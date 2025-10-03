Nach Rosa Herzogs Aus: Rückt dieser Kandidat im Dortmunder „Tatort“ nach?

Nach rund fünf Jahren kehrt Schauspielerin Stefanie Reinsperger ihrer Rolle als Kommissarin Rosa Herzog den Rücken. Ihren finalen Auftritt hat sie in der Episode „Schmerz“, die Anfang 2026 im Ersten laufen soll. prisma war am Set dabei – und erfuhr, welche Pläne es für die Zeit nach ihrem Abschied geben könnte.

"Tatort" Dortmund: Faber wird wohl kein Solo-Ermittler Was genau nach Herzogs Abgang passiert, ist derzeit noch offen, verrät der verantwortliche Redakteur beim WDR, Frank Tönsmann: "Wir sind noch mitten in den Überlegungen. In ein paar Monaten wissen wir mehr". Sicher scheint: Ein klassischer Einzel-Ermittler soll Peter Faber nicht werden. Zumindest macht Tönsmann deutlich, dass er selbst kein Befürworter eines Solo-Kommissars ist. Stattdessen soll das Zusammenspiel mehrerer Hauptfiguren im Fokus stehen.

Kehrt ein alter Bekannter zurück ins Dortmunder Team? Doch wer könnte den Platz an der Seite von Peter Faber einnehmen? In Fan-Kreisen wurde zuletzt über eine mögliche Rückkehr von Stefan Konarske spekuliert, der in der Episode "Abstellgleis" als Daniel Kossik ein Comeback feierte und auch im "Tatort: Blutkultur" zu sehen sein wird, der aktuell gedreht wird.



Stefan Konarske (l.) und Jörg Hartmann (r.) in einer Drehpause (Bildquelle: WDR/Zeitsprung/Willi Weber)