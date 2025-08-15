Home News Star-News

Giovanni Zarrellas Sohn: Unter Vertrag bei diesem Bundesliga-Verein!

Stolzer Schlagerstar

Giovanni und Jana Ina Zarrella: Ihr Sohn auf dem Weg zum Fußball-Profi!

15.08.2025, 14.34 Uhr
Giovanni Zarrella voller Stolz: Sein Sohn Gabriel wagte den Schritt zu einem renommierten Bundesligisten – und bringt laut Papa alle Voraussetzungen für eine Profi-Karriere mit.
Giovanni Zarrella und Gabriel Zarrella auf einer Tribüne in einem Fußballstadion
Giovanni Zarrella (47, l.) mit Sohn Gabriel (16, r.) im Berliner Olympiastadion. Zusammen besuchten sie das DFB-Pokalfinale im Mai 2025 zwischen dem DSC Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart. 

Giovanni Zarrella zeigt sich begeistert von den fußballerischen Fähigkeiten seines Sohnes Gabriel, der seit dieser Saison der U19 eines Europa League-Teilnehmers als Jugendspieler angehört und eine vielversprechende Karriere vor sich hat. 

Giovanni Zarrella und der Fußball: Der Schlagerstar spielte selbst bei einem Top-Verein

Giovanni Zarrella ist als Schlagersänger und Moderator enorm erfolgreich. Doch der 47-Jährige stand einst sogar vor einer großen Fußballerkarriere, kickte als Linksverteidiger in der Jugend bei der AS Rom. Nach einem Jahr war diese Zeit für den Deutschitaliener aber wieder vorbei, seine Familie kehrte aus Heimweh nach Deutschland zurück, und Giovanni Zarrella schlug einen anderen, für ihn ebenfalls erfüllenden Weg ein. Im Podcast "Copa TS" sprach das Multitalent über seinen 16-jährigen Sohn, dem der Sprung zum Fußball-Profi tatsächlich gelingen könnte.

Gabriel Zarrella hat sein ambitioniertes Ziel klar vor Augen: Der Sohn von Giovanni Zarrella wechselte im Sommer 2024 von Viktoria Köln in die Jugend des VfB Stuttgart. Auch Moderator Tommi Schmitt wollte von seinem Podcast-Gast wissen, wie er als Vater auf die Karriere von Gabriel blickt. "Ich bin ein Papa, dem das Glück der eigenen Kinder das Allerwichtigste im Leben ist", findet es der Musiker fantastisch, dass sein Sohn seinen Traum verfolgt und das macht, was ihm Freude bereitet.

Derzeit beliebt:
>>"Für immer Freibad": ZDF-Komödie spielt im Sommer 1999
>>Barbara Schöneberger und Jana Ina Zarrella: Lästereien über andere Stars?
>>"Wunderschön!": Alle Fakten zur beliebten WDR-Reisesendung!
>>Promis bei "Bares für Rares" – diese krassen Schätze brachten sie mit!

So geht die Familie Zarrella mit der räumlichen Distanz zu ihrem Sohn um

Zumal Gabriel Zarrella laut den Aussagen seines Vaters allerbeste Chancen hat, es noch weit schaffen zu können: "Er hat bei der Viktoria wirklich eine tolle Saison gespielt. Gabriel ist Innenverteidiger, beidfüßig, groß gewachsen, hat ein tolles Kopfballspiel, ist schnell", schwärmt der Schlagerstar und gesteht: "Er bringt ganz, ganz viel mit. Also viel, viel, viel, viel mehr, als ich jemals konnte. Er hat so viel mehr Talent. Die ganze Liebe am Fußball, die wir haben in dieser Zarrella-Familie, plus Talent haben wir alle meinem Jungen übergeben."

So litt Giovanni Zarrella unter seiner Arbeitslosigkeit: Niemand sollte es erfahren!
Giovanni Zarrella offenbarte kürzlich eine schwierige Phase seines Lebens. Nach dem Ende von "Bro'Sis" lebte er ein geheimes Doppelleben und belog seine Frau Jana Ina über seine Arbeitslosigkeit. Heute feiert er als Moderator und Musiker große Erfolge.
Alles gelogen?
Giovanni Zarrella spricht offen über seine täglichen Lügen, damit er sein Doppelleben verschleiern konnte.

Auch ein anderer Bundesligist sei damals an dem 16-Jährigen interessiert gewesen, doch dieser habe sich sofort für die Jugend vom VfB Stuttgart entschieden. Womöglich auch wegen der Vergangenheit seines Vaters, der im Schwabenland (Hechingen) aufgewachsen ist und einst selbst in der Jugend der Cannstatter spielte, erzählt Papa Zarrella voller Stolz. Die Familie stand dabei komplett hinter Gabriel: "Er macht das wirklich super. Diese Umstellung, von hier weg, von der Familie weg, von seinem Umfeld, wo er geboren und groß geworden ist. Du siehst halt jetzt: Er wird halt wirklich einfach zum Mann."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Peinliche Panne: Judith Rakers verrät kurioses Dating-Missgeschick
WhatsApp-Fauxpas
Ups, das ging nach hinten los! Judith Rakers versendete intime Fotos an den falschen Empfänger!
DFB-Pokal-Auftakt auf der Alm: Muss Bremen zittern?
"sportstudio live – DFB-Pokal, 1. Runde: Arminia Bielefeld – Werder Bremen"
Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen
Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Beatrice Egli im Interview: "Für mich gab es nie einen Plan B"
Über Hexenschuss und geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli trägt ein rosafarbenes Jacket und lacht.
Audrey Tautous neue Wege: Was macht der "Amélie"-Star heute?
Privatleben
Audrey Tautou
So litt Giovanni Zarrella unter seiner Arbeitslosigkeit: Niemand sollte es erfahren!
Alles gelogen?
Giovanni Zarrella spricht offen über seine täglichen Lügen, damit er sein Doppelleben verschleiern konnte.
Tom Kaulitz ist wütend nach Berichterstattung über Frau Heidi Klum
Age Shaming?
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Kommt es zum Frieden zwischen Thomas Anders und Dieter Bohlen?
Annäherung der Popstars?
Thomas Anders und Beatrice Egli am 19. April in der "Beatrice Egli Show".
Bachelor Felix Stein über seine Vergangenheit: Das ist seine prominente Ex!
„Die Bachelors“
Felix Stein (links) und Martin Braun verteilen ab dem 18. Juni als "Die Bachelors" Rosen und suchen die große Liebe.
G.G. Anderson packt aus: Funkstille mit Roland Kaiser!
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
„Marcel war anders“: Kritik an TV-Darstellung in „Aktenzeichen XY... ungelöst“
Rätselhafter Tod
Rudi Cerne moderiert "Aktenzeichen XY... Ungelöst" seit mehr als 20 Jahren.
Caro Cult im Interview: "Frauen haben genauso ein Recht darauf, wütend und laut zu sein"
Im Interview
Caro Cult im Interview
Diese Highlights erwarten dich bei der Starnacht am Wörthersee
Musikshow
"Starnacht am Wörther See"
Neue DVD-Highlights der Woche: "Passenger", "Shadow Force" und "Niki de Saint Phalle"
DVD-Highlights
Passenger
True-Crime-Sensation: Der Fall Amanda Knox als Serie
Justizdrama
The Twisted Tale of Amanda Knox
Caro Cult über die Gehälter im Filmbusiness: "Frauen verdienen oft ein Drittel weniger"
Gleichberechtigung
Caro Cult im Interview
Sky du Monts letzter Akt: Ein filmreifer Abschied
Karriereende
Sky du Mont
Nach "Das Kanu des Manitu": Folgt die Fortsetzung der Fortsetzung?
Neuer Film?
Christian Tramitz, Rick Kavanian und Michael "Bully" Herbig
Start der zweiten Staffel von "Love Island VIP": Das ist der vollständige Cast!
Auf RTLZWEI
Von Dschungelkönig bis GNTM-Teilnehmer: Dieser Cast verspricht heiße Flirts, Temperament und jede Menge Drama!
Tabakindustrie enthüllt: Wie "Vapen" junge Raucher anlockt
"heute-show spezial"
heute-show spezial
Die verbotenen Ausflüge der Naadirah: Ein Drama voller Brisanz
"Tage mit Naadirah"
"Tage mit Naadirah"
Maria auf der Suche nach Freiheit: Ein Roadmovie der besonderen Art
"Auf der Walz – Drei Jahre und ein Tag"
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
Kultfigur verlässt die "Rosenheim-Cops" – Ersatz steht endlich fest
Endlich Klarheit
Ursula Maria Burkhart (Rolle: Verwaltungsbeamtin Marianne Grasegger), Marisa BURGER (Rolle: Sekretaerin Miriam Stockl), Karin Thaler (Rolle: Hofer-Hofbesitzerin Marie Hofer), Anastasia Papadopoulou (Rolle: Rechtsmedizinerin Elena Dimos), Sarah Thonig (Rol
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
Andrea Kiewel ungewöhnlich privat: Das ist ihr Verlobter
Vierte Ehe für die "Fernsehgarten"-Moderatorin
ZDF-"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel hat sich mit ihrem israelischen Soldaten verlobt.
Hendrik Duryn als "Der Lehrer": Sechs neue Folgen angekündigt!
Serien-Fortsetzung
Schauspieler Hendrik Duryn steht in der Rolle des Stefan Vollmer in einem Klassenzimmer vor der Tafel.
Neues Album, neuer Mut: Beatrice Egli im Interview über "Hör nie auf damit"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli trägt ein lilafarbenes Oberteil und lacht.
Andrea Kiewel: Die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin im Überblick
„Kiwi" und die Liebe
Andrea "Kiwi" Kiewel ist mit einem israelischen Ingenieur und Reservisten verlobt.
Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
Jochen und Tina Horst