Home News Star-News

"Meine Hände zittern": So ist Andrea Kiewels Leben in Israel

Vierte Ehe für die "Fernsehgarten"-Moderatorin

Andrea Kiewel ungewöhnlich privat: Das ist ihr Verlobter

14.08.2025, 09.54 Uhr
von Lina Polzin
Andrea Kiewel überraschte im ZDF-Fernsehgarten mit ihrer Verlobung. Die Moderatorin lebt seit Jahren mit ihrem Partner in Israel. Doch wer ist der Mann an ihrer Seite?
ZDF-"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel hat sich mit ihrem israelischen Soldaten verlobt.
BILDERGALERIE
ZDF-"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel hat sich mit ihrem israelischen Soldaten verlobt.   Fotoquelle: Getty Images/Thomas Lohnes

In der ZDF-"Fernsehgarten"-Ausgabe vom 22. Juni sorgte Andrea 'Kiwi' Kiewel für eine große Überraschung. Eigentlich ist die Moderatorin dafür bekannt, Privates weitestgehend aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Doch in ihrer Sendung wollte die 60-Jährige die freudige Neuigkeit mit ihren Fans teilen. Die "Fernsehgarten"-Gastgeberin hat sich verlobt. Wir werfen einen Blick auf das Liebesleben der Moderatorin. 

Andrea Kiewel wieder in Deutschland – so kam sie aus Israel!
Luftraumsperre über Israel: Andrea Kiewel verpasste ihre Show – nun ist sie zurück. Aber nicht wie erwartet. Alle Details zu ihrer Rückreise und den Kosten.
Zurück im "Fernsehgarten"
"ZDF-Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel sorgte mit besonderer Showeinlage für Diskussion.

Die harten Zeiten in Tel Aviv

An ihrem Finger strahlte ihr neuer Ring. Voller Stolz verkündete Andrea Kiewel im ZDF-"Fernsehgarten": „Sie hat Ja gesagt“, meinte damit sich selbst und machte mit diesen Worten ihre Verlobung öffentlich. Seit mehreren Jahren ist die 60-Jährige mit ihrem Partner zusammen. Seit 2015 pendelte die Moderatorin zwischen Deutschland und Israel. Zwei Jahre später zog sie mit ihrem damals 16-jährigen Sohn endgültig nach Israel, das Heimatland ihres Freundes.

Derzeit beliebt:
>>Kultfigur verlässt die "Rosenheim-Cops" – Ersatz steht endlich fest
>>Roland Kaiser: Heimliche Liebe führte zu Ehe-Glück
>>Andrea Kiewel bereits dreimal verheiratet: Wer waren ihre Männer?
>>Andrea Kiewel: Vom DDR-Schwimmstar zum "Fernsehgarten"-Star

Für ihre große Liebe machte sie unter anderem einen Hebräisch-Kurs und ist zum Judentum konvertiert. Ihre Entscheidung, nach Tel Aviv zu ziehen, scheint die Moderatorin nicht bereut zu haben. In Israel fühlt sie sich sehr wohl, wie sie in Interviews verriet. Doch auf eine harte Probe wurde diese Zuneigung mit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 gestellt.

Andrea Kiewel über ihr Leben in Israel

„Ich sitze mit meinem Hund im Mamad, dem kleinen Schutzraum in meiner Wohnung. Er hat keine Tür. Beim hektischen Schließen der Metallfensterläden bemerke ich, dass meine Hände zittern. Es liegt am Klang der Sirene“, beschrieb Andrea Kiewel die besorgniserregende Situation in der "Jüdischen Allgemeinen".

25 Jahre hat ihr Freund als Elite-Soldat gekämpft. Nach dem Terrorakt schritt er direkt zur Tat. "Er war durch nichts aufzuhalten, und er würde bis zum Schluss für Israel kämpfen, auch wenn es sein Leben kostet", erklärte die gebürtige Berlinerin und fügte hinzu: „Um dieses Land, in welches sich seine Familie vor den Nazis retten konnte, zu verteidigen“. 

Änderung im ZDF-Fernsehgarten wegen Terroranschlägen
Für das Wohl der Besucher: Ab sofort tritt im „ZDF-Fernsehgarten“ eine neue Regelung in Kraft. Den Hintergrund erklärte der bekannte TV-Koch Armin Roßmeier in der ersten Sendung der neuen Staffel.
Sicherheitsvorkehrung
Über diese Änderung war Andrea Kiewel selbst ganz überrascht.

Aufbruch in die vierte Ehe

In der Öffentlichkeit machte Andrea Kiewel immer wieder Liebesbekundungen zu ihrem Partner, doch einen Namen verriet sie bislang nicht. Auch Fotos sind nicht bekannt. Für "Kiwi" ist es der Schritt in ihre vierte Ehe. Mit 19 Jahren heiratete sie das erste Mal und brachte 1989 ihren ersten Sohn zur Welt.

1999 folgte die zweite Ehe mit dem Redakteur Gerrit Brinkhaus. Nach einem Jahr kam es zur Scheidung. Die dritte Hochzeit feierte Andrea Kiewel 2004 mit Theo Naumann. Mit ihm bekam sie 2001 ihren zweiten Sohn. Nach fünf Jahren trennte sich das Paar. 2012 verstarb der Regisseur mit 50 Jahren bei einem Motorradunfall. 

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Bildergalerien

So hat sich Andrea Kiewel im Laufe ihrer Karriere verändert!
Von der Leistungsschwimmerin und Sportlehrerin zur TV-Ikone &hellip;

Das könnte dich auch interessieren

Showeinlage im ZDF-„Fernsehgarten“ endet nass für Nelson Müller
Panne im Live-TV
TV-Koch Nelson Müller
Geheime Liebe: Chico und seine großen Zukunftspläne
Familienplanung
Chico
Von Staffel 1 bis 15: Diese "Bachelor"-Beziehungen hielten wirklich!
Alle "Bachelors" in der Übersicht
Was machen die "Bachelor" der vorherigen Staffeln heute?
Andrea Kiewels Gruß an "TV Total": „Ihr dürft das verwenden“
Sauna-Aufguss-Weltmeisterschaft
"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel brauchte in der letzten Ausgabe der beliebten Unterhaltungsshow eine dringende Abkühlung.
Verliebt wie am ersten Tag: Der Mann an Tanja Wedhorns Seite
Romantische Partnerschaft
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.
Diese ZDF-Schauspielerin verliebte sich am Filmset
"Erzgebirgskrimi"-Star
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
Barbara Schöneberger: Glamour auf der Bühne, Privatsphäre daheim
Private Details
Barbara Schöneberger
Evelyn Burdecki machte mit Partner Schluss – wegen kleinen Fingern!
Podcast-Einblicke
Evelyn Burdecki
„Passt zu Ihnen“ – Schüler feiern Frank Stärk als "Golden Bachelor"
Rosenkavalier im Gespräch mit Prisma
Der 'Golden Bachelor' Franz Stärk (73) aus Niedersachsen begibt sich auf Kreta auf ein besonderes Liebesabenteuer für die goldenen Jahre des Lebens.
Diese Hochzeit droht zu platzen: Wenn Schwiegereltern aufeinander treffen
"Und dann kam Dad"
Und dann kam Dad
Beatrice Egli im Interview: "Für mich gab es nie einen Plan B"
Über Hexenschuss und geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli trägt ein rosafarbenes Jacket und lacht.
Hendrik Duryn als "Der Lehrer": Sechs neue Folgen angekündigt!
Serien-Fortsetzung
Schauspieler Hendrik Duryn steht in der Rolle des Stefan Vollmer in einem Klassenzimmer vor der Tafel.
Diese Stars überraschten bei "Bares für Rares" mit verrückten Gegenständen
Prominente Schätze
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Neues Album, neuer Mut: Beatrice Egli im Interview über "Hör nie auf damit"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli trägt ein lilafarbenes Oberteil und lacht.
Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
Jochen und Tina Horst
Verbotene Episoden: Warum werden diese "Tatort"-Folgen versteckt?
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Rückzugsort des Schlagerstars: So wohnt Anna-Carina Woitschack
Schlagerstar privat
Anna-Carina Woitschack verrät, wo ihr Rückzugsort ist.
Die spektakulärsten Fälschungen bei „Bares für Rares“ – und wie sie aufflogen
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Audrey Tautous neue Wege: Was macht der "Amélie"-Star heute?
Privatleben
Audrey Tautou
Let's Dance: Wird Andrea Kathrin Loewig die nächste Tanz-Queen?
Tanzleidenschaft
Andrea Kathrin Loewig
Die unglaubliche Karriere der Sarah Brightman
Musikalische Ikone
Sarah Brightman
Stephen King wäre stolz – Filmkritik zu „Weapons – Die Stunde des Verschwindens“
Neuer Horrorthriller
Ein Kind steht nachts vor einem Fenster.
Bullys Fortsetzung: Was kann "Das Kanu des Manitu"?
Kultfilm-Fortsetzung
Michael "Bully" Herbig
Jimi Blue: Papa-Zeit mit Snow nach Versöhnung
Familienversöhnung
Jimi Blue Ochsenknecht
Sky du Monts letzter Streich im Kino: "Das Kanu des Manitu"
Abschiedsvorstellung
Sky du Mont und Michael "Bully" Herbig
ARD wagt Reality-TV: Werwölfe erobern den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
Reality-Experiment
Michael Kessler
Wim Wenders zum 80. Geburtstag: Ein Porträt des großen Suchenden
Regieikone
Wim Wenders
Kino-Neustarts am 14. August: Das Kanu des Manitu und mehr
Kino-Highlights
Das Kanu des Manitu
10 Jahre "Wir schaffen das": Eine Bilanz
Am Puls mit Sarah Tacke: Flucht und Krise – 10 Jahre "Wir schaffen das"
Am Puls mit Sarah Tacke Flucht und Krise - 10 Jahre "Wir schaffen das"