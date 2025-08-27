Andrea Kiewel mit bewegender Botschaft an Stefan Mross

Am vergangenen Sonntag eröffnete Moderatorin Andrea 'Kiwi' Kiewel (60) den beliebten „ZDF-Fernsehgarten“ mit ungewohnt ernster Miene. Mit einer mitfühlenden Botschaft wandte sie sich direkt an Moderations-Kollege Stefan Mross (49), der aktuell eine schwere Zeit durchlebt.

ZDF-„Fernsehgarten“ startet mit privater Bitte an Zuschauer Der ZDF-„Fernsehgarten“ ist dafür bekannt und beliebt, dass er seinen Gästen und TV-Zuschauern eine kleine, sorgenfreie Auszeit vom alltäglichen Stress schenkt. Gut gelaunt und freudestrahlend führt Moderatorin Kiewel sonntags durch die Sendung. Darauf freuen sich ihre Fans, das ist ihre „Kiwi“.

Am vergangenen Sonntag zeigte sie sich bei der Eröffnung der Show mit dem Motto „Discofox“ jedoch ungewohnt ernst. Unter frenetischem Applaus begrüßte die Moderatorin ihre Gäste, hielt dann inne und wandte sich mit einer Bitte an ihr Publikum: „Erlauben Sie mir kurz einen privaten Satz.“

Mitfühlende Worte an Stefan Mross „Kiwi“ übermittelte ihrem Kollegen und Freund Stefan Mross mit direktem Blick in die Kamera folgende Botschaft: „Lieber Stefan, wir wissen, dass du und deine Familie gerade eine schwere Zeit durchlebt. Und ich wollte dir nur sagen, ich und der ganze Fernsehgarten sind in Gedanken bei dir. Wir haben dich lieb.“ Warme Worte, die Stefan Mross in seiner Trauer sicherlich als tröstlich empfand.

Stefan Mross in tiefer Trauer: Vorrübergehender Rückzug aus der Öffentlichkeit Schon vor einiger Zeit gab Stefan Mross bekannt, dass seine Mutter Stefanie Mross (85) an einer Demenzerkrankung leide. Dem Fortschreiten der Krankheit geschuldet, kam sie im Herbst 2024 in die Obhut eines Pflegeheimes in Oberbayern, wo er sie regelmäßig besuchte.

Am Mittwoch, den 21. August, verstarb Stefans Mutter völlig unerwartet. Dieser Verlust traf den beliebten Volksmusikstar schwer, denn die beiden standen sich sehr nahe. Stefan Mross zog sich daraufhin zunächst aus der Öffentlichkeit zurück.

Ex-Frau Stefanie Hertel springt für Stefan Mross ein Der Moderator sagte die Moderation der „Immer wieder sonntags“-Folge am 24. August ab. Wie der SWR gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mitteilte: Um „in den schweren Stunden im Kreis seiner Liebsten zu sein.“

Auch seine Ex-Frau Stefanie Hertel (46) gab gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bekannt, dass Mross und seine Lebensgefährtin Eva Luginger (37) sie unmittelbar nach dem Verlust darum baten, die Moderation der Sendung zu übernehmen. Ohne zu zögern sagte sie „als Zeichen des Zusammenhalts gerade in schweren Zeiten“ zu. Hertel und Mross waren 17 Jahre lang ein Paar, fünf davon als Eheleute. Aus ihrer Beziehung ging die gemeinsame Tochter Johanna (23) hervor.

Viel Mitgefühl für den trauernden Moderator Im Laufe der Live-Show im Europa-Park in Rust sandte auch Stefanie Hertel herzliche Worte an den ausgefallenen Moderator: „Lieber Stefan, ich kann an dieser Stelle nur sagen: Ich kann deine Trauer total nachempfinden. Wir alle, hier in der ‘Immer wieder sonntags’-Arena, meine Familie und ich, wir sind jetzt ganz, ganz fest bei dir. Wir denken an dich.“

Schon seit 2005 begrüßt Stefan Mross während der Sommermonate in der ARD-Show jeden Sonntag wechselnde Gäste aus der Schlagerszene. Die von Stefanie Hertel stellvertretend moderierte Sendung markierte die vorletzte Folge der aktuellen Staffel. Wie mag es wohl weitergehen, wo doch schon am kommenden Sonntag die finale Ausgabe ansteht?

„Immer wieder sonntags“-Finale mit Stefan Mross? Zum Ende der elften Folge kündigte Stefanie Hertel einige Gäste der kommenden Show an. Unter anderem werden Beatrice Egli (37), Inka Bause (56) und Markus Wolfahrt (64) erwartet. Zudem kündigte sie an: „Und natürlich wird nächste Woche dann auch der Stefan wieder hier sein. Wir schicken ihm einen ganz lieben Applaus nach Hause.“

Demnach ist davon auszugehen, dass Stefan Mross sein Publikum persönlich in die bevorstehende Winterpause verabschieden wird.

Stefan Mross meldet sich erstmals zurück Nach Tagen der Stille meldete sich Stefan Mross erstmals wieder zu Wort. Mit einem Foto zweier, sich festhaltender Hände wandte er sich in einer Instagram-Story an seine Fans: „Ich danke euch von ganzem Herzen für eure Liebe und Unterstützung!“

Seiner Ex-Frau und seinem „Immer wieder sonntags“-Team richtete er aus, dass diese „ganz viel Herz bewiesen“ hätten. Er schrieb weiter: „Es gibt Tage und Stunden im Leben, die jeder durchstehen muss. Aber sich getragen wissen von Menschen, die nahestehen, gibt unendlich viel Kraft.“ Zu diesen nahestehenden Personen gehört zweifellos auch Andrea Kiewel.

