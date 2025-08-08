Home News TV-News

Alle Infos zur „Großen Maus-Show“ mit Florian Silbereisen

08.08.2025, 12.44 Uhr
von Julian Flimm
Die „Große Maus-Show“ sorgt im Sommer 2025 für eine echte TV-Überraschung: Schlagerstar und Moderator Florian Silbereisen übernimmt die beliebte Familiensendung – und schlüpft damit erstmals in die Rolle des Quizmasters für Groß und Klein.
Eigentlich moderiert seit 2023 Esther Sedlaczek die „Große Maus-Show“ (früher: „Frag doch mal die Maus“) in der ARD. Sie ist als Sportmoderatorin und sympathische Show-Gastgeberin einem Millionenpublikum bekannt. Nun begibt sich Sedlaczek in ihre Babypause und übergibt die Sendung vertrauensvoll an Florian Silbereisen.

Freude beim Schlagerstar

Silbereisen selbst freut sich: „Als großer Maus-Fan habe ich keine Sekunde gezögert, meiner lieben Kollegin Esther zuzusagen. Das wird ein großer Spaß und ich freue mich sehr auf diese einmalige Vertretung.“ Auch Sedlaczek zeigt sich begeistert: „Er ist humorvoll, schlagfertig und kann super mit Kindern umgehen. Florian ist meine allererste Wahl – die perfekte Vertretung!“

Esther Sedlaczek hat ihre letzte Maus-Show vor der Pause am 5. Juli 2025 moderiert. Dort war Silbereisen schon als Special Guest zu sehen und wurde als Nachfolger vorgestellt.

Die Show – Format und Besonderheiten

Die Show läuft seit 2006 regelmäßig in der ARD und widmet sich den aufregendsten Alltagsfragen der Kinder. Promis treten in Teams („Maus“/„Elefant“) gegeneinander an, rätseln, spielen und lassen sich von Maus-Experten unterstützen. Wie gewohnt stellen die prominenten Gäste und Maus-Experten (u.a. Siham El-Maimouni, Ralph Caspers, Christoph Biemann) ihr Wissen unter Beweis und beantworten clevere Kinderfragen.

Für Silbereisen ist die Moderation eine besondere Herausforderung – und ein Herzenswunsch. Bereits 2012 stand er als Kandidat im Maus-Studio und erinnert sich noch heute an seinen Wackelpudding-Auftritt. Jetzt darf er die Show zum ersten Mal leiten und erfüllt sich damit einen kleinen TV-Traum.

Sendetermin

Die Sendung läuft am 30. August 2025 ab 20:15 Uhr live im Ersten und im Stream. Weitere Folgen mit Silbereisen sind erstmal nicht geplant – Sedlaczek kehrt nach ihrer Pause wohl zurück.

