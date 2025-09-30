Nach Trennung: Pietro Lombardi wohnt jetzt bei Oliver Pocher

Auf gute Freunde kann man sich eben verlassen – das gilt auch für Pietro Lombardi und Oliver Pocher. Den 33-jährigen Sänger und den 47-jährigen Comedian verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft. Daher sprang Pocher Kumpel Lombardi nach der Trennung von dessen Partnerin Laura Maria Rypa auch gleich zur Seite und nahm ihn vorübergehend in seinem Haus auf.

Vom 400-Quadratmeter-Haus ins 25-Quadratmeter-Zimmer Lombardi, der 2011 die 8. Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewann, und die Influencerin Rypa waren seit 2022 verlobt. Die Eltern von zwei gemeinsamen Kindern standen kurz vor ihrem Einzug ins neue Luxus-Eigenheim nahe Köln. Mitte August gaben die beiden jedoch ihre Trennung bekannt. Rypa zog mit den beiden Kindern allein in das 400-Quadratmeter-Domizil, Lombardi wohnt seither bei den Pochers.

„Ich habe unten im Keller meinen eigenen kleinen Bereich mit separatem Eingang, so um die 25 Quadratmeter“, erklärte Lombardi bei Instagram seine neue Wohnsituation. Das sei auch ein ausschlaggebender Punkt dafür gewesen, dass er das Angebot angenommen habe. „Mir wäre es ehrlich gesagt unangenehm, jedes Mal durchs Haus zu laufen, wo eben die Kinder und die Familie und alle sind, auch wenn ich alle persönlich kenne“, betonte der DSDS-Star.

Pietro Lombardi: „Ich bin Olli einfach dankbar“ Trotz der Umstände weiß der Sänger die Gastfreundschaft und Übergangslösung seines Freundes zu schätzen. „Ich bin Olli einfach dankbar, dass er mir das hier angeboten hat und vorerst zur Verfügung stellt“, sagte Lombardi. Nun habe er Ruhe, um zu schauen, wie es für ihn weitergeht, müsse nichts überstürzen und könne sich ohne Zeitdruck eine neue Bleibe suchen.

Für Pocher sei das Wohnungsangebot keine große Sache. „Das fällt gar nicht auf, ob da einer mehr oder weniger wohnt“, sagte er im Interview mit RTL. Aktuell wohne er noch mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden und den fünf gemeinsamen Kindern im Haus zusammen. Meyer-Wölden ziehe jedoch bald aus.