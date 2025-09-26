Prinz William spricht über "das härteste Jahr" seines Lebens

In seiner Reihe "Urlaub wider Willen" bereist Eugene Levy die verschiedensten Orte – unter anderem verschlug es den Schauspieler in der Doku-Reihe bereits nach Lissabon, Venedig und Tokio. In einer neuen Folge, die Apple TV+ nun für den 30. September ankündigte, geht es für Levy nach London. Erwartet wird er dort von keinem Geringeren als Prinz William.

Wie aus einem ersten Trailer hervorgeht, empfängt ihn der 43-Jährige in Schloss Windsor. Beim gemeinsamen Spaziergang durch die Hallen der englischen Königsresidenz scherzt er: "Wir bieten diesen Service für alle an. Wir machen hier überall persönliche Touren."

Im späteren Verlauf der Sendung spricht William unter anderem darüber, wie er seine Freizeit zu Hause verbringe: "Ich schlafe. Wenn du drei kleine Kinder hast, ist Schlaf ein wichtiger Teil deines Lebens." Zudem schlägt der Thronfolger beim gemeinsamen Kneipenbesuch mit seinem kanadischen Gast ernste Töne an: "Ich würde sagen, 2024 war das härteste Jahr, das ich je erlebt habe", gesteht William. "Das Leben stellt uns auf die Probe, und die Fähigkeit, diese Herausforderungen zu meistern, macht uns zu dem, was wir sind."

2024 musste das britische Königshaus mehrere Krebs-Diagnosen verkraften Im April 2024 gab das britische Königshaus bekannt, dass Prinzessin Kate an Krebs erkrankt sei. Die Ehefrau von Prinz William war nach König Charles III. und Sarah Ferguson, der Ex-Frau von Prinz Andrew, die dritte Angehörige der Windsor-Familie, bei der 2024 ein Tumor diagnostiziert wurde.

Seit Januar dieses Jahres gilt Kate nach erfolgreicher Chemotherapie als krebsfrei. Bei einem Krankenhaus-Besuch im Juli erklärte 43-Jährige gegenüber Patienten und Mitarbeitenden, wie sie die Zeit während und nach ihrer Behandlung erlebt habe: "Man setzt eine Art tapferes Gesicht auf", habe Kate demnach erzählt. "Danach heißt es, man könne weitermachen, zurück zur Normalität. Aber in Wirklichkeit ist die Phase danach sehr, sehr schwierig."