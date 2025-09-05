"Bauer sucht Frau"-Traumpaar zieht Schlussstrich: "Es ist vorbei"

2017 machte TV-Chefverkupplerin Inka Bause ihrem Ruf einmal mehr alle Ehre: In ihrer Datingshow "Bauer sucht Frau International" lernten sich Gerald und Anna kennen und lieben. Für den namibischen Farmer sagte Anna sogar ihrer Heimat in Polen Lebewohl, um ein gemeinsames Leben aufzubauen – und zu heiraten. Nun jedoch die Kehrtwende: Wie die beiden schon vor Monaten ankündigten, brachen Anna und Gerald Heiser ihre Zelte in Namibia ab und beginnen ein neues Leben in Polen.

"Es ist vorbei und gleichzeitig fängt es an", leitet Anna ein Video ein, das beide über ihre Instagram-Kanäle veröffentlichten. "Wie verabschiedet man sich von einem Land, das zum Zuhause wurde?", sinniert die gebürtige Polin. Wann die Familie – das Paar hat mit Sohn Leon (2021) und Töchterchen Alina (2022) zwei gemeinsame Kinder – nach Afrika zurückkehren wird, ist unklar. Trotzdem stellt Anna im Clip klar: "Es ist kein Lebewohl, sondern ein 'Bis bald.'" Namibia bleibe in ihren Herzen dank vieler Erinnerungen fest verankert.

"Wahnsinnig emotional": "Bauer sucht Frau"-Traumpaar fängt ganz neu an Passend zum Video schrieb das Paar ein ausführliches Statement: "Es war ein eigenartiges Gefühl, Namibia zu verlassen und zu wissen, es sei nicht nur für einen Urlaub." Derweil versicherte das Paar seinen Fans, gut in Polen angekommen zu sein. Gleichzeitig räumten sie ein, die Ankunft in der neuen Heimat sei "wahnsinnig emotional" gewesen: "Wir wurden von der Trauer um unser Farmleben eiskalt erwischt."

Weiter schreiben Anna und Gerald: "Wir haben uns nicht gegen diese überwältigende Gefühle gewehrt, sondern diese zugelassen, ihnen Raum gegeben." Das habe geholfen, die neuen Eindrücke zu verarbeiten. Jetzt gelte es, sich auf die Gegenwart zu konzentrieren und Ruhe zu finden. Außerdem stünde eine Hausbesichtigung auf dem Plan, der das Paar hoffnungsvoll entgegenblickte: "Wer weiß, vielleicht wird dies unser neues Zuhause."

