Home News TV-News

Im Bilderalbum der Moderatorin gekramt: Andrea Kiewels Verwandlung!

Kaum wiederzuerkennen!

Im Bilderalbum der Moderatorin gekramt: Andrea Kiewels Verwandlung!

03.09.2025, 10.16 Uhr
von Julian Flimm
Andrea Kiewel, geboren 1965 in Ost-Berlin, begann ihre TV-Karriere 1990 im DDR-Fernsehen. Heute ist sie bekannt als Moderatorin des ZDF-Fernsehgartens. Ihre Karriere ist jedoch geprägt von Höhen und Tiefen!
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
So sieht Andrea Kiewel heute aus – doch die Moderatorin hat sich über die Jahre stark verändert!  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Gerald Matzka

Am 10. Juni 1965 wurde Andrea 'Kiwi' Kiewel in Osten Berlins geboren. Sie besuchte die Kinder- und Jugendsportschule Werner Seelenbinder in Berlin-Alt-Hohenschönhausen und war in den 1980er Jahren Mitglied der DDR-Jugend-Schwimmnationalmannschaft. Nachdem sie das Abitur abschloss, studierte Kiwi ab 1983 an der Clara-Zetkin-Schule in Berlin Sport und Deutsch. In den aufeinanderfolgenden Sommern 1989 und 1990 war sie außerdem als Rettungsschwimmerin auf Usedom tätig.

Die Anfänge Kiewels im TV: Vom DDR-Fernsehen zur Esoterikshow

Kiewels Karriere als Moderatorin begann 1990 im letzten Jahr des DDR-Fernsehens. Nach dessen Auflösung arbeitete sie für den Berliner Sender FAB und moderierte „Fenster aus Berlin“. Von 1993 bis 2000 führte sie durch das Sat.1-Frühstücksfernsehen und übernahm 1997 kurzzeitig die Moderation der Esoterikshow „Talk X“ auf ProSieben.


Andrea Kiewel (l) und Patricia Fernandez moderierten gemeinsam das Sat.1-Frühstücksfernsehen. (Foto: picture-alliance/ ZB | Günter Gueffroy)

Derzeit beliebt:
>>GZSZ-Star Anne Menden wird Mama – so lange wird die Babypause!
>>Charlie Sheen wird 60: Das wurde aus dem abgestürzten "Two and a Half Men"-Star
>>Aufreger im "ZDF-Fernsehgarten": Andrea Kiewel mit umstrittenen Worten
>>Stefan Mross im Fernsehgarten: Ein ARD-Star bei der Konkurrenz

Premiere im ZDF-"Fernsehgarten" liegt bereits 25 Jahre zurück

Bereits ab dem Jahr 2000 moderierte Kiewel den ZDF-"Fernsehgarten" – es ist bis heute ihre bekannteste Moderation. Auch ihre Schwangerschaft im Jahr 2001 konnte sie nicht von ihrem Auftrag abhalten. Noch im gleichen Jahr stand sie für die damalige ZDF-Spielshow "Jede Sekunde zählt" vor der Kamera.


Schon vor 25 Jahren moderierte Andrea Kiewel das beliebte Sonntagsformat im ZDF. (Foto: picture-alliance / dpa | Joerg Carstensen)

Andrea Kiewel: Das waren die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin
Andrea Kiewel lüftete ein privates Geheimnis im ZDF-Fernsehgarten: Sie ist wieder verlobt! Der Mann ihres Herzens ist ein israelischer Ingenieur. Es ist nicht ihre erste Ehe.
„Kiwi" und die Liebe
Links der ehemalige Partner von Andrea Kiewel, die rechts steht. Beide in Abendrobe.

Von September bis Dezember 2004 moderierte sie außerdem das SAT.1-Format "Kämpf um Deine Frau!". Die Show drehte sich um Männer, die ihren Partnerinnen fremdgegangen waren und deshalb verlassen wurden. In der Show zogen die Kandidaten mit ihre Verflossenen in ein Camp und versuchten, ihre Frauen zurückzugewinnen.

 (Foto: picture alliance / nordphoto | nph / Witke)

Weg – und gleich wieder da

Nach Vorwürfen der Schleichwerbung kündigte das ZDF 2007 den Vertrag mit Kiewel. Doch schon 2008 kehrte sie in der Quizshow "Gut zu wissen" zurück. Im gleichen Jahr an Silvester moderierte sie die ZDF-Hitparty und ab 2009 dann erneut den Fernsehgarten.

Aufregung im ZDF-Fernsehgarten: Andrea „Kiwi“ Kiewels fragwürdige Bemerkung
Ein kleiner Kommentar, große Wirkung: Andrea Kiewel nahm im ZDF-Fernsehgarten ein umstrittenes Wort in den Mund. Doch die Szene schlug in den sozialen Medien hohe Wellen. Die Moderatorin ist damit erneut ins Zentrum einer Diskussion geraten.
Diskussion in Live-Sendung
Andrea "Kiwi" Kiewel ruderte nach Fehläußerung zurück.

Von 2009 bis 2011 war Kiewel in der Show "Einspruch – Die Show der Rechtsirrtümer" bei RTL zu sehen, in der sie den Anwalt Ralf Höcker zu rechtlichen Themen befragte.


(Foto: picture alliance / Sammlung Richter)

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Das könnte dich auch interessieren

Ex-Dortmund-Trainer wird neuer Fußball-Experte bei RTL
Von der Trainerbank ins Studio
Edin Terzić
Kochduell zur Primetime: Wer schlägt die Starköche?
"Die Küchenschlacht XXL"
Die Küchenschlacht XXL
Finanzthriller feiert TV-Comeback: 3sat zeigt preisgekrönte Serie
"Bad Banks"
Bad Banks
Promis im Wissens-Blackout: Wer wird „Deutschlands dümmster Promi“?
Promi-Quizshow
"Deutschlands dümmster Promi"
Was verdient Deutschland wirklich? Die Wahrheit über Gehälter!
Gehaltsreportage
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Nach Sommerpause: „Caren Miosga“ mit schlechtester Quote des Jahres
Quotenflaute
"Caren Miosga"
Howard Carpendale zu Helene Fischer: "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss"
Pikanter Ratschlag
Erotik in der Schlagerwelt - Howard Carpendale (r.) mit direkter Ansprache an Helene Fischer (l.): "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss".
Spannung auf dem Kreuzfahrtschiff: Mordfall um Bestseller-Autor
"Miss Merkel – Ein Kreuzfahrt-Krimi"
Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi
ZDF zeigt bewegende Reportage über Vergewaltigungs-Opfer
"37°: Vergewaltigt – Leben mit dem Trauma"
37°: Vergewaltigt - Leben mit dem Trauma
Jan Stecker kommentiert neue NFL-Saison bei RTL
NFL-Kommentator
Jan Stecker
Dieser "Tatort"-Star wird Eltons Nachfolger bei "Wer weiß denn sowas?"
Bekannter Ersatz
Wer weiß den sowas?
Nach Achillessehnenriss: ARD zeigt Doku über Benjamin Henrichs
"Echtes Leben: Fußballprofi Benjamin Henrichs"
Echtes Leben: Fußballprofi Benjamin Henrichs
Ein Dorf im Umbruch: Dorfidylle oder rechte Brutstätte?
"Wolfswinkel"
"Wolfswinkel"
Deutscher Fernsehpreis 2025: RTL dominiert mit 18 Nominierungen
Heißer Favorit
Deutscher Fernsehpreis 2025
25 Jahre "Bernd das Brot": So kam es zu seiner mürrischen Art
Ein schlecht gelauntes Meisterwerk
Bern das Brot wird 25
„Sitting Bull“: Leonardo DiCaprio produziert neue History-Doku
Indigene Perspektive
"Sitting Bull"
„Sehr professionell“: Woody Allen schwärmt von Donald Trump am Set
Überraschendes Lob
Woody Allen
"Didi"-Doku in der ARD: Dieter Hallervorden kontert Kritik seines Sohnes
Vater-Sohn-Konflikt
Dieter Hallervorden
"Prominent Getrennt": Erstmals folgt ein großes Wiedersehen der Show!
Die große Aussprache
Charlotte Würdig
Jack White wird 85: Nach Schicksalsschlägen wieder fit!
Comeback des Jahres
Jack White
Verona Pooth verrät: Deshalb ist sie wirklich nach Dubai gezogen!
Ab in die Emirate
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten in Deutschland
Von Roland Kaiser bis Udo Jürgens
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Putins Angstgegner: Doku zeigt das riskante Leben des Christo Grozev
"Putins Giftmischer"
Putins Giftmischer
NDR-Doku über General Breuer: Deutschlands Weg zur Kriegstüchtigkeit
ARD Story: Soldat Nr. 1 – Der General und die Zeitenwende
Soldat Nr. 1 - Der General und die Zeitenwende
„Dune: Part Three“ startet 2026 – mit Timothée Chalamet & Zendaya
Neue Sci-Fi-Fortsetzung
"Dune"
RTL-Star Katja Burkard: Hochzeit mit Hans Mahr nach 28 Jahren
Happy End
Katja Burkhard und Hans Mahr
„Promis unter Palmen“ 2026: Alle Stars der neuen Staffel im Überblick
SAT.1 enthüllt
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Das plant Helene Fischer: Große Ankündigungen nach Babypause
Das hat sie vor
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne
Gloria-Sophie Burkandt: Markus Söders Tochter in neuer TV-Show
"Deutschlands dümmster Promi"
Gloria-Sophie Burkandt