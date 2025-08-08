Kelly Clarkson trauert: Ihr Ex-Mann Brandon Blackstock stirbt an Krebs

Brandon Blackstock, Talentmanager und Ex-Ehemann von Sängerin Kelly Clarkson, ist mit 48 Jahren verstorben. Wie seine Familie bestätigte, verlor er den Kampf gegen seine Krebserkrankung.

"Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Brandon Blackstock verstorben ist", teilt ein Sprecher der Familie in einer Erklärung gegenüber dem "People"-Magazin mit. "Brandon hat mehr als drei Jahre lang tapfer gegen den Krebs gekämpft. Er ist friedlich im Kreise seiner Familie verstorben. Wir danken Ihnen für Ihre Anteilnahme und Gebete und bitten alle, die Privatsphäre der Familie in dieser sehr schwierigen Zeit zu respektieren."

Erst am Mittwoch gab Kelly Clarkson (43) bekannt, dass ihr Ex-Partner krank sei und sie deshalb ihre geplanten Auftritte in Las Vegas verschieben werde, um Zeit mit ihren Kindern River (11) und Remington (9) zu verbringen.

"Normalerweise halte ich mein Privatleben geheim, aber im letzten Jahr war der Vater meiner Kinder krank, und im Moment muss ich für sie da sein", schrieb sie in dem Statement auf Instagram, in dem sie sich bei den Fans entschuldigte und ihnen für ihr Verständnis dankte.

Kelly Clarkson: Blackstock "brachte alle zum Lachen" Neben den beiden Kindern mit Kelly Clarkson hatte Blackstock auch zwei Kinder aus einer früheren Ehe, Savannah (23) und Seth (19). 2022 wurde er Großvater, als seine älteste Tochter Savannah einen Sohn zur Welt brachte.

Kelly Clarkson lernte Brandon Blackstock durch seinen Vater, Narvel Blackstock, kennen. Dieser war zuvor Clarksons Manager. Im Mai 2006 lernte sich das spätere Paar bei einer Probe für die Academy of Country Music Awards kennen und lieben. Damals war Blackstock noch mit seiner Ex-Frau Melissa Ashworth verheiratet.

Rückblickend erinnerte sich Kelly Clarkson in einem Interview 2013: "Dieser Typ kam vorbei und brachte alle zum Lachen. Ich sagte: 'Ich werde mit ihm zusammenkommen. Ich weiß es!". Das Paar heiratete im Oktober 2013.

Doch sieben Jahren später scheiterte die Ehe. Clarkson reichte schließlich 2020 die Scheidung. "Ich denke, das Schwierigste an einer Scheidung – insbesondere wenn sie öffentlich gemacht wird und die Leute glauben, sie wüssten alles darüber – ist, dass es keine Entscheidung war, die über Nacht getroffen wurde", erklärte die Musikerin in einem Interview im Jahr 2023. "Ich wollte, dass es schön wird. Ich wollte, dass es großartig wird. Ich wollte, dass es alles wird, was es sein kann, und manchmal funktioniert das einfach nicht."

