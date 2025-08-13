Geheimes Doppelleben: So belog Giovanni Zarrella seine Ehefrau Jana Ina

Für Giovanni Zarrella scheint es beruflich und privat bestens zu laufen. Seine "Giovanni Zarrella Show" kann sich über eine hohe Einschaltquote freuen, das ZDF verkündete zuletzt die Zusammenarbeit mit ihm weiter ausbauen zu wollen und auch als Musiker ist der 46-Jährige erfolgreich. Zudem ist er seit 2005 mit dem Model Jana Ina verheiratet und hat mit ihr zwei Kinder. Doch hinter dem Schlagersänger liegt eine bittere Zeit, in der er eine Lüge leben musste, um etwas in seinem Leben zu verschleiern.

"Ich wollte für meine Frau der Mann bleiben, auf den sie sich verlassen kann" Es handelt sich um ein Ereignis, dass Giovanni Zarrella "sehr peinlich" war, wie er erklärte. Es war 2006 als der Deutschitaliener seine Ehefrau belog. Fünf Jahre lang war der 46-Jährige teil der Band "Bro'Sis". Doch dann löste sich die Musikgruppe auf. "Mir wurde ein großer Teil meines Herzens rausgerissen in dem Moment", beschreibt der Schlagerstar seine damaligen Gefühle. Es folgte die Arbeitslosigkeit und damit bittere Konsequenzen.

Seinen Job verloren zu haben, war für ihn peinlich und stürzte den Musiker in ein tiefes Loch. Das wollte er vor Jana Ina nicht zugeben und belog stattdessen seine Ehefrau. Es schlich sich ein Doppelleben ein. Er versuchte den Schein zu wahren. "Ich wollte für meine Frau der Mann bleiben, auf den sie sich verlassen kann", gestand der Moderator im Podcast "Hotel Matze".

Die Beichte "Sie hat damals bei 'GIGA' gearbeitet. Sie ist morgens rausgegangen und ich mit ihr und sie so: 'Was machst du jetzt?' Und ich: 'Ich gehe jetzt ins Tonstudio arbeiten'", log Giovanni Zarrella seine Ehefrau beinahe täglich an. Doch in Wahrheit ging er anstatt zur Arbeit eine Runde um den Block, um dann wieder zu Hause zu sein. Verzweiflung machte sich in ihm breit.

"Ich wusste nicht, was ich machen soll, wie es weitergeht. Das war mir peinlich", gibt der 46-Jährige zu und erklärte, dass diese Jahre nach "Bro'Sis" für ihn die schwersten wahren. Irgendwann konnte er dieses Doppelleben nicht mehr führen und suchte das Gespräch mit Jana Ina. Das Model reagierte mit Verständnis auf die Lügen. "Es tut mir so leid, Gio, aber sag mir sowas doch.", zitiert Giovanni Zarrella die damalige Aussage der 48-Jährigen.

Die große Wende in Giovanni Zarrellas Leben Zu dem Zeitpunkt hätte er nicht gedacht, welche Wendung seine Karriere nehmen wird. Heute ist er sowohl als Moderator als auch mit seiner Musik als Solo-Künstler erfolgreich. Mit seiner "Giovanni Zarrella Show" fährt er traumhafte Einschaltqouten ein und nun verkündete das ZDF, den Vertrag mit dem gebürtigen Hechingener um drei Jahre verlängert zu haben und die Zusammenarbeit weiter ausbauen zu wollen.