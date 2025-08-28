Home News TV-News

„Doc“: Dramatische Krankenhaus-Serie bei VOX – nach einer wahren Geschichte

"Doc"

Dramatische Krankenhaus-Serie bei VOX – nach einer wahren Geschichte

28.08.2025, 09.00 Uhr
von Paula Oferath
In der neuen VOX-Serie "Doc" kämpft Dr. Amy Larsen, gespielt von Molly Parker, nach einem Unfall darum, ihr Gedächtnis und damit ihr Leben zurückzuerlangen.
Doc
Ärztin Amy (Molly Parker) verliert nach einem Autounfall acht Jahre ihres Gedächtnisses. In der Dramaserie "Doc" kämpft sie darum, Beruf und Privatleben neu zu ordnen und sich selbst wiederzufinden.   Fotoquelle: RTL / 2025 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved
Doc
Welche Rolle spielte Dr. Michael Hamda (Omar Metwally) im bisherigen Leben von Amy (Molly Parker)? Die junge Ärztin muss herausfinden, was in den letzten acht Jahren passiert ist.   Fotoquelle: RTL / 2025 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved
Doc
Zwischen dem jungen Assistenzarzt Dr. Jake Heller (Jon Ecker) und Amy wird es kompliziert. Wird der Verlust von Amy auch die Beziehung zu Jake zerstören?   Fotoquelle: RTL / 2025 Sony Pictures Entertainment. All Rights Reserved

Die erfolgreiche Ärztin Amy hat einen schlimmen Autounfall und kann sich danach an die letzten acht Jahre ihres Lebens nicht mehr erinnern. Ihre Kollegen und selbst ihr eigener Mann ist ihr fremd. Trotzdem arbeitet sie weiter in der Klinik und kämpft dort nicht nur um die Leben ihrer Patienten, sondern auch um ihre eigenen Erinnerungen.

VOX
Doc
Arztserie • 27.08.2025 • 20:15 Uhr

Nach einem Autounfall ist alles anders

Arztserien wie "Scrubs – Die Anfänger", "Dr. House" oder "Grey's Anatomy" gelten trotz bisweilen eher bedrohlich wirkender Szenarios für viele Zuschauer als echte Wohlfühlstoffe. Nun bringt VOX mit der ersten Staffel von "Doc" zeitnah zum US-Start eine neue Serie auf die Bildschirme und katapultiert das Publikum mitten in das alltägliche Drama eines Krankenhauses. Rebecca Thomas führte Regie, das Drehbuch schrieb Barbie Kligman.

Im Mittelpunkt steht Dr. Amy Larsen (Molly Parker), eine brillante und ehrgeizige Ärztin an der Klinik von Minneapolis. Ihr Leben wirkt perfekt. Doch nach einem Autounfall mit schwerer Kopfverletzung sind acht Jahre ihrer Erinnerungen ausgelöscht. Plötzlich erkennt sie weder Kollegen noch Patienten. Auch der Mann, den sie liebt, ist ihr fremd.

Derzeit beliebt:
>>Familienpolitik in der Kritik: Eva Schulz deckt im TV Missstände auf
>>Kann Eric Mayer die KI überlisten? Reportage über Künstliche Intelligenz
>>Battle Pitch: So läuft der neue Duell-Modus in der "Höhle der Löwen"
>>Comeback: Legende kehrt in "Die Höhle der Löwen" zurück!

"Doc" beruht auf wahrer Geschichte aus Italien

Trotzdem kehrt sie in den hektischen Klinikalltag zurück. Überfüllte OP-Säle, raschelnde Kittel und der Geruch von Desinfektionsmittel prägen ihre Tage. Zwischen Leben retten und eigenen Ängsten kämpft Amy in zehn Episoden darum, Beruf und Privatleben neu zu ordnen und sich selbst wiederzufinden.

Arztserie "Doc": Chefärztin Dr. Amy Elias verliert ihr Gedächtnis
Nach einem Autounfall muss Dr. Amy Elias, gespielt von Molly Parker, acht Jahre ihres Lebens und ihrer Karriere neu erlernen. Die Serie "Doc", inspiriert von Pierdante Piccionis Geschichte, zeigt den Kampf um Erinnerungen, Beziehungen und berufliche Fähigkeiten.
Nach einer wahren Begebenheit
Doc

Die Serie basiert auf einer wahren Geschichte. Pierdante Piccioni, ein italienischer Arzt, verlor nach einem schweren Hirntrauma ebenfalls große Teile seiner Erinnerungen. "Doc" ist die amerikanische Adaption der erfolgreichen italienischen Serie "Doc – Nelle tue mani", die dort bereits Millionenpublikum erreichte. – Die zweite Staffel startet bereits in wenigen Wochen in den USA.

Doc – Mi. 27.08. – VOX: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Rückkehr von Frank Thelen: Wieder Feuer in der Höhle der Löwen
"Die Höhle der Löwen"
Die Höhle der Löwen
Arztserie "Doc": Chefärztin Dr. Amy Elias verliert ihr Gedächtnis
Nach einer wahren Begebenheit
Doc
Lena Gercke als Löwin bei "Die Höhle der Löwen"!
Gast-Investorin
Lena Gercke
Detlef Steves und der Nasierer: "Hot oder Schrott" geht weiter
Produkttests
"Toss 'n' Splash" heißt ein Wurfspiel, das von Nicole und Detlef getestet wird.
"Dr. Nice"-Star Patrick Kalupa: Das ist seine Partnerin im echten Leben
Liebe am Set
Patrick Kalupa und seine Frau Leonie Parusel.
Patrick Naumann in der Kritik: Dreharbeiten am Sterbebett seiner Frau
Kontroverse Dreharbeiten
Goodbye Deutschland!
"Goodbye Deutschland"-Star "Hasi" unerwartet gestorben!
Mit 58 Jahren
Goodbye Deutschland!
"Sarah Kohr – Zement": Hat Sarah Kohr einen Unschuldigen erschossen?
Krimi um Gedächtnisverlust
Der zwielichtige Unternehmer Lothar Lessen (Benno Fürmann, links) und sein Handlanger Achim Wieczorek (Florian Schmidtke) sind nur zwei von vielen, mit denen sich Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) in ihrem neunten Fall anlegen muss.
VOX lässt Fans warten: Alte Folgen statt frischer Episoden
Programmänderung
"Das perfekte Dinner" - hier die Jubiläumsrunde zum 18. Geburtstag der Sendung - kommt im Juli aus der sinnbildlichen Konserve.
Daniela Katzenberger zeigt seltenes Kinderfoto
Kindheitsrückblick
Daniela Katzenberger steht seit vielen Jahren vor der Kamera. Wie sie vor ihrer TV-Karriere aussah, wissen jedoch nur die wenigsten.
Leuchtende Tricks der Natur: Doku zur Fluoreszenz im Tierreich
Farbenpracht
Leuchtende Natur - Fluoreszenz als Verführungsstrategie
"Nord bei Nordwest – Die letzte Fähre": Kritik zur Krimifolge mit Hinnerk Schönemann
Albtraum oder Realität?
"Nord bei Nordwest - Die letzte Fähre"
Von „Prominent getrennt“ zum Ballermann-Star? Marco Cerullos Pläne
Reality-Star spricht Klartext
Marco Cerullo in Köln
Andrea Kiewel mit bewegender Botschaft an Stefan Mross
Live im ZDF-"Fernsehgarten"
Emotionale Worte zum Auftakt des ZDF-"Fernsehgartens": Andrea "Kiwi" Kiewel (60) fühlt mit TV-Kollege Stefan Mross.
Kurioses Hotel-Erlebnis: Fremder Mann im Bett eines Schlagerstars!
Skurrile Anekdote
Claudia Jung
Abschied von "Rosenheim-Cops"-Kultfigur: Der Ersatz steht jetzt fest!
Personalie geklärt
Ursula Maria Burkhart (Rolle: Verwaltungsbeamtin Marianne Grasegger), Marisa BURGER (Rolle: Sekretaerin Miriam Stockl), Karin Thaler (Rolle: Hofer-Hofbesitzerin Marie Hofer), Anastasia Papadopoulou (Rolle: Rechtsmedizinerin Elena Dimos), Sarah Thonig (Rol
Ex-„Tagesschau“-Star Judith Rakers: So fand sie ihr Glück auf Rügen!
Neuer Lebensabschnitt
Judith Rakers am Strand
Patricia Blanco offen: Gebrochener Vater-Tochter-Bund mit Roberto
Ewiger Familienstreit
Patricia Blanco
Schockdiagnoe für ProSieben-Moderatorin: Krebs mit nur 39 Jahren!
Schwere Erkrankung
Charlotte Potts
"Barbie 2": Wird es eine Fortsetzung geben?
Das sagt Regisseurin Greta Gerwig
Greta Gerwig und Margot Robbie
"Red Notice" überholt: Dieser Netflix-Film ist der neue Rekordhalter!
Krasser Erfolg
KPop Demon Hunters
Bill Kaulitz' Liebesgerüchte mit Jannik Kontalis: Tom Kaulitz genervt!
Was läuft da?
Bill und Tom Kaulitz
Quiz-Doppelpack: ARD ändert Vorabendprogramm drastisch
Große Programmänderung
"Gefragt - Gejagt" mit Alexander Bommes
Nach Geburt: Helene Fischer überrascht Fans mit großen Zukunftsplänen
Das hat sie vor
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne
Kann kaum noch laufen: "Harry Potter"-Star rechnet mit eigenem Tod
Schlechter Gesundheitszustand
Miriam Margolyes
"Game of Thrones"-Star gesteht verachtenswertes Dating-Geheimnis
Sophie Turner packt aus
Sophie Turner
Katja Burkard verrät ihre geheime Schwäche: "Das macht mich irre!"
RTL-Moderatorin packt aus
Katja Burkard
Auf diesen Star ist Barbara Schöneberger neidisch: "Warum hat die so geile Beine?"
Podcast mit Marlene Lufen
Barbara Schöneberger
Snoop Dogg in der Kritik: Hat er sich damit ins Aus geschossen?
Kontroverse Statements
Snoop Dogg
Marie Reim wird bei Konzert ausgebuht – jetzt bezieht sie Stellung
Spannende Erklärung
Marie Reim