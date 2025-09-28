Nach Verlobung: Claudia Obert verrät Hochzeitspläne mit Max Suhr

Claudia Obert und ihren Freund Max Suhr sind ein ungewöhnliches Paar, immerhin trennt die beiden ein Altersunterschied von 36 Jahren. Doch die Liebe zwischen der 64-jährigen Unternehmerin und dem 27-jährigen Webdesigner aus Hamburg ist offenbar noch genauso frisch wie am ersten Tag. Das erzählte Obert zumindest in einem Interview mit dem Sender RTL.

"Max und ich, wir sind einfach ein Dreamteam", sagte Obert auf einer Party von Olivia Jones in Hamburg. Genau an diesem Ort hatte sie Max vor drei Jahren kennengelernt. Nostalgisch sei sie angesichts des nahenden Jahrestages aber nicht: "Für mich ist Party jeden Tag!"

"Es ist schon verabredet, wann wir heiraten: auf dem Totenbett" Auch wenn sich die beiden nach einem romantischen Antrag in Paris verlobten, wird es eine zeitnahe Hochzeitsparty so schnell wohl trotzdem nicht geben. Zumindest vorerst: "Es ist schon verabredet, wann wir heiraten: auf dem Totenbett, damit er alles erbt, was da ist", kündigte die Modelabel-Gründerin augenzwinkernd an.

Obert und Suhr machten im August 2022 ihre Beziehung öffentlich. Zusammen nahmen sie ein Jahr später an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" teil. Die Reality-Sendung ist berüchtigt dafür, dass viele der Paare nach der Teilnahme die Trennung bekannt geben. Davon ist bei Claudia Obert und Max Suhr – trotz Altersunterschied – keine Spur.

Ein Grund womöglich: das liberale Beziehungskonzept der beiden, die weder eine gemeinsame Wohnung haben, noch allzu viel Wert auf Monogamie legen. Bereits 2024 hatte die aus zahlreichen Reality-Shows bekannte Obert erklärt: "Ich würde ihm nichts mehr wünschen, als dass er sich in irgendeine besondere, junge Frau verliebt. Er könnte mich ja trotzdem noch lieben. Wo ist das Problem?"

