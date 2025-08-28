Home News TV-News

Leuchtende Tricks der Natur: Doku zur Fluoreszenz im Tierreich

Farbenpracht

28.08.2025, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
Die Parallelwelt der Fluoreszenz bleibt dem menschlichen Auge meist verborgen. Der ARTE-Film "Leuchtende Natur" zeigt, wie Tiere und Pflanzen dieses Phänomen nutzen.
Viel mehr als nur ein Blickfang: Die Fluoreszenz hilft kleinsten Spinnen dabei, den optimalen Zeitpunkt für die Paarung zu ermitteln.   Fotoquelle: ARTE / AdobeStock
Wellensittiche nutzen Fluoreszenz, um für das andere Geschlecht attraktiver zu erscheinen. Wenn sie sich betrachten, zeigen sie einander ihre fluoreszierende Schädeldecke.   Fotoquelle: ARTE / chris favero
Bei der Gewächshausspinne aus Singapur signalisiert die Intensität des Leuchtens, dass die Spinne auf dem Höhepunkt ihrer Fruchtbarkeit und gut genährt ist.   Fotoquelle: ARTE / AdobeStock

Es ist eine Parallelwelt, die wir normalerweise nicht sehen: Viele Tiere und Pflanzen können im Dunkeln leuchten. Manch setzen diese Kunst bei der Partnersuche ein, um sich möglichst optimal fortzupflanzen, andere benutzen sie, um sich irgendwelcher Feinde zu erwehren. Der ARTE-Naturfilm "Leuchtende Natur – Fluoreszenz als Verführungsstrategie" (Rachel Guénon, ARTE F) zeigt die Verführungstechnik in leuchtenden Farben: etwa australische Gewächshausspinen, die in Farbtupfern fluoreszieren. Sie signalisieren Zustimmung beim Weibchen, können aber auch Zeichen männlicher Unreife sein – aufgepasst!

ARTE
Leuchtende Natur – Fluoreszenz als Verführungsstrategie
Doku • 28.08.2025 • 20:15 Uhr

Diese Tiere leuchten im Dunkeln

Australische Wellensittiche setzen die Fluoreszenz bei der Paarung ein und bewegen dazu die gefiederten Köpfe abrupt, um das Farbspiel in die Wege zu leiten. Korallen wiederum können die für sie lebenswichtigen Algen vor unliebsamen Feinden durch Lichtbrechung schützen und Blumen locken ihre Bestäuber im Farbspiel zum Blütenstaub.

Sie alle absorbieren ultraviolettes Licht und wandeln es in sichtbares um. Doch so viel Wissenschaft steht hier der gezeigten Farbenpracht und einem angenehm einlullenden Musikscore (Leo Doboka) eigentlich nur im Wege. Dass die in sonstigen Tierfilmen gerne genommene Paarung selbst nur marginal zu besichtigen ist, sei für Voyeure immerhin angemerkt.

Leuchtende Natur – Fluoreszenz als Verführungsstrategie – Do. 28.08. – ARTE: 20.15 Uhr




Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

