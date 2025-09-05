Home News Star-News

"Bauer sucht Frau"-Traumpaar zieht Schlussstrich: "Es ist vorbei"

Neuanfang

"Bauer sucht Frau"-Traumpaar zieht Schlussstrich: "Es ist vorbei"

05.09.2025, 13.53 Uhr
Gerald und Anna Heiser, das bekannte Traumpaar aus "Bauer sucht Frau", haben Namibia verlassen, um einen neuen Lebensabschnitt in Polen zu beginnen. Der Umzug löste bei den beiden starke Emotionen aus, die sie auf Instagram teilten.
Gerald und Anna
Gerald und Anna lernten sich bei "Bauer sucht Frau international" kennen und lieben.  Fotoquelle: MG RTL D / Christian Stiebahl

2017 machte TV-Chefverkupplerin Inka Bause ihrem Ruf einmal mehr alle Ehre: In ihrer Datingshow "Bauer sucht Frau International" lernten sich Gerald und Anna kennen und lieben. Für den namibischen Farmer sagte Anna sogar ihrer Heimat in Polen Lebewohl, um ein gemeinsames Leben aufzubauen – und zu heiraten. Nun jedoch die Kehrtwende: Wie die beiden schon vor Monaten ankündigten, brachen Anna und Gerald Heiser ihre Zelte in Namibia ab und beginnen ein neues Leben in Polen.

"Es ist vorbei und gleichzeitig fängt es an", leitet Anna ein Video ein, das beide über ihre Instagram-Kanäle veröffentlichten. "Wie verabschiedet man sich von einem Land, das zum Zuhause wurde?", sinniert die gebürtige Polin. Wann die Familie – das Paar hat mit Sohn Leon (2021) und Töchterchen Alina (2022) zwei gemeinsame Kinder – nach Afrika zurückkehren wird, ist unklar. Trotzdem stellt Anna im Clip klar: "Es ist kein Lebewohl, sondern ein 'Bis bald.'" Namibia bleibe in ihren Herzen dank vieler Erinnerungen fest verankert.

"Wahnsinnig emotional": "Bauer sucht Frau"-Traumpaar fängt ganz neu an

Passend zum Video schrieb das Paar ein ausführliches Statement: "Es war ein eigenartiges Gefühl, Namibia zu verlassen und zu wissen, es sei nicht nur für einen Urlaub." Derweil versicherte das Paar seinen Fans, gut in Polen angekommen zu sein. Gleichzeitig räumten sie ein, die Ankunft in der neuen Heimat sei "wahnsinnig emotional" gewesen: "Wir wurden von der Trauer um unser Farmleben eiskalt erwischt."

Derzeit beliebt:
>>Benno Fürmann im Interview: "Irgendwann nahmen wir die Natur als Warenlager war, aus dem wir uns bedient haben"
>>Fürstin Charlène von Monaco erinnert auf Instagram an ihre Hochzeit - aus einem traurigen Grund
>>"Bauer sucht Frau International"-Traumpaar Gerald und Anna: Steht ihre Beziehung auf der Kippe?
>>"Bauer sucht Frau international": Das war der Staffelauftakt mit Inka Bause

Weiter schreiben Anna und Gerald: "Wir haben uns nicht gegen diese überwältigende Gefühle gewehrt, sondern diese zugelassen, ihnen Raum gegeben." Das habe geholfen, die neuen Eindrücke zu verarbeiten. Jetzt gelte es, sich auf die Gegenwart zu konzentrieren und Ruhe zu finden. Außerdem stünde eine Hausbesichtigung auf dem Plan, der das Paar hoffnungsvoll entgegenblickte: "Wer weiß, vielleicht wird dies unser neues Zuhause."



Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Trauer um Giorgio Armani: Fürstin Charlène gedenkt des verstorbenen Designers
Fürstin Charlène von Monaco erinnert an ihre Hochzeit und den verstorbenen Designer Giorgio Armani. Ihr Hochzeitskleid, das von Armani entworfen wurde, war ein Meisterwerk der Mode und ein Symbol für ihren großen Tag. Armani, eine Schlüsselfigur in der Modewelt, ist im Alter von 91 Jahren verstorben.
Trauer um Designer
Charlène von Monaco

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Bauer sucht Frau" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Emotionales YouTube-Video: Jack Osbourne trauert um Ozzy
Abschied
Jack Osbourne
Drama um Steff Jerkel und Peggy Jerofke: Was steckt dahinter?
Instagram-Drama
Goodbye Deutschland
Wenn Influencer heiraten: Chaos vorprogrammiert
"Die Hochzeit"
Die Hochzeit
GZSZ-Star Anne Menden wird Mama – so lange wird die Babypause!
Ihr erstes Kind
Anne Menden und Gustav Masurek
Jack White wird 85: Nach Schicksalsschlägen wieder fit!
Comeback des Jahres
Jack White
„Seit 2017“: Lola Weippert zeigt ihre unglaubliche Transformation
Gesunder Lebensstil
Lola Weippert
Tanja Wedhorn privat: Das ist ihr Ehemann Simon Raiser
30 Jahre Eheglück
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.
Dieser "Erzgebirgskrimi"-Star fand sein Liebesglück am Set!
Die große Liebe
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
Marie Reim bei Konzert ausgebuht: Das steckt wirklich dahinter
Spannende Erklärung
Marie Reim
Andrea Sawatzki offen über Alzheimer, Ehekrisen und Neustarts
Schauspielerin im Interview
Andrea Sawatzki im Interview
Boris Becker spricht über seine Zeit im Gefängnis: "Das zerfrisst deine Seele"
Hinter Gittern
Boris Becker
DVD-Woche: Von Bambi bis Horror-Märchen – Spannung garantiert!
DVD-Neuerscheinungen
"Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde"
3 Lifehacks zum Thema Streaming
Was sich lohnt
Ein Gruppe von Menschen sitzt auf der Couch und lacht.
Louis Klamroths Podcast-Start: "Deep State" sorgt für Spannung
Neues Projekt
Louis Klamroth
Superman kehrt zurück: "Man of Tomorrow" angekündigt
Neuer Film
Superman
Dieter Hallervorden wird 90: Ein Leben voller Facetten
Didi-Dokumentation
Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt
ZDF zieht den Stecker - damit ist jetzt Schluss beim Sender!
Umstellung
ZDF
"Club der roten Bänder" ist zurück: Neue Gesichter, alte Erfolgsformel
Erfolgsserie kehrt zurück
"Club der roten Bänder - Die neue Generation"
"Der Hobbit – Eine unerwartete Reise": So gut ist der Filmklassiker von Peter Jackson
Abenteuer in Mittelerde
Der Hobbit - Eine unerwartete Reise
Warum Verona Pooth jetzt in Dubai lebt
Ab in die Emirate
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Nach Babypause: Dieser GZSZ-Star ist zurück und sorgt für Wirbel!
GZSZ-Besetzung
Chryssanthi Kavazi
Hackerangriff auf deutsche Krankenhäuser: Die Whistleblowerin deckt auf
"Die Whistleblowerin"
"Die Whistleblowerin"
Drama im Kuhstall: Die Tierärztinnen retten den Bauern
"Zwei Frauen für alle Felle – Väter und Töchter"
"Zwei Frauen für alle Felle - Väter und Töchter"
Seine große Liebe: Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Einblick in Beatrice Eglis Zuhause: So wohnt der Schlagerstar
Das ist ihr Refugium
Wie sieht es bei Beatrice Egli privat aus?
Nach 14 Jahren Ehe: Schauspiel-Paar verkündet Liebes-Aus
Überraschende Trennung
Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes
Sebastian Ströbel über Die Bergretter: "Für mich gibt es einen großen Nachteil"
Hauptdarsteller im Interview
Sebastian Ströbel rettet als ZDF-"Bergretter" Markus Kofler seit 10 Jahren Menschen aus brenzligen Situationen.
Downton Abbey-Star erwartet Baby: Michelle Dockery strahlt auf Premiere
Babyglück
Michelle Dockery und Jasper Waller-Bridge
Luna Wedler über ihre Rolle in "22 Bahnen": "Ich möchte Abgründe zeigen"
Nachwuchstalent
Luna Wedler
Kino-Highlights der Woche: "Conjuring 4", "22 Bahnen" und "Tafiti"
Kino-Neustarts
Conjuring 4: Das letzte Kapitel