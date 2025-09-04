Home News Star-News

Downton Abbey-Star erwartet Baby: So sehr strahlt sie auf der Premiere

Babyglück

Downton Abbey-Star erwartet Baby: Michelle Dockery strahlt auf Premiere

04.09.2025, 10.44 Uhr
Michelle Dockery, bekannt für ihre Rolle als Lady Mary Crawley, strahlte bei der Weltpremiere von "Downton Abbey: Das große Finale" in London und präsentierte stolz ihren Babybauch. Die Schauspielerin erwartet ihr erstes Kind mit Ehemann Jasper Waller-Bridge.
Michelle Dockery und Jasper Waller-Bridge
"Downton Abbey"-Star Michelle Dockery und ihr Ehemann Jasper Waller-Bridge erwarten ihr erstes Kind.  Fotoquelle: Jeff Spicer/Getty Images

Bei der Weltpremiere von "Downton Abbey: Das große Finale" in London zog Michelle Dockery nicht nur mit ihrem Kleid alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin ist schwanger. Die 43-Jährige erwartet ihr erstes Kind mit Ehemann Jasper Waller-Bridge. Das Paar hatte sich im September 2023 das Ja-Wort gegeben.

Am Mittwoch zeigte sich Dockery bei der Weltpremiere mit Babybauch. Gemeinsam mit Waller-Bridge, dem Bruder von Schauspielerin und Drehbuchautorin Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag", "Indiana Jones"), posierte sie für die Fotografen. Ihr Bauch war deutlich zu erkennen.

Dockery: "Bittersüßer" Abschied von "Downton Abbey"

Vor zehn Jahren erlitt Dockery einen schweren Verlust. Ihr damaliger Verlobter John Dineen starb 2015 im Alter von 34 Jahren nach einem 15-monatigen Kampf gegen eine seltene Krebsform. Die Schauspielerin stand ihm bis zuletzt zur Seite. Später sagte sie in einem Interview mit "The Guardian", sie habe sich selbst als "Witwe" gesehen. "Das ist das erste Mal, dass ich das sage, und es ist eine gewisse Erleichterung, es auszusprechen", erklärte sie 2017. Durch Phoebe Waller-Bridge lernte Dockery zwei Jahre später deren Bruder Jasper kennen. 2023 heiratete das Paar.

Derzeit beliebt:
>>Seine große Liebe: Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
>>Einblick in Beatrice Eglis Zuhause: So wohnt der Schlagerstar
>>GZSZ-Star Anne Menden wird Mama – so lange wird die Babypause!
>>Drei Stars brechen Tabus: Aufklärung aus Krebsangst!

"Downton Abbey: Das große Finale" ist ab dem 12. September in deutschen Kinos zu sehen und markiert den Abschluss der britischen Erfolgsserie, die Dockery weltberühmt machte. Zwischen 2010 und 2015 spielte sie in allen sechs Staffeln die Rolle der Lady Mary Crawley. Auch in den Kinofilmen von 2019 und 2022 schlüpfte sie wieder in die Rolle. In "The Grand Finale" verabschiedet sie sich ein letztes Mal als Mary Crawley. Der Abschied sei "bittersüß" aber endgültig, erklärte Dockery im Interview mit "Vanity Fair". Nach 15 Jahren sei es Zeit für ein neues Kapitel – beruflich und privat.



Sorge um Lady Gaga: Sie muss ein Konzert absagen!
Lady Gaga musste ihr Konzert in Miami kurzfristig absagen. Ärzte rieten der Sängerin, nicht aufzutreten. Die Grammy-Gewinnerin zeigt sich enttäuscht, hofft aber, den Termin bald nachzuholen. Parallel begeistert sie mit einem neuen Song in der Serie "Wednesday".
Gesundheitsprobleme
Lady Gaga

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Downton Abbey" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Luna Wedler über ihre Rolle in "22 Bahnen": "Ich möchte Abgründe zeigen"
Nachwuchstalent
Luna Wedler
"Der Hobbit – Eine unerwartete Reise": Kritik zum Filmklassiker von Peter Jackson
"Der Hobbit – Eine unerwartete Reise"
Der Hobbit - Eine unerwartete Reise
„Dune: Part Three“ startet 2026 – mit Timothée Chalamet & Zendaya
Neue Sci-Fi-Fortsetzung
"Dune"
Nach Thore Schölermann: Auch Rebecca Mir verlässt „taff“
Emotionaler Abschied
Rebecca Mir
Abschied von "Rosenheim-Cops"-Kultfigur: Der Ersatz steht jetzt fest!
Personalie geklärt
Ursula Maria Burkhart (Rolle: Verwaltungsbeamtin Marianne Grasegger), Marisa BURGER (Rolle: Sekretaerin Miriam Stockl), Karin Thaler (Rolle: Hofer-Hofbesitzerin Marie Hofer), Anastasia Papadopoulou (Rolle: Rechtsmedizinerin Elena Dimos), Sarah Thonig (Rol
"Barbie 2": Wird es eine Fortsetzung geben?
Das sagt Regisseurin Greta Gerwig
Greta Gerwig und Margot Robbie
Olga Kurylenko: Von 007 bis Marvel - Ihr unglaublicher Karriereweg!
Karriereentwicklung
Olga Kurylenko
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
Aaron Taylor-Johnson: Der nächste James Bond?
Neuer Bond-Spekulant
Wird Aaron Taylor-Johnson der neue James-Bond-Darsteller?
Pensionierung, Kreuzfahrt und ein Geheimnis
"Die goldenen Jahre"
"Die goldenen Jahre"
Kino-Highlights der Woche: "Conjuring 4", "22 Bahnen" und "Tafiti"
Kino-Neustarts
Conjuring 4: Das letzte Kapitel
Beatrice Egli verrät, wann sie auch mal Jogginghose trägt
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
Benno Fürmann: "Wenn ich Zeit habe, suche ich immer die Natur"
Europas Natur
Benno Fürmann
Sorge um Lady Gaga: Sie muss ein Konzert absagen!
Gesundheitsprobleme
Lady Gaga
Neue Serie "Task": Spannender Thriller von Brad Ingelsby
Duell der Gegensätze
Task
"Wolfswinkel": So gut war das ARD-Drama mit Claudia Eisinger
Kritik
"Wolfswinkel"
"Sportschau: Slowakei – Deutschland": Schafft Deutschland den Pflichtsieg?
WM-Qualifikation
Florian Wirtz
"Trügerische Alpenidylle": Zerstört der Klimawandel den Alpentourismus?
Gefahren in den Bergen
Trügerische Alpenidylle
"Mythos Albert Schweitzer": Doku beleuchtet den Humanisten kritisch
Ein Visionär mit Schattenseite
Das Urwaldkrankenhaus - Mythos Albert Schweitzer
Gewaltattacke auf Krimi-Star: Warum jetzt die Polizei ermittelt
Schockierender Angriff
Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn
Geheimnisvolle Andeutungen: Läuft bei Beatrice Egli & Florian Silbereisen mehr?
Nach TV-Auftritt
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
“Die große Maus-Show”: So hat sich Florian Silbereisen geschlagen
Quiz-Debüt
Florian Silbereisen steht vor einem Tisch, im Hintergrund sitzt Publikum.
Deutscher Fernsehpreis 2025: Otto Waalkes erhält Ehrenpreis
Comedy-Legende
Otto Waalkes trägt eine Kappe und lächelt.
So viel verdienen die ZDF-Moderatoren Andrea Kiewel, Markus Lanz & Co.
Gehaltsliste enthüllt
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Verrückt: Dieser Star lockte neuen Moderator schon vor Jahren zur "Sportschau"
Sportmoderatoren-Wechsel
Sportschau
Star-Allüren? Backstage-Streit zwischen Inka Bause und Helene Fischer
Zoff hinter den Kulissen
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Bill Kaulitz legt nach Poolparty krasses Geständnis ab
"Wir haben es getan!"
Bill Kaulitz
Der nächste Abschied: Ein weiterer Star verlässt den "Tatort" Dortmund
Nach nur fünf Jahren
Jörg Hartmannn (Rolle Peter Faber), Alina Strotkamp (Bavaria Fiction), Lucia Staubach (Produzentin Bavaria Fiction), Torsten C. Fischer (Regie), Andreas Köhler (Bildgestaltung), Alessija Lause (Ira Klanić), Stefanie Reinsperger (Rosa Herzog), Malick Bauer
Nackte Schönheit: Diese Stars erschienen im höheren Alter im „Playboy“
Schönheit ohne Verfallsdatum
Grazile Weiblichkeit: Mit 44 Jahren zog Simone Thomalla 2010 für das Männermagazin blank. Bei einer Leserumfrage des Magazins von 2015 wurde die ehemalige "Tatort"-Kommissarin, mit ihren damals 50 Jahren, unter die "Top 25 der schönsten Stars in Deutschland'" gewählt.
Im Bilderalbum der Moderatorin gekramt: Andrea Kiewels Verwandlung!
Kaum wiederzuerkennen!
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.