewohnheiten von Florian Silbereisen
Florian Silbereisen ist ein bekannter Name in der Schlagerwelt. Doch es gibt einige unbekannte Geschichten und interessante Fakten über den Entertainer, die viele überraschen könnten.
Lustige und schräge Fakten
Florian Silbereisen sorgte bereits mit so manchen Aktionen für Überraschungen.

Die große Wende in Giovanni Zarrellas Leben

Zu dem Zeitpunkt hätte er nicht gedacht, welche Wendung seine Karriere nehmen wird. Heute ist er sowohl als Moderator als auch mit seiner Musik als Solo-Künstler erfolgreich. Mit seiner "Giovanni Zarrella Show" fährt er traumhafte Einschaltqouten ein und nun verkündete das ZDF, den Vertrag mit dem gebürtigen Hechingener um drei Jahre verlängert zu haben und die Zusammenarbeit weiter ausbauen zu wollen. 

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Aberglaube im Schlager: Die unglaublichen Rituale der Schlagerstars!
Von Alkohol über Küssen zu Schlafrituale
Von Helene Fischer über Stefan Mroos: manche Schlagerstars haben sich interessante Verhaltensweisen angewöhnt, die ihnen Glück bringen sollen.
Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten in Deutschland
Von Roland Kaiser bis Udo Jürgens
Helene Fischer.
„Bares für Rares“: Ein Blick hinter die Kulissen
Fakten zur beliebten ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
Trödel zur Prime-Time: Kann Timor Krause die Händler verblüffen?
"Bares für Rares XXL"
Bares für Rares XXL
Bewegende Hommage an Céline Dion: So nah kommt der Film ihrem Leben
"Aline – The Voice of Love"
Aline - The Voice of Love
Zweite Trennung in einem Jahr: Anna-Maria Zimmermann meldet sich zu Wort
Liebes-Aus
Sängerin Anna-Maria Zimmermann singt auf einer Bühne.
Ungewöhnliche Szenen bei „Bares für Rares": Händler raten vom Verkauf ab
Rares Fundstück
Die Händler von der ZDF-Show "Bares für Rares" und Kandidat Cedric.
Die besten Apps und Playlists für Schlagerfans
Schlager 2.0
Ein eigener Kanal für Andrea Berg (Foto) und Co.: „Schlager Radio“ bietet dem Nutzer vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten für das perfekte Entertainment.
Die Kunst des Scheiterns: Die Geschichte von Dominik Popp
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
Iris Berben brilliert in ZDF-Film über Antisemitismus im Klassenzimmer
"Das Unwort"
Das Unwort
Was macht Heino Ferch so einzigartig? Vom Historien-Dramen bis zu Kinderfilmen
Vielfältige TV-Karriere
Ein Blick auf den Werdegang von Heino Ferch.
DSDS: Das waren die größten Aufreger-Momente von Dieter Bohlen!
Skandale und Comeback
Dieter Bohlen ist seit den DSDS-Anfängen mit dabei.
Vom Kinderstar zur TV-Größe: So hat sich Florian Silbereisen über die Jahre verändert!
Unglaubliche Verwandlung
So sieht Florian Silbereisen heute aus.
„Praxis mit Meerblick“: Die Drehorte der ARD-Erfolgsserie
Wirklich nur Rügen?
Tanja Wedhorn spielt die Inselärztin Nora Kaminski.
On-Off-Beziehung, Kinder und mehr: Das ist über Tanja Wedhorns Privatleben bekannt!
"Praxis mit Meerblick"-Star
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin Nora Kaminski im Einsatz. Im echten Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.
Laura Karasek über skurrilen RTL-Dreh: "Ich war irgendwann komplett besoffen"
Dreh-Eskalation
Laura Karasek
"Ich bin ein nomadischer Mensch": Jason Momoa über sein Leben in Caravans
Bodenständiger Star
Jason Momoa
Fan-Schock: Justin Timberlake enthüllt seine Krankheit
Bühnendrama
Justin Timberlake
Jason Momoa erzählt von Hawaiis Kampf gegen Kolonialisten
Historisches Epos
"Chief of War"
Pinguine, Anti-Helden und verbotene Liebe auf DVD
Neue Veröffentlichungen
"Der Pinguin meines Lebens"
Das neue Traumpaar von "Sturm der Liebe"
Neues Traumpaar
Sturm der Liebe
Ein Klassiker fürs Fußballherz: Königsblau gegen den Big City Club
"ran Fußball: Eröffnungsspiel 2. Bundesliga FC Schalke 04 – Hertha BSC"
FC Schalke 04
Alice Merton entdeckt Island: Klangwelten im hohen Norden
"Song Trip: Alice Merton x Island"
Song Trip: Alice Merton x Island
Nora Kaminski am Limit: Der selbstlose Kampf für ihren Patienten
"Praxis mit Meerblick – Rügener Sturköpfe"
"Praxis mit Meerblick - Rügener Sturköpfe"
Ein König unterm Parkplatz: Die Archäologie-Sensation um Richard III.
"The Lost King"
"The Lost King"
Michelle Hunziker mit Ex im Urlaub? Das steckt dahinter!
Familienidylle
Michelle Hunziker (48) urlaubt erstmals mit Partner Nino Tronchetti Provera. Mit dabei ist auch ihr Ex-Mann Eros Ramazotti.
Kino-Neustarts: "Die nackte Kanone", "Wilma will mehr" und "Together - Unzertrennlich"
Kino-Highlights
Die nackte Kanone
Früher verbreitete sie Magie, heute Hass: So zerstörte J.K. Rowling ihr Image
Kontroverse Autorin
J.K. Rowling
Kulturszene gegen Israels Politik: Offener Brief an Kanzler Merz
"Lassen Sie Gaza nicht sterben, Herr Merz"
Giovanni Zarella
"Outlander: Blood of My Blood" erzählt die Geschichten von zwei großen Lieben
Familiengeschichte
"Outlander: Blood Of My Blood"