Drama um Josh Hartnett: Autounfall mit Polizeiwagen am Netflix-Set

Lange war es ruhig um Josh Hartnett: Nachdem der Schauspieler in den 2000er-Jahren mit Filmen wie "Pearl Harbor", "Black Hawk Down" und "Lucky Number Slevin" durchstartete, flachte die Aufmerksamkeit um den US-Amerikaner, der mit seiner Frau und drei gemeinsamen Kindern in England lebt, weitestgehend ab. Doch zuletzt war seine Karriere mit Rollen in "Oppenheimer", "Black Mirror" und "The Bear" wieder mächtig in Schwung gekommen. So steht Hartnett aktuell auch für eine Netflix-Produktion vor der Kamera. Jetzt warf ihn ein Autounfall allerdings zurück.

Crash mit Polizeiwagen: Josh Hartnett nach Autounfall im Krankenhaus Wie "CBC" berichtet, soll Josh Hartnett auf dem Heimweg von den Dreharbeiten in Kanada als Beifahrer in einem SUV mit einem Polizeiwagen kollidiert sein. Der Schauspieler wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Royal Newfoundland Constabulary gab daraufhin an, dass neben Hartnett auch der Fahrer und ein Polizist medizinisch untersucht worden seien. Glück im Unglück: Während die Fahrzeuge schwer beschädigt wurden, kamen die Beteiligten mit leichten Verletzungen davon.

Der Unfall soll sich in St. John's ereignet haben, wo Josh Hartnett derzeit eine neue Netflix-Serie dreht, die bislang noch keinen öffentlichen Namen hat. Es soll sich um einen Mystery-Thriller handeln, in dem eine Kleinstadt von einem mysteriösen Wesen aus dem Meer bedroht wird. Neben dem 47-Jährigen wirken unter anderem auch Mackenzie Davis, Charlie Heaton und Natasha Henstridge mit.

