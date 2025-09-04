Downton Abbey-Star erwartet Baby: So sehr strahlt sie auf der Premiere

Bei der Weltpremiere von "Downton Abbey: Das große Finale" in London zog Michelle Dockery nicht nur mit ihrem Kleid alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin ist schwanger. Die 43-Jährige erwartet ihr erstes Kind mit Ehemann Jasper Waller-Bridge. Das Paar hatte sich im September 2023 das Ja-Wort gegeben.

Am Mittwoch zeigte sich Dockery bei der Weltpremiere mit Babybauch. Gemeinsam mit Waller-Bridge, dem Bruder von Schauspielerin und Drehbuchautorin Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag", "Indiana Jones"), posierte sie für die Fotografen. Ihr Bauch war deutlich zu erkennen.

Dockery: "Bittersüßer" Abschied von "Downton Abbey" Vor zehn Jahren erlitt Dockery einen schweren Verlust. Ihr damaliger Verlobter John Dineen starb 2015 im Alter von 34 Jahren nach einem 15-monatigen Kampf gegen eine seltene Krebsform. Die Schauspielerin stand ihm bis zuletzt zur Seite. Später sagte sie in einem Interview mit "The Guardian", sie habe sich selbst als "Witwe" gesehen. "Das ist das erste Mal, dass ich das sage, und es ist eine gewisse Erleichterung, es auszusprechen", erklärte sie 2017. Durch Phoebe Waller-Bridge lernte Dockery zwei Jahre später deren Bruder Jasper kennen. 2023 heiratete das Paar.

"Downton Abbey: Das große Finale" ist ab dem 12. September in deutschen Kinos zu sehen und markiert den Abschluss der britischen Erfolgsserie, die Dockery weltberühmt machte. Zwischen 2010 und 2015 spielte sie in allen sechs Staffeln die Rolle der Lady Mary Crawley. Auch in den Kinofilmen von 2019 und 2022 schlüpfte sie wieder in die Rolle. In "The Grand Finale" verabschiedet sie sich ein letztes Mal als Mary Crawley. Der Abschied sei "bittersüß" aber endgültig, erklärte Dockery im Interview mit "Vanity Fair". Nach 15 Jahren sei es Zeit für ein neues Kapitel – beruflich und privat.

