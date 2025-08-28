Home News Star-News

Trennung von Laura Maria – wie geht Pietro Lombardi damit um?

Nach Liebes-Aus

Trennung von Laura Maria – wie geht Pietro Lombardi damit um?

28.08.2025, 15.51 Uhr
von Nicole Jansen
Es war die Trennungsnachricht der Woche: Wie Laura Maria Rypa auf ihrem Instagram-Account bekanntgegeben hat, ist die Beziehung mit Ex-DSDS-Star Pietro Lombardi gescheitert. Nach einem Konzert äußert sich auch Pietro Lombardi erstmals zur Trennung…
Pietro Lombardi
Nach den Schlagzeilen um das Liebes-Aus mit Laura Maria Rypa steht Pietro Lombardi (33) wieder auf der Bühne und verzaubert das Publikum.   Fotoquelle: imago images/Marc John

In der Promi-Welt gab es diese Woche wieder so einige Schlagzeilen, die für Furore sorgten. Darunter auch die Schocknachricht von der Trennung zwischen dem Ex-DSDS-Star Pietro Lombardi und seiner Laura Maria Rypa. Wie die Influencerin kürzlich auf ihrem Instagram-Account bekanntgab, ist ihre Beziehung trotz zweier gemeinsamer Kinder gescheitert. Beide hätten im Laufe der Zeit festgestellt, dass sie unterschiedliche Wege einschlagen würden. Von weiteren Statements wollen sie zukünftig zum Schutz ihrer beiden Söhne jedoch absehen.

Erstes Konzert von Pietro nach Bekanntgabe der Trennung

Nachdem Laura Maria Rypa das Trennungsstatement öffentlich teilte, zog sich Pietro Lombardi eher zurück und schwieg – bis jetzt. Denn trotz einer emotional belastenden Woche, bleibt der DSDS-Sieger von 2011 seinem vollen Terminkalender treu und präsentierte sich seinen Fans nach dem Liebes-Aus wieder bei einem Konzert auf der Bühne. Am Samstagabend trat Lombardi wie geplant im sächsischen Kurort Bad Elster auf.

Laut Informationen von RTL ließ er sich die emotionalen Strapazen der vergangenen Wochen jedoch nicht anmerken und zeigte sich energiegeladen und voller Freude auf der Bühne. Dabei nahm er sogar Songwünsche seiner Fans entgegen. Etwa eineinhalb Stunden heizte er dem Publikum ein. Zumindest äußerlich war von Liebeskummer nichts zu spüren. Auch eine Konzertbesucherin äußerte sich im Anschluss an die Veranstaltung gegenüber RTL und sagte, dass man dem 33-Jährigen den Trennungsschmerz nicht angemerkt habe.

Emotionale Instagram-Story nach Konzert in Bad Elster

Am Samstag äußerte er sich jedoch auch erstmals in seiner Instagram-Story zu Wort, in welcher er auf die Berichterstattung nach seinem Konzert in Bad Elster reagierte. Darin bedankte er sich bei seinen Fans. Die Worte, die er wählte könnten aber auch eine private Bedeutung für ihn haben: „Danke für die Liebe gestern, Bad Elster. Team Lombardi, einmal Familie, immer Familie.“

Eine wichtige Botschaft auch an seine Kinder, Sohn Alessio, der aus der Ehe von ihm und seiner Ex-Frau Sarah Engels hervorging, und natürlich seine beiden gemeinsamen Söhne mit Laura Maria Rypa, Leano und Amelio. Denn trotz der Trennung sind dem 33-jährigen seine Kinder heilig und stehen für ihn an erster Stelle.

