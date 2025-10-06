Home News TV-News

"Promi Big Brother": Jimi Blue Ochsenknecht zieht in den TV-Container

Überraschungs-Nachzügler

"Promi Big Brother": Jimi Blue Ochsenknecht zieht in den TV-Container

06.10.2025, 11.34 Uhr
Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht zieht als Nachzügler in den "Promi Big Brother"-Container ein - und möchte sich dort von einer anderen Seite zu zeigen. Die neue Staffel startete am Samstag, 11. Oktober, und ist bei Joyn und SAT.1 zu sehen.
Jimi Blue Ochsenknecht
Jimi Blue Ochsenknecht zieht nachträglich in den "Big Brother"-Container.  Fotoquelle: Joyn/Marc Rehbeck

Am Samstag ging eines der populärsten Reality-Formate in eine neue Staffel: 14 bekannte Gesichter sitzen im Rahmen von "Promi Big Brother" in dem berüchtigten Container. Der Einzug war live beim Streaminganbieter Joyn zu sehen, ab Montag, 6. Oktober, laufen die Folgen bei SAT.1. In der Livesendung am Montag um 20.15 Uhr zieht überraschend ein weiteres Mitglied in die überwachte WG ein: Jimi Blue Ochsenknecht.

Nach Untersuchungshaft: Jimi Blue Ochsenknecht ist abgehärtet für den TV-Container

"Ich weiß, wie es ist, wirklich eingesperrt zu sein – da ist 'Promi Big Brother' für mich kein Problem", sagte der Schauspieler augenzwinkernd laut einer Pressemitteilung des Senders. Ochsenknecht hat im Sommer drei Wochen in Untersuchungshaft gesessen.

"Ich möchte zeigen, wie ich wirklich bin", wird der 33-Jährige dann ernster. "Es wird bestimmt anstrengend, aber auch eine superspannende Erfahrung und ein Experiment für mich." Zu Ochsenknechts Mitbewohnern gehören unter anderem Schauspielkollegin Doreen Dietel, der Designer Harald Glööckler, Ex-"Bachelor" Andrej Mangold, Musikstar Marc Terenzi sowie die Realitystars Sarah-Jane Wollny, Christina Dimitriou und Paco Herb.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
