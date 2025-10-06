Home News TV-News

"Vogelfrei – Ein Schwarzwaldkrimi": Darum geht's im Krimi mit Jessica Schwarz

ARD

"Vogelfrei – Ein Schwarzwaldkrimi": Darum geht's im Krimi mit Jessica Schwarz

06.10.2025, 06.45 Uhr
von Eric Leimann
Im neuesten Fall von Maris Bächle und Konrad Diener wird im Schwarzwald ein toter Bräutigam entdeckt. Der Fall dreht sich um die seltsame Zeitumstellung.
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Maris Bächle (Jessica Schwarz) und Konrad Diener (Max von Thun) lösen im Zweiteiler "Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi" ihren vierten Fall. Aktuell geht es um den perfiden Tod eines Bräutigams am Mühlrad. Bald jedoch werden weitere Todesfälle offenbar.  Fotoquelle: ZDF / Frank Dicks
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Die Schwarzwald-Kommissare Maris Bächle (Jessica Schwarz) und Konrad Diener (Max von Thun) besprechen mit dem spitzzüngigen Dr. Stefan Zabel (Robert Schupp, rechts) die medizinischen Erkenntnisse zu ihrer neusten Leiche.  Fotoquelle: ZDF / Frank Dicks
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Vitus Kessler (Armin Rohde) gehört zum fahrenden Volk der Jenischen. Seine Familie scheint in die komplexen Mordrätsel zwischen Vergangenheit und Gegenwart verstrickt. Aber wie? Der neue "Schwarzwaldkrimi" erzählt auch von der Diskriminierung dieser transnationalen Volksgruppe, die auch in Südwestdeutschland lebt.  Fotoquelle: ZDF / Frank Dicks
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Sara Kessler (Pauline Pollmann), die Enkelin von Vitus, wurde in das Volk der Jenischen hineingeboren. Doch wovor hat das Mädchen aktuell so große Angst?   Fotoquelle: ZDF / Frank Dicks
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Haben Sie diese Frau schon mal gesehen? Maris (Jessica Schwarz) befragt den Jenischen Gustl Kessler (Tristan Seith).  Fotoquelle: ZDF / Frank Dicks
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Maris (Jessica Schwarz) und Konrad Diener (Max von Thun) ermitteln mal wieder auf unterschiedlichen Zeitebenen - und bekommen dabei immer wieder mythische Geschichten zu hören.   Fotoquelle: ZDF / Frank Dicks
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Jin-Su Lee (Johannes Ahn) und Claudia Diener (Rike Schmid) gehen dem Handwerk der Spurensicherung nach.  Fotoquelle: ZDF / Frank Dicks
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Andreas Zollner (David Zimmerschied), der gerade aus 14 Monaten Haft entlassen wurde, soll - auf dessen Wunsch hin - den Nachlass eines Pfarrers ordnen. Findet er dabei Hinweise, die bei der Aufklärung des Kriminalfalles nützlich sind?  Fotoquelle: ZDF / Frank Dicks
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Astrid Wernsmann (Hildegard Schroedter) arbeitete als Küsterin für den verstorbenen Pfarrer.   Fotoquelle: ZDF / Frank Dicks

Eigentlich haben wir ganz schön viel Mystery in unserem Alltagsleben. Darauf weist auch der vierte Fall von Maris Bächle (Jessica Schwarz) und Konrad Diener (Max von Thun) in seinen besten Momenten hin. So erläutert "Vogelfrei – Ein Schwarzwaldkrimi" anhand eines toten Bräutigams am Mühlrad, dass der Mann während der nächtlichen Zeitumstellung auf Sommerzeit zwischen 2 und 3 Uhr zu Tode kam. Andererseits gibt es diese Zeit gar nicht – wie jeder weiß, der mal in jener Frühjahrsnacht einen Zug besteigen wollte oder sonstigen Terminen zur ungewöhnlichen Uhrzeit nachkommen musste. Wie eigentlich immer beschäftigt sich auch der vierte Fall des von Mystery-Elementen durchsetzten ZDF-Krimis mit unterschiedlichen Zeitebenen. Diesmal geht es aber nicht nur um dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit, sondern eben auch um die Dehnbarkeit des Zeitbegriffes heute.

ZDF
Vogelfrei – Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Kriminalfilm • 06.10.2025 • 20:15 Uhr

Definitiv wenig Zeit, seine Ehe zu genießen, hatte Jörg Schuch. Nachdem der Sohn eines einflussreichen Freudenstädter Unternehmers seiner eigenen Hochzeitsnacht abhandengekommen ist, wird der Mann tot an einem legendären Mühlrad im Wald gefunden. Dort lässt ich die mutprobende Jugend schon mal durchs Wasser drehen, hierfür sind extra Schlaufen am drehenden Holzgerät befestigt. Dummerweise wurde Bräutigam Schuch jedoch am Rad bewusstlos geschlagen. Und dann blieb auch noch zwischen zwei und drei Uhr nachts während der Zeitumstellung die Mühlmechanik stehen – als Schuchs Kopf nach unten zeigte. Zufall? Man glaubt: eher nicht.

Während Maris und Konrad mit dem gewohnt spitzzüngigen Rechtsmediziner Dr. Stefan Zabel (Robert Schupp) Jörg Schuchs Leiche untersuchen, stoßen sie mal wieder auf einen Fall aus der Vergangenheit. Er hat mit Mord, Ausgrenzung und dem fahrenden Volk der Jenischen zu tun, die auch heute noch vom sesshaften Teil der Schwarzwälder Bevölkerung teils kritisch gesehen werden.

Derzeit beliebt:
>>"Promi Big Brother": Alte Bekannte und neue Gesichter in der Star-WG
>>Günther Jauch sucht Millionäre: 3-Millionen-Euro-Woche startet
>>ZDF-Erfolgsserie „Dr. Nice": Zusammenfassung der ersten Staffel
>>„Dr. Nice-Star" Patrick Kalupa: Verheiratet mit dieser Schauspielerin!

Die Sache mit der Zeit – ganz schön seltsam

Zu den Jenischen gehören auch Vitus Kessler (Armin Rohde) und seine Enkelin Sara Kessler (Pauline Pollmann). In den 80er-Jahren gab es schon einmal einen mysteriösen Todesfall rund um eine Eheschließung in der Region. Und schon damals gerieten die Jenischen unter Verdacht. Einer der dazu umfangreich geforscht und fotografiert hat, ist ein gerade eben verstorbener Pfarrer. Der hat – wohl bereits schwer krank – Andreas Zollner (David Zimmerschied) als Seelsorger während dessen 14-monatiger Haftstrafe betreut. Und ihn gebeten, sich nach der Entlassung mit dem Ordnen seines Nachlasses zu beschäftigen. Gesagt, getan. Andreas zieht ins alte Pfarrhaus ein, argwöhnisch begutachtet von Küsterin Astrid Wernsmann (Hildegard Schroedter), und schaut, was der Geistliche herausgefunden hat. Liegt in dessen Recherche der Schlüssel zur Aufklärung mehrerer Schwarzwälder Todesfälle?

Zurück zur Mystery im Alltag: In einer Szene diskutiert die Freudenstädter Polizei, dass die Sache mit der Zeit doch schon ganz schön seltsam sei. Nicht nur die Tatsache, dass alles, was in jener Stunde der Zeitumstellung von zwei auf drei Uhr geschieht, irgendwie nicht existent ist. Auch Tore bei Fußballspielen, die über verschiedene technische Verbreitungswege im TV mal früher, mal später fallen, wird hier zum Thema. Wie bereits in den drei Fällen zuvor – 2019, 2021 und 2024 – hat sich Autorin Anna Tebbe, hinter der sich die erfahrene Showrunnerin und Produzentin Annette Reeker ("Taunuskrimi") verbirgt, wieder eine Mystery-Box vom Feinsten zurechtgezimmert. Inklusive Dutzender Verdächtigungen, Spuren und Tathergangstheorien. Kritisch könnte man bemerken, dass in Reekers zweiter Waldkrimi-Reihe fürs ZDF immer der gleiche Stiefel durch die Tannenzäpfle des Schwarzwaldes geschleift wird.

Jessica Schwarz im Interview über ihre Rolle in "Vogelfrei. Ein Schwarzwaldkrimi"
Maris Bächle (Jessica Schwarz) ermittelt in einem Mordfall, der in der Nacht der Zeitumstellung stattgefunden hat. Es gibt Parallelen zu einem weiteren Fall, der sich 1985 ereignete.
Interview
Ein Mann und eine Frau in dunkler Kleidung schauen ernst.

Das Publikum ist begeistert

Im "Schwarzwaldkrimi" geht es um Mystery meets Crime – wofür es am Ende aber doch immer logische Erklärungen für allerlei schaurige Legenden und unerklärliche Ereignisse gibt. Und dann ist da noch die Sache mit der Vergangenheit, die stets mit einem oder mehreren Todesfällen der Gegenwart verknüpft sind. Wenn die Schwarzwald-Ermittler weitermachen, werden wohl bald alle Cold Cases des Schwarzwaldes aufgeklärt sein, weil ihnen – und den Zuschauern – immer jemand den Gefallen tut, mit einem aktuellen Mord auf das Alte hinzuweisen.

Selbst wenn die Mythengläubigkeit bodenständiger Schwarzwaldbewohner und Krimifans in dieser Folge mal wieder arg strapaziert wird, die leicht formelhaft gebauten Plots aus Deutschlands Südwesten (Regie: Regie: Marcus O. Rosenmüller) werden vom Publikum goutiert: Zwischen viereinhalb und siebeneinhalb Millionen Menschen schauten bislang pro Folge den dunklen Landschaftskrimis zu. Der Zweiteiler, der linear am Stück gezeigt wird, befindet sich bereits ab Samstag, 27. September, für ein Jahr in der Mediathek. Selbst am Sonntag, 29. März 2026, 2.00 Uhr morgens. Dann werden die Uhren auf 3.00 Uhr vorgestellt, um auf die Sommerzeit zu wechseln.

Vogelfrei – Ein Schwarzwaldkrimi (1+2) – Mo. 06.10. – ZDF: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Neue Wege im Frankfurter "Tatort": Der Krimi aus Sicht der Opfer
Neues Ermittlerteam
Tatort: Dunkelheit
Alles über "Dr. Nice": Stars, Fakten und Hintergründe zur Erfolgsserie
ZDF-Überraschungserfolg
"Dr. Nice": Interessante Infos zu der beliebten ZDF-Serie mit Patrick Kalupa.
"Terra X – Chemie des Kochens": Wie Wissenschaft unser Kochen revolutioniert
Was sich lohnt
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim im Interview
"Dr. Nice": Darum geht's in den neuen Folgen der Arztserie!
Mit Patrick Kalupa
Dr. Nice
"Tatort: Dunkelheit": Kritik zum Krimi mit Edin Hasanovic und Melika Foroutan
Neue Ermittler
Tatort: Dunkelheit
"Henry Maske – mein Weg": Doku zeigt Beweggründe für sein Comeback
Boxweltmeister
Henry Maske - mein Weg
"Charlotte Link – Einsame Nacht": So gut war der neue ARD-Krimi!
Jagd auf einen Mörder
"Charlotte Link - Einsame Nacht"
Rückblick auf "Das Literarische Quartett": Thea Dorn im Interview
"Kämen aus dem Shitstorm nicht mehr heraus"
Das Literarische Quartett
"Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler: Das ist ihr Glücksgeheimnis
40 Jahre Erfolg
Karin Thaler im Interview
"Theresa Wolff – Passion": Kritik zum vorletzten Fall mit Nina Gummich
Umstrittene Ermittlungen
"Theresa Wolff - Passion"
"Die Cooking Academy": Darum geht's in der neuen Serie bei ProSieben
Kochduell mit Herz
Die Cooking Academy
"Märzengrund": Warum ein Mann die Zivilisation für die Berge verließ
Aussteigerleben
"Märzengrund"
Helena Bonham Carter als Noele Gordon in "Nolly"
TV-Skandal
Nolly
"Momo"-Star: Das wurde aus Radost Bokel
So sieht sie heute aus
Momo
"Verstehen Sie Spaß?": Das passiert in der neuen Ausgabe mit Barbara Schöneberger
Kürzung bei ARD
Verstehen Sie Spaß? - Best of 2025
"Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen": Ein Rückblick auf deutsche Musikgeschichte
Musikalische Zeitreise
Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen
"Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße": Auf Radtour mit Wladimir Kaminer
Reportage
Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße
"ZDF.reportage: Jung und reich – Unternehmer starten durch": Alle Infos zur Doku
Erfolgsgeschichten
zdf.reportage: Jung und reich - Unternehmer starten durch
Nach Rosa Herzogs Aus: Rückt dieser Kandidat im Dortmunder „Tatort“ nach?
So könnte es weitergehen
Jörg Hartmann steht neben einem Mann und hält einen Regenschirm in der Hand.
Vor 21 Jahren: Das ist Giovanni Zarrellas berühmte Ex-Freundin
Ex-Liebe
Auf einem Bild ist Giovanni Zarrella. Daneben ist das Bild einer nicht erkennbaren Frau.
Das Ende von "Kaisermania"? Jetzt meldet sich Roland Kaiser zu Wort
Kaisermania 2026
Roland Kaiser steht auf der Bühne.
Quoten-Duell: Böhmermann macht das Rennen, für Raab geht's bergab
Kritik hört nicht auf
Die Stefan Raab Show
Svenja Jung: Daher kennst du die "naked"-Darstellerin
Start bei "Unter uns"
Svenja Jung
Neue Völler-Doku zeigt die Fußball-Ikone privat
Großer Star
Rudi Völler - Es gibt nur einen
"3 1/2 Stunden": Im Westen bleiben – oder in den Osten fahren?
Kritik zum Film
3 1/2 Stunden
"Am Puls mit Mitri Sirin": War es das bald mit der Meinungsfreiheit?
Reportage
Am Puls mit Mitri Sirin: Ist unsere Meinungsfreiheit in Gefahr?
Sex, Sucht und Abhängigkeit: "Naked" enthüllt alles
Serie über Sucht
naked
"SOKO Leipzig": Alle Infos zu den neuen Folgen mit Melanie Marschke
Jubiläumsstaffel
SOKO Leipzig - Die Überwältigung
"Oppenheimer": Nolans Meisterwerk zum ersten Mal im Free-TV
Biopic
Oppenheimer
"Ein Fall für Conti: Der verlorene Sohn": Kritik zum Krimi mit Désirée Nosbusch
Justizthriller
Ein Fall für Conti