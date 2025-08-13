Age Shaming? Tom Kaulitz wütend nach Berichterstattung über Heidi Klum

Die "Daily Mail" sei "sowieso ein schlimmes Blatt", findet Tom Kaulitz. Eine Schlagzeile auf der Webseite der britischen Boulevardzeitung stieß dem Tokio-Hotel-Gitarristen nun jedoch besonders sauer auf. In der aktuellen Ausgabe des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" echauffierte sich der Musiker über eine Headline, in der es sinngemäß hieß, die 52-jährige Heidi Klum feiere einen wichtigen Meilenstein in ihrer Beziehung mit ihrem 35-jährigen "Boy Toy"-Ehemann Tom Kaulitz.

"Das ist doch eine Frechheit, oder nicht?", entrüstete sich Kaulitz. "Das sagt man doch nicht!" Sein Bruder Bill Kaulitz pflichtete ihm bei: "Also, über Boy Toy seid ihr ja wohl schon lange hinaus." Der Begriff "Boy Toy" sei mit Blick auf den Anlass der Meldung – nämlich das Ehejubiläum des Paares – "ein Widerspruch in sich", befand Tom. "Wir feiern unseren sechsten Hochzeitstag! Boy Toy würde man ja höchstens mal sagen, wenn man irgendwie nur einen Fling miteinander hat."

"Das ist doch lächerlich" Tom Kaulitz wütete weiter: "Und dann ist da auch dieses Age Shaming! Ist das noch okay? Warum darf man das denn immer noch so machen, immer dieses 'Fifty-Two' dahinterzuschreiben und bei mir dieses 'Thirty-Five'?" Der einstige Teenie-Star verstehe nicht, weshalb der Altersunterschied zwischen ihm und seiner Ehefrau immer wieder hervorgehoben werde: "Für sein Alter kann man nun mal so gar nichts. Das ist doch überhaupt nicht cool!"

Sein Zwillingsbruder vermutete: "Das wird halt immer noch nicht ernst genommen. Wenn man sich einen jüngeren Mann nimmt oder eine jüngere Frau, wird das immer belächelt." Tom äußerte daraufhin die Befürchtung, dass dies auch in Zukunft der Fall sein werde: "Sagen wir mal in 20 Jahren – wird da dieses Altersthema immer noch ein Thema sein? Der Altersunterschied? Ich werde nie aufholen, das wird ja immer gleich bleiben." Als Bill prognostizierte, dass das Alter des Musikers und des Models "immer ein Thema sein" werde, schnaubte Tom nur: "Das ist doch lächerlich."

16 Jahre trennen Heidi Klum und Tom Kaulitz – sie war 44, er 28, als sie sich kennenlernten. Öffentlich machten sie ihre Beziehung 2018. Bereits im darauffolgenden Jahr gaben sich die "Germany's Next Topmodel"-Chefin und der Tokio-Hotel-Star das Jawort.

