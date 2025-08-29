Home News TV-News

"Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku": Die neue Staffel mit Djamila Rowe und Hanka Rackwitz

"Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku"

Seefahrtenwahnsinn: Promis im Kabinenkampf

29.08.2025, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
Die Reality-Doku "Volle Kraft voraus" kehrt zurück und schickt die Dschungelcamp-Veteraninnen Djamila Rowe und Hanka Rackwitz auf eine Kreuzfahrt in Südostasien. Die Serie verspricht spannende Einblicke in das Leben der Promis auf engem Raum.
Djamila Rowe gönnt sich ihren ersten Urlaub seit zwei Jahrzehnten, sagt sie.  Fotoquelle: 2005 Getty Images/Sean Gallup
Die exotische Reise führt auch an die Traumstrände von Bali.  Fotoquelle: IStock/monticelllo
Bali gilt als Insel voller Spiritualität.  Fotoquelle: IStock/VladimirGerasimov
Das tropische Klima von Bali muss man ertragen können.  Fotoquelle: IStock/kitzcorner

Es ist ein Wiedersehen mit Djamila Rowe und Hanka Rackwitz, zwei Reality-TV-erprobten Darstellerinnen, die sich mehr oder weniger achtbar im RTL-"Dschungelcamp" geschlagen haben: VOX schickt die beiden in den vier neuen Folgen der Reihe "Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku" auf eine neue Belastungsprobe – an Bord eines Hochseeschiffs, das in den Hochseegewässern Südostasiens kreuzt. Mit an Bord ist diesmal unter anderem die einstige "Dschungelkönigin" Rowe, die nach eigenen Angaben nach zwei Jahrzehnten ihren ersten richtigen Urlaub antritt. Begleitet wird sie von ihrer 15-jährige Tochter Jayda. Wie raufen sich die alleinerziehende Mutter und der Teenager in der Enge von Schiffskabinen und auf den oft körperlich wie emotional strapaziösen Landausflügen zusammen?

VOX
Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku
Dokumentation • 29.08.2025 • 20:15 Uhr

Auf engem Raum – im Schiffsinneren und auf Landgängen

Ähnlich spannend ist die Frage, wie sich Hanka Rackwitz schlägt, die mit ihrer recht eigenwilligen, polarisierenden Art nicht nur unter ihren Mit-Campern im australischen Busch, sondern auch bei den Fans von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" oft aneckte. Erklärt wurde so manches erratische Verhalten seinerzeit mit ihren langjährigen Zwangsstörungen, die die Reality-Darstellerin nun aber überwunden haben will. Man darf nun jedenfalls abwarten, wie lange der "Frieden" auf dem Schiff anhält.

Die Schiffsreise, die nach Vorstellung des Senders nicht nur zu Traumzielen wie Bali, sondern auch in das Innenleben von TV-Promis führen soll, hatte ihre Premiere im Frühjahr des vergangenen Jahres – das damals allerdings mit eher verhaltenem Erfolg. Die erste von auch damals vier Folgen "Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku" war im April 2024 vor nur 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gestartet, was sich in einem mauen Marktanteil von 3,2 Prozent im Gesamtpublikum niederschlug.

Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku – Fr. 29.08. – VOX: 20.15 Uhr

