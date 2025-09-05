Nach Babypause: Dieser GZSZ-Liebling steht wieder vor der Kamera!

Wiedersehen macht Freude: Chryssanthi Kavazi steht wieder vor der Kamera von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Damit ist die Babypause der Schauspielerin vorbei. Untätig war die Schauspielerin in dieser Zeit aber nicht – ganz im Gegenteil.

Im April 2024 wurde das Familienglück von Chryssanthi Kavazi endgültig perfekt: Sie und Ehemann Tom Beck wurden zum zweiten Mal Eltern, nach einem Sohn folgte mit einer Tochter das zweite Kind. Aufgrund der Schwangerschaft und dem Wunsch, die ersten Monate in ihrer Mutterrolle aufzugehen, war aber eines klar: Bei ihrer Stammserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" musste Kavazi eine Pause einlegen.

Doch nun wird die Geduld der GZSZ-Fans nicht länger auf die Folter gespannt: Wie RTL am Freitag bekannt gab, ist die 36-Jährige ans Set der RTL-Daily zurückgekehrt. Seit Anfang September schlüpft Kavazi wieder in die Rolle als Laura. "Es ist ein schönes Gefühl, zurückzukommen", lässt sich die Schauspielerin in der Sendermitteilung zitieren. "Natürlich bin ich aufgeregt, aber die ersten Schritte sind getan: Ich hatte schon letzte Woche meine Kostümprobe und passe nach der Schwangerschaft und der Mama-Pause wieder in meine Sachen rein."

Rückkehr von Laura stiftet Chaos auf dem GZSZ-Kiez Lange Zeit, um zu akklimatisieren, hat Chryssanthi Kavazi aber nicht. Denn ihr Drehplan mit 24 Szenen in der ersten Woche hat es direkt in sich. "Das bedeutet jede Menge Stoff für Drama rund um Laura", stellte die Akteurin in Aussicht. "Jetzt heißt es daher wieder täglich: Texte lernen – mal sehen, wie mein Gehirn das nach der Pause aufnimmt." Der Arbeitsalltag lässt für Kavazi auch weniger Zeit für die Familie: "Es fällt mir super schwer, mich morgens von meinen zwei Kindern zu trennen – das ist meine größte Hürde."

In GZSZ schlägt die überraschende Rückkehr von Laura hohe Wellen auf dem Kiez. Gerade Ex-Freund John (Felix von Jascheroff) wird auf dem falschen Fuß erwischt. "Das erste Aufeinandertreffen wird für beide sehr schmerzhaft". beschreibt Kavazi. Kein Wunder, schließlich ist John mittlerweile Vater einer Tochter, deren Mutter ausgerechnet Lauras Erzfeindin Zoe (Lara Dandelion Seibert) ist. Ganz vorbei scheint die Sache zwischen Laura und John trotzdem noch nicht zu sein, wie Kavazi andeutet: "Es wird etwas passieren, weswegen sie alle ihre Pläne wieder über den Haufen werfen muss."

Trotz Babypause war Chryssanthi Kavazi fleißig. Neben der Schauspielerei hat die 36-Jährige auch ein Faible für Mode: Vor einem Jahr gründete sie die eigene Modemarke Kavazi. Die dritte Kollektion steht in den Startlöchern. Dazu werkelt sie mit Ehemann Tom Beck gerade am gemeinsamen Eigenheim.

Die Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" läuft von Montag bis Freitag um 19.40 Uhr bei RTL. Außerdem sind die Folgen bei RTL+ abrufbar.

