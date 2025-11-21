Home News TV-News

"Diego Maradona": Kritik zur Sportler-Biografie auf ARTE

"Diego Maradona"

Diego Maradona: Die Doku, die man nicht verpassen darf!

21.11.2025, 06.15 Uhr
von Jan Treber
Fünf Jahre nach dem Tod von Diego Maradona zeigt ARTE Asif Kapadias meisterhafte Doku. Das Werk beleuchtet das Leben des Fußballstars zwischen Genie und Wahnsinn.
Diego Maradona
Dokumentarfilm "Diego Maradona" zum fünften Todestag: Der Superstar läuft von Fotografen umringt in Neapels San-Paolo-Stadion ein.  Fotoquelle: Alfredo Capozzi /DCM
Diego Maradona
Maradona bei seiner Vorstellung beim SSC Neapel: Die Doku konzentriert sich auf die Jahre in Italien.  Fotoquelle: Alfredo Capozzi /DCM
Diego Maradona
Am 26. April 1991 wird Diego Maradona in Argentinien von der Drogenfahndung festgenommen.  Fotoquelle: Getty Images/Daniel LUNA/AFP
Diego Maradona
Einer der unvergessen bleibt: Wandbild von Diego Maradona in Neapel.  Fotoquelle: Ricardo Siano

Fünf Jahre nach dem Tod des Fußball-Superstars zeigt ARTE eine der besten Sportler-Biografien, die je gedreht wurden. Asif Kapadias Meisterwerk "Diego Maradona" erzählt subtil und eindrucksvoll das Leben jenes Ausnahmekönners, der mit dem Ball zauberte, aber oft am Leben scheiterte.

ARTE
Diego Maradona
Dokumentation • 21.11.2025 • 21:45 Uhr

In Neapel und Buenos Aires flossen Tränen, rund um den Globus stand die Fußballwelt am 25. November 2020 Jahr still. Denn obwohl Diego Armando Maradona mit 1,65 Metern nicht gerade hochgewachsen war, starb an jenem Tag möglicherweise der Größte, den dieser Sport je hervorgebracht hat. Bereits zu Lebzeiten wurden diverse Dokumentationen über den argentinischen Nationalheiligen gedreht. Bei Amazon ist zudem die zehnteilige Fiction-Serie "Maradona – Leben wie im Traum" zu sehen. Eine der besten Dokumentationen über die "Hand Gottes" schuf jedoch 2019 der britische Regisseur Asif Kapadia: "Diego Maradona" lautet ihr schlichter Titel. ARTE wiederholt das gut zweistündige Werk zum fünften Todestag

Nach "Senna" und "Amy" gelang Kapadia mit der Maradona-Doku ein dritter Geniestreich über einen tragischen Superhelden. Das extrem mitreißende Werk zeichnet in vielen grobkörnigen Privat- und Archivaufnahmen das faszinierende Bild eines Mannes irgendwo zwischen tiefer Emotionalität und emotionalem Wahnsinn – mit Fokus auf die Jahre in Neapel.

Maradonas Leben führte immer weiter in einen Drogen- und Körper-Selbstvernichtungskampf. Hinzukamen Mafia-Intrigen, Beziehungschaos und viele falsche Freunde. Wer dem echten Maradona in diesem Film zuschaut, dem geht es wie Zeugen eines tragischen Verkehrsunfalls: Es ist schlimm, aber man kann einfach nicht wegsehen. Insbesondere auch, weil Maradona selbst zu Wort kommt: Kapadia gewann das Vertrauen des argentinischen Superstars und durfte einige exklusive Interviews mit ihm führen. Online verfügbar ist das Meisterwerk "Diego Maradona" vom 21. November bis 20. Dezember in der ARTE-Mediathek.

Diego Maradona – Fr. 21.11. – ARTE: 21.45 Uhr

„Ray Donovan“-Star Liev Schreiber: Krankenhaus nach Schmerzattacke
Hollywoodstar Liev Schreiber musste wegen starker Kopfschmerzen ins Krankenhaus. Bereits im Frühjahr klagte er über Migräne, die zu einem Gedächtnisverlust führte.
Sorge um den Hollywood-Star
Liev Schreiber

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

