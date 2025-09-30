Jana Azizi spricht Klartext: Darum scheiterte ihre Ehe

Es waren ereignisreiche Jahre für Jana Azizi (36) – sowohl beruflich als auch privat. Anfang 2020 war die beliebte Moderatorin vom Sportsender Sky zu RTL gewechselt. Dort verliebte sie sich beim Training für den RTL-Spendenmarathon in den ehemaligen deutschen Triathlet Johann Ackermann. Die beiden verlobten sich Ende 2022, heirateten einige Monate später und wanderten im Sommer 2024 gemeinsam nach Mallorca aus.

Jana Azizi packt aus: So geht sie mit dem Ehe-Aus um Zu viel für das junge Paar: Im Frühjahr dieses Jahres gaben sie die Trennung bekannt. Jetzt äußerte sich Jana Azizi erstmals über die Gründe. "So eine Auswanderung stellt dich als Paar noch mal vor andere Herausforderungen", erklärte die 36-Jährige in einem Interview mit dem VOX-Magazin "Prominent!".

"Man stellt sich das immer anders vor und wünscht sich das auch anders. Aber ich glaube, es ist auch eine Qualität zu erkennen, wenn Dinge dann vorbei sind", so die Moderatorin, die ergänzte: "Ich bin superdankbar für alles, was ich erleben durfte, aber es war auch der richtige Moment, dann zu gehen."

Mit ihrem derzeitigen Single-Dasein zeigt sich Jana Azizi zufrieden: "Man muss ja nicht immer einen Partner haben in seinem Leben." Sie stellt klar: "Man entscheidet sich ja auch für eine Partnerschaft und dann eben auch für keine." Stattdessen wolle sie sich aktuell voll auf ihren Job konzentrieren. Im vergangenen Jahr hatte Jana Azizi den Sender RTL verlassen und arbeitet seitdem freiberuflich.

