Barbara Schöneberger privat: Die Männer in ihrem Leben

Private Details

Barbara Schöneberger: Glamour auf der Bühne, Privatsphäre daheim

08.08.2025, 18.26 Uhr
von Charlotte Leutloff
Barbara Schöneberger und Maximilian von Schierstädt sind seit 2009 verheiratet und glücklich. Die Moderatorin erzählt von früheren Beziehungen und ihrer heutigen Ehe.
Barbara Schöneberger
Barbara Schöneberger   Fotoquelle: © ORF/ARD/SWR/Benno Kraehahn

Seit 2009 sind Barbara Schöneberger und Maximilian von Schierstädt verheiratet. Doch welche Männer gab es sonst noch an ihrer Seite? Und wie glücklich sind die beiden in ihrer Ehe. Hier gibt es den Überblick.

Eine Herzensbrecherin in den 20ern

Die frühen 2000er waren eine wilde Zeit für die aufsteigende Moderatorin und Entertainerin. Der „Gala“ erzählte sie, dass es oft das Bedürfnis gab, immer wieder etwas „Besseres“ zu finden. Viel Herzschmerz hat sie in ihren 20er Jahren nicht erleiden müssen, da sie immer diejenige war, die die Herzen der verzweifelten Männer brach. Mit zweien war sie jedoch etwas länger liiert. Von 2001 bis 2004 war sie mit Unternehmer Paul Keuter zusammen. Später dann mit Dr. Mathias Krahl, mit dem sie sogar verlobt war. 2007 trennten sie sich jedoch noch vor der Hochzeit. Das soll im gegenseitigen Interesse gewesen sein. Generell sagt sie über ihre Verflossenen, dass sie häufig noch in gutem Kontakt sind und keinerlei böses Blut fließe. Sogar im Gegenteil, sie freut sich, wenn sie weiß, dass es ihnen gut geht.

Maximilian von Schierstädt – seit vielen Jahren unzertrennlich

Im Jahr 2009 gab es dann das endgültige Siegel auf die Beziehung mit Maximilian von Schierstädt. Sie heiraten und bekommen zwei Kinder. Ihr Sohn wird 2010, und die Tochter 2013 geboren. Doch wer ist der Mann an ihrer Seite? Von Schierstädt ist definitiv kein Unbekannter. Er ist IT-Unternehmer, Investor und Berater. Sein Vermögen wird mittlerweile auf über 50 Millionen Euro geschätzt. Seit 2018 sitzt er im Team von Digitalministerin Dorothee Bär. Barbara Schöneberger hat auch seinen Namen bei der Hochzeit angenommen, bleibt im öffentlichen Leben aber unter ihrem Mädchennamen aktiv.

Eine normale Familie?

Aufgrund von ihrem Vermögen und der Bekanntheit sind natürlich viele Menschen an ihrem Privatleben interessiert. Das halten sie jedoch streng hinter verschlossenen Türen. Bis heute gibt es keinerlei Fotos von ihrer Hochzeit oder ihren Kindern. Nicht einmal die Namen sind bekannt. Schöneberger sagt selbst in einem Interview mit der „Bunte“: „Kennt man die Familien von irgendwelchen vernünftigen Menschen in Deutschland? Nein! Deswegen mach ich ja es genauso wie alle anderen. Das ist gar nicht so außergewöhnlich“. Außerdem möchte sie nicht, dass ihre Kinder jemals den „Promi-Bonus“ ausspielen. Sie sollen eben ganz normal, bodenständig und vernünftig aufwachsen. Ziemlich sympathisch.

Ist die Ehe so glücklich, wie sie scheint?

Manche mögen es, solche Gerüchte zu verbreiten oder gar zu erfinden. Das liegt wahrscheinlich an einem Statement zum Thema der „Glücklichen Ehe“ mit in einem Interview mit „Schlager.de“. Da erzählt sie, dass sie einen Seitensprung in einer Ehe durchaus verzeihen würde, solang keine Gefühle im Spiel sind. Ihrer Meinung nach, scheitere eine Ehe nicht aufgrund von einem Moment, sondern an größeren Faktoren. Dennoch betont sie immer wieder, dass sie und Maximilian sehr glücklich sind und schließt jegliche Untreuheiten aus.

Insgesamt berichtet Barbara Schöneberger immer wieder davon, wie sehr sie ihren Mann liebt und das Leben als Mama genießt. Sehr zu empfehlen ist ihr Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“, wo sie gerne über ihr Leben plaudert. Man kann also sagen, dass sie ein echter Profi ist, was den Umgang mit Medien angeht, und genau weiß, welcher Teil von ihr ins Internet gehört und welcher nicht. Wir wünschen der Familie nur das Beste.

