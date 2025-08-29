"Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku": Die neue Staffel mit Djamila Rowe und Hanka Rackwitz

Es ist ein Wiedersehen mit Djamila Rowe und Hanka Rackwitz, zwei Reality-TV-erprobten Darstellerinnen, die sich mehr oder weniger achtbar im RTL-"Dschungelcamp" geschlagen haben: VOX schickt die beiden in den vier neuen Folgen der Reihe "Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku" auf eine neue Belastungsprobe – an Bord eines Hochseeschiffs, das in den Hochseegewässern Südostasiens kreuzt. Mit an Bord ist diesmal unter anderem die einstige "Dschungelkönigin" Rowe, die nach eigenen Angaben nach zwei Jahrzehnten ihren ersten richtigen Urlaub antritt. Begleitet wird sie von ihrer 15-jährige Tochter Jayda. Wie raufen sich die alleinerziehende Mutter und der Teenager in der Enge von Schiffskabinen und auf den oft körperlich wie emotional strapaziösen Landausflügen zusammen?

Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku Dokumentation • 29.08.2025 • 20:15 Uhr

Auf engem Raum – im Schiffsinneren und auf Landgängen Ähnlich spannend ist die Frage, wie sich Hanka Rackwitz schlägt, die mit ihrer recht eigenwilligen, polarisierenden Art nicht nur unter ihren Mit-Campern im australischen Busch, sondern auch bei den Fans von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" oft aneckte. Erklärt wurde so manches erratische Verhalten seinerzeit mit ihren langjährigen Zwangsstörungen, die die Reality-Darstellerin nun aber überwunden haben will. Man darf nun jedenfalls abwarten, wie lange der "Frieden" auf dem Schiff anhält.

Die Schiffsreise, die nach Vorstellung des Senders nicht nur zu Traumzielen wie Bali, sondern auch in das Innenleben von TV-Promis führen soll, hatte ihre Premiere im Frühjahr des vergangenen Jahres – das damals allerdings mit eher verhaltenem Erfolg. Die erste von auch damals vier Folgen "Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku" war im April 2024 vor nur 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gestartet, was sich in einem mauen Marktanteil von 3,2 Prozent im Gesamtpublikum niederschlug.

Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku – Fr. 29.08. – VOX: 20.15 Uhr

