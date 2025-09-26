Home News TV-News

Prinz William spricht über "das härteste Jahr" seines Lebens

Schockierende Enthüllungen

Prinz William spricht über "das härteste Jahr" seines Lebens

26.09.2025, 13.27 Uhr
In der Apple-Serie "Urlaub wider Willen" spricht Prinz William offen über das Jahr 2024, das ihn und seine Familie auf eine harte Probe stellte.
Prinz William
2024 sei das "härteste Jahr" im Leben von Prinz William gewesen, gab er in einer Apple-Dokuserie nun zu.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Dominic Lipinski
"Urlaub wider Willen mit Eugene Levy"
In der Apple-Reihe "Urlaub wider Willen" verschlägt es Prinz William (links) mit Schauspieler Eugene Levy in eine Kneipe.  Fotoquelle: Apple

In seiner Reihe "Urlaub wider Willen" bereist Eugene Levy die verschiedensten Orte – unter anderem verschlug es den Schauspieler in der Doku-Reihe bereits nach Lissabon, Venedig und Tokio. In einer neuen Folge, die Apple TV+ nun für den 30. September ankündigte, geht es für Levy nach London. Erwartet wird er dort von keinem Geringeren als Prinz William.

Wie aus einem ersten Trailer hervorgeht, empfängt ihn der 43-Jährige in Schloss Windsor. Beim gemeinsamen Spaziergang durch die Hallen der englischen Königsresidenz scherzt er: "Wir bieten diesen Service für alle an. Wir machen hier überall persönliche Touren."

Im späteren Verlauf der Sendung spricht William unter anderem darüber, wie er seine Freizeit zu Hause verbringe: "Ich schlafe. Wenn du drei kleine Kinder hast, ist Schlaf ein wichtiger Teil deines Lebens." Zudem schlägt der Thronfolger beim gemeinsamen Kneipenbesuch mit seinem kanadischen Gast ernste Töne an: "Ich würde sagen, 2024 war das härteste Jahr, das ich je erlebt habe", gesteht William. "Das Leben stellt uns auf die Probe, und die Fähigkeit, diese Herausforderungen zu meistern, macht uns zu dem, was wir sind."

Derzeit beliebt:
>>Neue Promi-Runde bei RTL-Show „Drei gegen Einen“ ab 27. September
>>Protestsongs damals & heute: 3sat über die Kraft der Musik
>>Serien-Stopp nach Kirk-Attentat: Hauptdarstellerin Jessica Chastain kritisiert Apple TV
>>Kann Wissenschaft bei der Liebe helfen? Jetzt "All Of You" streamen!

2024 musste das britische Königshaus mehrere Krebs-Diagnosen verkraften

Im April 2024 gab das britische Königshaus bekannt, dass Prinzessin Kate an Krebs erkrankt sei. Die Ehefrau von Prinz William war nach König Charles III. und Sarah Ferguson, der Ex-Frau von Prinz Andrew, die dritte Angehörige der Windsor-Familie, bei der 2024 ein Tumor diagnostiziert wurde.

Seit Januar dieses Jahres gilt Kate nach erfolgreicher Chemotherapie als krebsfrei. Bei einem Krankenhaus-Besuch im Juli erklärte 43-Jährige gegenüber Patienten und Mitarbeitenden, wie sie die Zeit während und nach ihrer Behandlung erlebt habe: "Man setzt eine Art tapferes Gesicht auf", habe Kate demnach erzählt. "Danach heißt es, man könne weitermachen, zurück zur Normalität. Aber in Wirklichkeit ist die Phase danach sehr, sehr schwierig."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Streaming-Starts: „French Lover“, „The Savant“ und mehr ab 26.9.
Streaming-Highlights
"French Lover"
"James Bond"-Star Jeffrey Wright will "weg von der Technologie"
Instagram & Co.
Jeffrey Wright
Downton Abbey-Star erwartet Baby: Michelle Dockery strahlt auf Premiere
Babyglück
Michelle Dockery und Jasper Waller-Bridge
Drei Stars brechen Tabus: Aufklärung aus Krebsangst!
HPV, Impfung und Co.
Lisa-Marie Straube, Vanessa Mai und Collien Ulmen-Fernandes
Von großen Träumen und einem tiefen Fall: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Neuheiten
"High Stakes"
Krebs im Endstadium: Patrice Aminati meldet sich mit Gesundheitsupdate
Unheilbar erkrankt
Daniel Aminati und Patrice Aminati
Prinz William und Kate ziehen um - Deswegen gibt es Ärger!
Royales Drama
Prinz William mit Hut und Prinzessin Kate mit roter Kopfbedeckung.
Wird der Junge seine Familie verraten?
"Tatort: Zerrissen"
"Tatort: Zerrissen"
Rauer Norden, düstere Fälle – das ist die neue Krimireihe „Ellis“
"Ellis"
Ellis
Brandon Blackstock mit 48 Jahren verstorben
Trauer um Blackstock
Brandon Blackstock und Kelly Clarkson
Geheimnisse hinter den Kulissen von "Bares für Rares"
Fakten zur ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
Wer ist der wahre James Bond? Alle Darsteller im großen Ranking!
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
So erlebten die DFB-Stars 2015 die Terror-Nacht von Paris
Sky-Doku
"Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France"
Claus Theo Gärtner: Was macht der Matula-Darsteller heute?
Schauspiel-Legende
Ein Fall für zwei (ZDF)
Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc bekommt eigene Reality-Show
TV-Comeback
Jimi Blue Ochsenknecht
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim: "Kochen ist ein typisches Hobby für Chemiker"
Kulinarische Wissenschaft
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim im Interview
"Das ist nicht Hollywood – das ist Deutschland": So gut ist die Adaption der US-Serie "Euphoria"
Jugenddrama
"Euphorie" ab 2. Oktober auf RTL+
Das sind Dennis Schröders Pläne nach der NBA-Karriere!
Star packt aus
Dennis Schröder
Tochter Luna verrät, wie es Til Schweiger heute geht
Nach Rückschlägen
Til Schweiger und seine Tochter Emma
Haakon von Norwegen äußert sich zur Netflix-Doku über Märtha Louise
Royale Doku
Prinz Haakon von Norwegen
Verbotene "Tatort"-Folgen: Deshalb dürfen sie nicht mehr gezeigt werden!
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Baumarkt statt Barock: Die krassesten Fälschungen bei "Bares für Rares"
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Vincent Gross über brutalen Unfall: "Ich bin auf dem Gesicht gelandet"
Sänger in Gefahr
Vincent Gross
Captain Kirk in Not: Deshalb musste William Shatner ins Krankenhaus
Sorge um Star
William Shatner
Richy Müller wird 70: So krass sich der Star verändert
"Tatort"-Legende
Richy Müller
Jürgen Milski übers Schlager-Business: "die meisten haben eher wenig Freunde"
Harte Arbeit
Jürgen Milski
Rudi Völlers neue Doku: So nahbar wie nie!
Einzigartiger Einblick
Rudi Völler - Es gibt nur einen
„Das große Promi-Büßen“ 2025: Sendestart, Kandidaten & Neuerungen
Wer zeigt Reue?
Olivia Jones
Kann die alte Liebe neu entfacht werden?
"Käthe und ich – Verhängnisvolle Liebe"
Käthe und ich - Verhängnisvolle Liebe
ZDF-Krimiklassiker kehrt zurück
"Ein Fall für zwei"
"Ein Fall für zwei - Falsches Spiel"