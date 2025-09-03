Home News Star-News

Bill Kaulitz legt nach Poolparty krasses Geständnis ab: "Wir haben es getan!"

03.09.2025, 10.42 Uhr
Bill Kaulitz feierte seinen 36. Geburtstag mit einer legendären Poolparty in Los Angeles. Auf der wilden Feier ist einiges passiert.
Bill Kaulitz
In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" hat sich Bill Kaulitz zu neuen Liebesgerüchten geäußert.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

"Es war legendär", berichtet Bill Kaulitz (36) zu Beginn der neuen Podcast-Folge "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" von seiner Poolparty in Los Angeles. Mit Freunden und Familie weihte der Tokio-Hotel-Star in seiner Wahlheimat in den USA seinen neu erbauten Pool ein. Dabei ließ es der 36-Jährige richtig krachen.

Bill war "wie ein leichtes Mädchen" unterwegs

Wie später auf Instagram zu sehen war, war auch Bills aktueller Flirt, Reality-TV-Darsteller Jannik Kontalis (29), auf der Party anwesend. In einem Interview mit RTL verriet Bill zuvor, dass sich die beiden Männer aktuell "kennenlernen" würden. In L.A. sah man die beiden dann auf Fotos eng nebeneinander im Pool sitzen.

"Es war eine Party à la Kaulitz!", berichtet Tom (36). "Es kamen alle vorbei, alle haben sich richtig gehen lassen." Vor allem Zwillingsbruder Bill habe demnach ausgelassen gefeiert – inklusive vieler alkoholischer Drinks. "Das war das einzige, was ich vielleicht anders machen würde. Ich war zu schnell schon zu angezündet", resümiert Bill. Das blieb auch Tom nicht unbemerkt. Wie er erzählt, sei Bill am Ende nur noch mit wenig Kleidung am Leib über die Party stolziert.

"Du bist wirklich wie ein leichtes Mädchen über die Poolparty geschlendert", erklärt er. Auch Bill gibt zu, etwas über die Stränge geschlagen zu haben. Gelohnt habe sich der Abend für ihn aber dennoch allemal.



Bill Kaulitz feiert Poolparty bis in die Morgenstunden

Wie der Tokio-Hotel-Star berichtet, habe er noch bis sieben Uhr morgens gefeiert – teilweise auch in seinem neuen Jacuzzi. "Ich sag mal so: Jeder, der 'Kaulitz & Kaulitz' gesehen hat, der weiß ja, dass ich den einweihen wollte", teasert Bill an. Er erklärt, er habe damit sein Liebesleben "auf Vordermann bringen" wollen und verkündet dann vielsagend: "Und wir haben es getan." Tom grätscht direkt dazwischen: "Nicht wir, du hast es getan. Und ich möchte dir sagen, bis das Wasser nicht einmal komplett erneuert ist, werde ich da nie wieder reingehen."

Mit wem sich Bill im Whirlpool vergnügt hat, verrät er nicht. Das wilde Treiben auf der Party sei von seinen Überwachungskameras allerdings bestens festgehalten worden. "Mit wem ich wann was gemacht habe, sieht man da ganz deutlich!", freut sich Bill. "Also es gibt quasi von mir jetzt ein kleines Filmchen."

Das werden die Fans wohl kaum zu Gesicht bekommen. Auf Einblicke von der Poolparty können sie sich aber dennoch freuen, denn wie Tom und Bill verraten, war auch das Kamerateam von Netflix bei der Feier dabei, um neues Material für "Kaulitz & Kaulitz" zu filmen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Netflix" finden Sie hier

