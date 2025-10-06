Home News TV-News

Er ist wieder da: Diese neue ARD-Show moderiert Florian Silbereisen!

Neue Sendung

Diese neue ARD-Show moderiert Florian Silbereisen!

06.10.2025, 15.51 Uhr
Florian Silbereisen moderiert eine besondere Geburtstags-Show für Andy Borgs 65. Geburtstag. Prominente Gäste und Rückblicke auf Borgs Karriere versprechen eine unvergessliche TV-Party.
Florian Silbereisen
Schlagerstar Florian Silbereisen moderiert im November eine Geburtstagsshow für seinen Kollegen Andy Borg.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Gerald Matzka

Florian Silbereisen (44) moderiert im November eine neue Show. Um ihn selbst soll es dabei allerdings weniger gehen, denn bei dem Format handelt es sich um eine Geburtstagsshow zu Ehren einer seiner Kollegen.

Und zwar Andy Borg (64)! Dieser feiert in wenigen Wochen, am 2. November, seinen 65. Geburtstag – und wird dafür gleich auf mehreren Sendern geehrt. Die Show "Glückwunsch, Andy! Florian Silbereisen feiert Andy Borg" im Bergson Kunstkraftwerk in München, wird vom SWR, MDR Fernsehen sowie vom ORF 2 begleitet und am 8. November in der Primetime um 20.15 Uhr zu sehen sein. Im SWR Fernsehen läuft anschließend auch noch ein Best-of von "Schlager-Spaß mit Andy Borg".

So erfolgreich ist Andy Borg

"Andy erzählt von seinen aufregendsten, lustigsten und berührendsten Momenten und Begegnungen. Über sein Leben, seine Musik und seine Shows. Von Situationen, die nie geplant waren, aber unvergesslich bleiben", so kündigt der Sender das Format an. Neben Silbereisen als Moderator sollen auch andere prominente Gäste in der Show auftreten, darunter Sängerin Monique aus der Schweiz, Ramon Roselly und Borgs langjähriger Freund Semino Rossi.

Derzeit beliebt:
>>Jessica Schwarz über "Schwarzwaldkrimi": "Sie stöbert wochenlang in den Archiven"
>>"Tatort: Dunkelheit": Frankfurt-Krimi basierte auf wahrer Begebenheit
>>Das Ende von "Kaisermania"? Jetzt meldet sich Roland Kaiser zu Wort
>>Roland Kaiser enthüllt trauriges Geheimnis über seine Kindheit

Gemeinsam blicken Silbereisen und Borg in der rund zweistündigen Geburtstagsshow auf die fast 45 Jahre lange Karriere des österreichischen Schlagersängers zurück, von den Anfängen als Musiker bis hin zu den eigenen TV-Formaten wie "Schlager-Parade der Volksmusik", "Musikantenstadl" und "Schlager-Spaß mit Andy Borg".




Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Schlager-Vermögen enthüllt! So viel Geld verdienen die Stars
Millionenschwere Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Backstage-Streit mit dieser Moderatorin: Hat Helene Fischer Allüren?
Zoff hinter den Kulissen
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Beatrice Egli spricht über Karriere-Anfang: "Niemand hat mit mir geredet"
Kein leichter Start
Beatrice Egli schaut ernst.
Ralph Siegel packt aus: Deshalb kam es nie zum Song mit Helene Fischer
Im Podcast
Helene Fischer steht auf der Bühne
Dieter Bohlens weiche Seite: „Meine Tochter war stolz auf ihren Papa“
Private Einblicke
Dieter Bohlen steht mit einem weißend Hemd lächelnd auf der Bühne.
Das macht Florian Silbereisen heimlich: Barbara Schöneberger packt aus!
Barbara Schöneberger packt aus
Florian Silbereisen ist eigentlich ein Schlagerstar mit makellosem Image.
Helene Fischer: Überraschender Absturz für die Schlager-Queen
Erfolg bleibt aus
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Beatrice Egli trägt einen Ehering: Ist der Schlagerstars längst verheiratet?
Das steckt dahinter
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
Marianne und Michael Hartl: Tägliche Wiesn-Ausflüge trotz Ruhestand!
Oktoberfest
Marianne und Michael
Warum Heino keine Lust auf TV-Auftritte bei Silbereisen & Zarrella hat
Star rechnet ab
Heino (r.) und sein Manager Helmut Werner (l.).
Deshalb sorgt sich Ex-"Tagesschau"-Star Linda Zervakis um ihre Kinder
Politische Reportagen
Linda Zervakis
Désirée Nick und Harald Glööckler: Heißer Kuss bei "Promi Big Brother"
Auf Kuschelkurs
Promi Big Brother
"Gescheiterte Regierung": Anne Will teilt in Habecks Premieren-Show aus
Talkshow-Debüt
"Rosenheim-Cops"-Jubiläum: Karin Thaler plaudert aus dem Nähkästchen
Aus dem Nähkästchen geplaudert
Karin Thaler im Interview
"Promi Big Brother": Jimi Blue Ochsenknecht zieht in den TV-Container
Überraschungs-Nachzügler
Jimi Blue Ochsenknecht
Neuer Bond-Darsteller gefunden? Das ändert sich bei der Suche
Neuer Film
Jacob Elordi bei der "Frankenstein"-Premiere in Toronto.
Wenn Liebe tödlich endet: Promis, die ihre Partner umbrachten
Dunkle Kapitel
Mörderisch! Diese Promis haben ihren Partner getötet. Manche auf skurrile Art und Weise. (Foto: Ingrid van Bergen)
„Das Traumschiff”: Das sind die Reiseziele der nächsten Folgen
Traumziele im ZDF
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
"Tatort: Dunkelheit": So gut war der Krimi mit Edin Hasanovic & Melika Foroutan
Neue Ermittler in Frankfurt
Tatort: Dunkelheit
Patrick Kalupa über seine Rolle: "Der Nice hat es schon gut"
Dr. Nice im Gespräch
Patrick Kalupa ist Dr. Neiss alias Dr. Nice.
Eckart von Hirschhausen erklärt: So gefährlich sind Schmerzmittel
"Hirschhausen und der Schmerz"
Hirschhausen und der Schmerz
"Vogelfrei – Ein Schwarzwaldkrimi": Darum geht's im Krimi mit Jessica Schwarz
ARD
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
"Promi Big Brother": Alte Bekannte und neue Gesichter in der Star-WG
Reality-Show
Promi Big Brother
Günther Jauch sucht Millionäre: 3-Millionen-Euro-Woche startet
Mega-Jackpot
Wer wird Millionär?
"Die Cooking Academy": Darum geht's in der neuen Serie bei ProSieben
Kochduell mit Herz
Die Cooking Academy
Neue Wege im Frankfurter "Tatort": Der Krimi aus Sicht der Opfer
Neues Ermittlerteam
Tatort: Dunkelheit
ZDF-Erfolgsserie „Dr. Nice": Zusammenfassung der ersten Staffel
Frank Kalupa als Dr. Moritz Neiss
Die ZDF-Serie „Dr. Nice“ ist aktuelle mit den neuen Folgen der zweiten Staffel im ZDF zu sehen. Damit du auf die vorbereitet bist, bekommst du hier einen kurzen Überblick darüber, was in der ersten Staffel passiert ist.
„Dr. Nice-Star" Patrick Kalupa: Verheiratet mit dieser Schauspielerin!
Schauspieler-Ehe
Patrick Kalupa und seine Frau Leonie Parusel.
Alles über "Dr. Nice": Stars, Fakten und Hintergründe zur Erfolgsserie
ZDF-Überraschungserfolg
"Dr. Nice": Interessante Infos zu der beliebten ZDF-Serie mit Patrick Kalupa.
"Terra X – Chemie des Kochens": Wie Wissenschaft unser Kochen revolutioniert
Was sich lohnt
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim im Interview