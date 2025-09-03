Im Bilderalbum der Moderatorin gekramt: Andrea Kiewels Verwandlung!

Am 10. Juni 1965 wurde Andrea 'Kiwi' Kiewel in Osten Berlins geboren. Sie besuchte die Kinder- und Jugendsportschule Werner Seelenbinder in Berlin-Alt-Hohenschönhausen und war in den 1980er Jahren Mitglied der DDR-Jugend-Schwimmnationalmannschaft. Nachdem sie das Abitur abschloss, studierte Kiwi ab 1983 an der Clara-Zetkin-Schule in Berlin Sport und Deutsch. In den aufeinanderfolgenden Sommern 1989 und 1990 war sie außerdem als Rettungsschwimmerin auf Usedom tätig.

Die Anfänge Kiewels im TV: Vom DDR-Fernsehen zur Esoterikshow Kiewels Karriere als Moderatorin begann 1990 im letzten Jahr des DDR-Fernsehens. Nach dessen Auflösung arbeitete sie für den Berliner Sender FAB und moderierte „Fenster aus Berlin“. Von 1993 bis 2000 führte sie durch das Sat.1-Frühstücksfernsehen und übernahm 1997 kurzzeitig die Moderation der Esoterikshow „Talk X“ auf ProSieben.



Andrea Kiewel (l) und Patricia Fernandez moderierten gemeinsam das Sat.1-Frühstücksfernsehen. (Foto: picture-alliance/ ZB | Günter Gueffroy)

Premiere im ZDF-"Fernsehgarten" liegt bereits 25 Jahre zurück Bereits ab dem Jahr 2000 moderierte Kiewel den ZDF-"Fernsehgarten" – es ist bis heute ihre bekannteste Moderation. Auch ihre Schwangerschaft im Jahr 2001 konnte sie nicht von ihrem Auftrag abhalten. Noch im gleichen Jahr stand sie für die damalige ZDF-Spielshow "Jede Sekunde zählt" vor der Kamera.



Schon vor 25 Jahren moderierte Andrea Kiewel das beliebte Sonntagsformat im ZDF. (Foto: picture-alliance / dpa | Joerg Carstensen)

Von September bis Dezember 2004 moderierte sie außerdem das SAT.1-Format "Kämpf um Deine Frau!". Die Show drehte sich um Männer, die ihren Partnerinnen fremdgegangen waren und deshalb verlassen wurden. In der Show zogen die Kandidaten mit ihre Verflossenen in ein Camp und versuchten, ihre Frauen zurückzugewinnen.

(Foto: picture alliance / nordphoto | nph / Witke)

Weg – und gleich wieder da Nach Vorwürfen der Schleichwerbung kündigte das ZDF 2007 den Vertrag mit Kiewel. Doch schon 2008 kehrte sie in der Quizshow "Gut zu wissen" zurück. Im gleichen Jahr an Silvester moderierte sie die ZDF-Hitparty und ab 2009 dann erneut den Fernsehgarten.

Von 2009 bis 2011 war Kiewel in der Show "Einspruch – Die Show der Rechtsirrtümer" bei RTL zu sehen, in der sie den Anwalt Ralf Höcker zu rechtlichen Themen befragte.



(Foto: picture alliance / Sammlung Richter)