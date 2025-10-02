Home News Star-News

Geplatzter ZDF-Auftritt: Wurde Bill Kaulitz vom Sender ausgeladen?

Kein Comeback

02.10.2025, 08.12 Uhr
Bill Kaulitz stellt in seinem Podcast klar, warum er nicht für die Hauptrolle in der ZDF-Serie "The Comeback" bestätigt wurde.
Bill Kaulitz ist "ganz sauer auf die Klatschpresse". Der Grund: In der vergangenen Woche sei immer wieder darüber berichtet worden, dass das ZDF den Tokio-Hotel-Sänger "rausgeschmissen" oder er eine "Hauptrolle verloren" habe. In der aktuellen Ausgabe des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" stellt er nun klar: "Das stimmt einfach nicht!"

Vor wenigen Tagen hatte das ZDF auf Anfrage von "DWDL.de" bestätigt, dass der Musiker – anders als im Frühjahr angekündigt – nicht die Hauptrolle in der neuen ZDFneo-Serie "The Comeback" übernehmen werde. Der Sender erklärte, dass eine "mögliche Mitwirkung" des 36-Jährigen "aus terminlichen Gründen" nicht weiter im Raum stehe. Stattdessen soll nun der aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannte Schauspieler Tim Sander die Rolle übernehmen.

"Ich war nie bestätigt für die Rolle"

"Wir haben mit dem ZDF gesprochen, wir haben uns das Drehbuch angeguckt und wir waren einfach in Gesprächen über dieses Projekt", stellt Bill Kaulitz nun richtig. "Ich habe das Projekt aber nie zugesagt!" Ob er für Dreharbeiten verfügbar sei, hänge von zahlreichen Faktoren ab: "Passt das in mein Timing rein? Schaffe ich das überhaupt von meiner Schedule her? Ich mache natürlich 10.000 andere Sachen", erklärt er.

Letztendlich sei deutlich geworden, dass eine Zusammenarbeit nicht möglich sei. "Wir haben gemerkt, dass das nicht passt, und ich konnte die Rolle nicht zusagen. Ich konnte das nicht annehmen, das Angebot." Die Spekulationen, dass das ZDF ihn aus irgendwelchen anderen Gründen "ersetzt" habe, seien schlichtweg falsch.



"Ich wurde nicht rausgeschmissen", betont Kaulitz. "Jetzt schreiben natürlich alle, 'ZDF schmeißt Bill Kaulitz raus' – das stimmt einfach nicht! Das sind nicht die Fakten, ich war nie bestätigt für die Rolle." Man sei "einfach nicht zusammengekommen", wiederholt der Schwager von Topmodel Heidi Klum. "Und jetzt spielt es halt jemand anders."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

