"Meine Hände zittern": So ist Andrea Kiewels Leben in Israel

In der ZDF-"Fernsehgarten"-Ausgabe vom 22. Juni sorgte Andrea 'Kiwi' Kiewel für eine große Überraschung. Eigentlich ist die Moderatorin dafür bekannt, Privates weitestgehend aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Doch in ihrer Sendung wollte die 60-Jährige die freudige Neuigkeit mit ihren Fans teilen. Die "Fernsehgarten"-Gastgeberin hat sich verlobt. Wir werfen einen Blick auf das Liebesleben der Moderatorin.

Die harten Zeiten in Tel Aviv An ihrem Finger strahlte ihr neuer Ring. Voller Stolz verkündete Andrea Kiewel im ZDF-"Fernsehgarten": „Sie hat Ja gesagt“, meinte damit sich selbst und machte mit diesen Worten ihre Verlobung öffentlich. Seit mehreren Jahren ist die 60-Jährige mit ihrem Partner zusammen. Seit 2015 pendelte die Moderatorin zwischen Deutschland und Israel. Zwei Jahre später zog sie mit ihrem damals 16-jährigen Sohn endgültig nach Israel, das Heimatland ihres Freundes.

Für ihre große Liebe machte sie unter anderem einen Hebräisch-Kurs und ist zum Judentum konvertiert. Ihre Entscheidung, nach Tel Aviv zu ziehen, scheint die Moderatorin nicht bereut zu haben. In Israel fühlt sie sich sehr wohl, wie sie in Interviews verriet. Doch auf eine harte Probe wurde diese Zuneigung mit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 gestellt.

Andrea Kiewel über ihr Leben in Israel „Ich sitze mit meinem Hund im Mamad, dem kleinen Schutzraum in meiner Wohnung. Er hat keine Tür. Beim hektischen Schließen der Metallfensterläden bemerke ich, dass meine Hände zittern. Es liegt am Klang der Sirene“, beschrieb Andrea Kiewel die besorgniserregende Situation in der "Jüdischen Allgemeinen".

25 Jahre hat ihr Freund als Elite-Soldat gekämpft. Nach dem Terrorakt schritt er direkt zur Tat. "Er war durch nichts aufzuhalten, und er würde bis zum Schluss für Israel kämpfen, auch wenn es sein Leben kostet", erklärte die gebürtige Berlinerin und fügte hinzu: „Um dieses Land, in welches sich seine Familie vor den Nazis retten konnte, zu verteidigen“.

Aufbruch in die vierte Ehe In der Öffentlichkeit machte Andrea Kiewel immer wieder Liebesbekundungen zu ihrem Partner, doch einen Namen verriet sie bislang nicht. Auch Fotos sind nicht bekannt. Für "Kiwi" ist es der Schritt in ihre vierte Ehe. Mit 19 Jahren heiratete sie das erste Mal und brachte 1989 ihren ersten Sohn zur Welt.

1999 folgte die zweite Ehe mit dem Redakteur Gerrit Brinkhaus. Nach einem Jahr kam es zur Scheidung. Die dritte Hochzeit feierte Andrea Kiewel 2004 mit Theo Naumann. Mit ihm bekam sie 2001 ihren zweiten Sohn. Nach fünf Jahren trennte sich das Paar. 2012 verstarb der Regisseur mit 50 Jahren bei einem Motorradunfall.