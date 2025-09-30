Danni Büchner über die neuen Lebenswege ihrer drei ältesten Kinder

Fünf Kinder hat Daniela Büchner (47) – und die drei ältesten haben inzwischen alle das Nest verlassen. Das macht der Reality-TV-Bekanntheit schwer zu schaffen, wie sie in einem emotionalen Video auf Instagram zeigt. Unter Tränen spricht die gebürtige Düsseldorferin, die seit 2015 auf Mallorca lebt (die VOX-Doku "Goodbye Deutschland!" begleitete sie damals), über ihre Gefühle.

An diesen Punkten im Leben stehen die Kinder von Danni Büchner Die älteste Tochter, Joelina (26), baut sich eine Karriere als Flugbegleiterin in Hamburg auf. "Das fiel mir schon sehr schwer, dass mein erstes Kind ausgezogen ist. Wirklich, das war für mich ganz schlimm", erinnert sich Danni Büchner zurück. Vor wenigen Monaten folgte dann auch noch Tochter Jada (21), die nun mit ihrem langjährigen Freund zusammenlebt. "Ich muss sagen, damit hatte ich auch sehr zu kämpfen", gibt die Mutter weiter zu. Dennoch habe die räumliche Trennung beide näher zusammengebracht: "Ich würde sogar behaupten, unsere Beziehung ist so innig, wie sie schon lange nicht mehr war."

Und auch der älteste Sohn, Volkan (23), möchte jetzt nach Deutschland zurückkehren. "Er hatte nie so ein soziales festes Umfeld wie seine Schwestern. Das fiel ihm immer etwas schwer. Er war gern für sich", berichtet die 47-Jährige über die Gründe. Sie wolle nicht zu viel über sein Privatleben erzählen, doch inzwischen gehe es Volkan sehr gut, versichert die ehemalige "Promi Big Brother"- und "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin.

Prominenter Zuspruch in der Kommentarspalte "Ich glaube, jede Mutter, die erwachsene Kinder hat, weiß, wie schwer es einem fällt, die Kinder ziehen zu lassen", sagt Danni Büchner in dem Instagram-Video mit zittriger Stimme und fügt an: "Aber zu wissen, wir schlafen einfach nicht mehr alle unter einem Dach ... Das waren halt einfach meine drei Kleinen, bevor die Zwillinge geboren wurden und wir vier hatten immer eine besondere Verbindung zueinander." Allein ist die frühere Dschungelcamperin jedoch nicht: Die Zwillinge Diego und Jenna (9) dürften noch eine ganze Weile mit ihrer Mutter zusammenleben.

In den Kommentaren unter dem Clip bekommt Danni Büchner Unterstützung von einer Reality-TV-Kollegin: Simone Ballack, selbst dreifache Mutter, kann sie gut verstehen und schreibt: "I feel you. Meine 3 sind auch ausgezogen. Einer sogar unerreichbar. Es ist ein unfassbares Glück, dass 2 meiner Söhne immer wieder nach Hause kommen oder ich sie besuchen kann. Denk daran, sie sind nicht weg, nur woanders." Ihr Sohn Emilio ist 2021 im Alter von 18 Jahren verstorben.