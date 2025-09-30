Home News Star-News

Nach Trennung: Pietro Lombardi wohnt jetzt bei Oliver Pocher

„Ich bin Olli einfach dankbar“

Nach Trennung: Pietro Lombardi wohnt jetzt bei Oliver Pocher

30.09.2025, 12.47 Uhr
von Fabian Herbst
Neue Bleibe für Sänger Pietro Lombardi: Nach der Trennung von Partnerin Laura Maria Rypa ist der ehemalige DSDS-Sieger und -Juror bei Kumpel und Komiker Oliver Pocher untergekommen – zumindest vorübergehend.
Pietro Lombardi steht auf der Bühne und schaut ernst.
Pietro Lombardi hat sich von seiner Partnerin getrennt.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Auf gute Freunde kann man sich eben verlassen – das gilt auch für Pietro Lombardi und Oliver Pocher. Den 33-jährigen Sänger und den 47-jährigen Comedian verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft. Daher sprang Pocher Kumpel Lombardi nach der Trennung von dessen Partnerin Laura Maria Rypa auch gleich zur Seite und nahm ihn vorübergehend in seinem Haus auf.

Vom 400-Quadratmeter-Haus ins 25-Quadratmeter-Zimmer

Lombardi, der 2011 die 8. Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewann, und die Influencerin Rypa waren seit 2022 verlobt. Die Eltern von zwei gemeinsamen Kindern standen kurz vor ihrem Einzug ins neue Luxus-Eigenheim nahe Köln. Mitte August gaben die beiden jedoch ihre Trennung bekannt. Rypa zog mit den beiden Kindern allein in das 400-Quadratmeter-Domizil, Lombardi wohnt seither bei den Pochers.

„Ich habe unten im Keller meinen eigenen kleinen Bereich mit separatem Eingang, so um die 25 Quadratmeter“, erklärte Lombardi bei Instagram seine neue Wohnsituation. Das sei auch ein ausschlaggebender Punkt dafür gewesen, dass er das Angebot angenommen habe. „Mir wäre es ehrlich gesagt unangenehm, jedes Mal durchs Haus zu laufen, wo eben die Kinder und die Familie und alle sind, auch wenn ich alle persönlich kenne“, betonte der DSDS-Star.

Derzeit beliebt:
>>Mit Haaren und ohne Bart: So sah Christoph Maria Herbst früher aus!
>>ZDF-Reporter Mitri Sirin: "Das Internet schadet unserer Demokratie"
>>Warum Heino keine Lust auf TV-Auftritte bei Silbereisen & Zarrella hat
>>Amira Aly und Christian Düren: Die Beziehung der beiden TV-Persönlichkeiten

Pietro Lombardi: „Ich bin Olli einfach dankbar“

Trotz der Umstände weiß der Sänger die Gastfreundschaft und Übergangslösung seines Freundes zu schätzen. „Ich bin Olli einfach dankbar, dass er mir das hier angeboten hat und vorerst zur Verfügung stellt“, sagte Lombardi. Nun habe er Ruhe, um zu schauen, wie es für ihn weitergeht, müsse nichts überstürzen und könne sich ohne Zeitdruck eine neue Bleibe suchen.

Für Pocher sei das Wohnungsangebot keine große Sache. „Das fällt gar nicht auf, ob da einer mehr oder weniger wohnt“, sagte er im Interview mit RTL. Aktuell wohne er noch mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden und den fünf gemeinsamen Kindern im Haus zusammen. Meyer-Wölden ziehe jedoch bald aus.

Nicht das erste Übernachtungsangebot von Pocher

Dass der 33-Jährige bei Kumpel Pocher unterkomme, ist übrigens nicht das erste Mal. Als sich Lombardi 2017 von Ex-Frau Sarah Engels trennte, kam er schon einmal in einer Wohnung von Pocher unter. 2021 revanchierte sich Lombardi und bat Pocher und seiner Familie sein Haus an, als das Zuhause der Pochers aufgrund einer Flut nicht mehr bewohnbar war. Der Sänger zog dafür vorrübergehend in ein Hotel.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Deutschland sucht den Superstar (DSDS)" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Schock in Hollywood: Dieses Traumpaar soll sich getrennt haben
Promi-Trennung
Nicole Kidman und Keith Urban
Trennung von Laura Maria – wie geht Pietro Lombardi damit um?
Nach Liebes-Aus
Pietro Lombardi
Tom Kaulitz ist wütend nach Berichterstattung über Frau Heidi Klum
Age Shaming?
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Liebes-Aus: Pietro Lombardi und Laura Rypa gehen getrennte Wege!
Promi-Trennung
Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa
Bill Kaulitz datet diesen Promi: "Das wird eine Schlagzeile!"
Er packt aus
Bill Kaulitz
"ZDF-Fernsehgarten" polarisiert : Diese Künstler sind in Aufruhr
ZDF-Kritik
ZDF-Fernsehgarten
25 Kilo in sechs Monaten: Matthias Mangiapane verrät seine Abnehmformel
Diätgeheimnis
Matthias Mangiapane
"Das war wie eine Folge 'Vermisst'": Amira Aly über das Wiedersehen mit ihrem Vater
Emotionales Wiedersehen
Amira Aly
Carmen Geiss nennt Oliver Pocher öffentlich: "Das größte A...loch"
Pocher-Kritik
TikTok-Star Twenty4Tim wird RTL-Moderator!
Moderationsdebüt
Twenty4Tim
Staatsanwältin verlässt "Tatort" Münster – das ist der Ersatz!
Ende einer Ära
Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch)
Verpasst? Hier kannst du „Wolfssommer – Blutige Spuren“ noch sehen!
Nordic Noir
Wolfssommer - Blutige Spuren
Danni Büchner über die neuen Lebenswege ihrer drei ältesten Kinder
Emotionaler Abnabelungsprozess
Danni Büchner
Jana Azizi: Die wahren Gründe für das Liebes-Aus
Trennungsgründe
Jana Azizi
Neuer Paramount-Chef David Ellison: Kommt jetzt endlich "Star Trek 4"?
Nach neun Jahren
Star Trek Beyond
Drama um Josh Hartnett: Autounfall mit Polizeiwagen am Netflix-Set
Unfall in Kanada
Josh Hartnett
Dieter Bohlens weiche Seite: „Meine Tochter war stolz auf ihren Papa“
Private Einblicke
Dieter Bohlen steht mit einem weißend Hemd lächelnd auf der Bühne.
Das macht Florian Silbereisen heimlich: Barbara Schöneberger packt aus!
Barbara Schöneberger packt aus
Florian Silbereisen ist eigentlich ein Schlagerstar mit makellosem Image.
Unsichtbare Grenze: Wie gespalten ist Deutschland nach 35 Jahren?
"Einigkeit, Verdruss und Freiheit – Wo stehen wir im Osten?"
Einigkeit, Verdruss und Freiheit - Wo stehen wir im Osten?
Neue Staffel von "SOKO Köln" startet dramatisch
"SOKO Köln – Tod einer Staatsanwältin"
SOKO Köln - Tod einer Staatsanwältin
Spätis und Büdchen als kulturelles Erbe
"37° Der Kiosk – Kaffee, Bier und Emotionen"
37° Der Kiosk - Kaffee, Bier und Emotionen
Tränen & Duette: Giovanni Zarrella feierte 80 Jahre Howard Carpendale
„Die Giovanni Zarrella Show“
Giovanni Zarrella und Howard Carpendale
Einst Kondomtester: Günther Jauch erkennt ehemaligen WWM-Kandidaten
"Wer wird Millionär?"
Anna Maria Martín y Moreno
Jamie Bell heute: Das macht der "Billy Elliot"-Darsteller
Weltruhm vor 25 Jahren
Billy Elliot - I Will Dance
"Promi Big Brother" 2025: Auch Marc Terenzi zieht in den Container
Reality-Show
Promi Big Brother
ZDF-"Fernsehgarten": So fies wurde Andrea "Kiwi" Kiewel reingelegt
Gemeiner Streich
Andrea Kiewel
Helene Fischer: Überraschender Absturz für die Schlager-Queen
Erfolg bleibt aus
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Verona und Franjo Pooth: So halten sie ihre Ehe seit 25 Jahren
Gibt es einen Ehevertrag?
Verona und Franjo Pooth
Ina Müller gesteht: Habe zu schnell mit Männern abgeschlossen
Beziehungsreflexion
Ina Müller
Ina Müller: So tickt die Talkshow-Moderatorin in Sachen Liebe
Die Entertainerin privat
Ina Müller