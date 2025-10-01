Home News Star-News

Matthias Mangiapane packt aus: Das Monatsgehalt des Reality-Stars

Mit Lärm und Lautstärke

Matthias Mangiapane packt aus: Das Monatsgehalt des Reality-Stars

01.10.2025, 10.40 Uhr
Matthias Mangiapane, bekannt für seine scharfe Zunge und Streitlust, hat in "Experte für alles" verraten, wie hoch das Monatsgehalt des Reality-Stars ist. Die Summe beeindruckte nicht zuletzt auch Klaas Heufer-Umlauf.
Matthias Mangiapane ist einer der bekanntesten und streitlustigsten Realitystars. Das zahlt sich für ihn buchstäblich aus.  Fotoquelle: Joyn / René Lohse

Klaas Heufer-Umlauf (41) begrüßte Matthias Mangiapane in seiner Show "Experte für alles" als "Reality-Mastermind". Das Ziel war es, dass der Showmoderator sich von dem 41-jährigen Hessen zum Realitystar ausbilden lassen wollte. Über Geld spricht man nicht? Von wegen! Heufer-Umlauf nutzte die Gunst der Stunde und wollte von Mangiapane wissen, wie viel Geld ein Realitystar im Monat verdienen kann. Mangiapane gab bereitwillig Auskunft.

Lautstark und provokant: Matthias Mangiapane ist bekannt für seine Streitlust

"Wer Matthias Mangiapane bestellt, bekommt ihn auch", wusste der Moderator. Und das mussten auch schon etliche von Mangiapanes Mitbewerbern in Shows wie "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare", "Kampf der Realitystars", "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", "Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!", "Das große Promi-Büßen", "Forsthaus Rampensau Germany" oder "Promi Big Brother" feststellen. Denn Mangiapane ist bekannt für seine spitze Zunge, Lästerereien und seine Streitlust, was er zuletzt auch in "The Power" unter Beweis stellte.

Gegenüber Heufer-Umlauf machte er deutlich, dass es genau diese mitunter schrille Stimme ist, die ihn im Reality-Gewerbe ausmacht. "Ich hab mich damals entschieden, die Flasche Dynamit zu geben. Mach das, was du am besten kannst. Und ich hatte schon immer ein lautes Organ und das hab ich mir zunutze gemacht." Lautsprecher fielen eben auf, so Mangiapane: "Du musst mit allem ein bisschen mehr auf die Kacke hauen als die anderen."

Klaas Heufer-Umlauf staunt über Matthias Mangiapanes Monatsgehalt

Mangiapane zeigte Heufer-Umlauf in Rollenspielen, worauf es ankommt - und das ist vor allem Durchsetzungsvermögen. Zur Not muss man einfach lauter sein. Einen "Grund auszurasten" finde er immer, erklärte Mangiapane und demonstrierte das im Spiel mit Heufer-Umlauf, bei dem ein Nutella-Glas zum Anlass für Mangiapanes Gezeter wurde. "Sensationell", zeigte sich Heufer-Umlauf beeindruckt und fühlte sich regelrecht "eingeschüchtert".



Ob sich das alles lohnt? Offensichtlich, denn Heufer-Umlauf staunte nicht schlecht, als sein Studiogast verriet, wie viel er als Reality-Star verdient. Die ersten Schätzungen von Heufer-Umlauf ("10.000? 20.000?") verneinte Mangiapane mit einem verschmitzten "Mehr". Erst bei 30.000 Euro nickte er. Der Moderator war fassungslos: "30.000 Euro im Monat – für Rumschreien?!" "Für Rumschreien", bestätigte sein Gast, "wenn man's gut kann!". Und das kann die Krawallnudel vom Reality-Dienst offensichtlich gut.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
