Home News TV-News

ProSieben-Quiz „Deutschlands dümmster Promi“: Diese Stars patzen heftig

Promi-Quizshow

Promis im Wissens-Blackout: Wer wird „Deutschlands dümmster Promi“?

02.09.2025, 16.07 Uhr
In der neuen ProSieben-Quizshow treten acht Prominente an, um ihre Intelligenz unter Beweis zu stellen. Doch wer wird am Ende als "Deutschlands dümmster Promi" gekürt? Mit dabei: Calvin Kleinen, Mario Basler und weitere bekannte Gesichter.
"Deutschlands dümmster Promi"
Acht Prominente wollen beweisen, dass sie klüger sind als ihre Kollegen.  Fotoquelle: Joyn / Willi Weber
"Deutschlands dümmster Promi"
Amira Aly und Christian Düren moderieren erstmals gemeinsam - und haben ihren Spaß.  Fotoquelle: Joyn / Willi Weber
"Deutschlands dümmster Promi"
Ex-Fußballer Mario Basler drückt erneut die Schulbank im Quiz "Deutschlands dümmster Promi".  Fotoquelle: Joyn / Willi Weber
"Deutschlands dümmster Promi"
"Ich hatte eine Blockade, es ist peinlich!", schämt sich Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt über ihre Antworten.  Fotoquelle: Joyn

"Deutschlands dümmster Promi" – auf diesen Titel kann ja eigentlich niemand scharf sein. Dennoch: ProSieben hat acht wagemutige Prominente gefunden, die sich in Sachen Intelligenz vor TV-Kameras messen wollen.

Mit dabei sind Ex-Pornoqueen Dolly Buster, Moderatorin Gülcan Kamps, die Reality-TV-Sternchen Alessia Herren und Calvin Kleinen, Markus Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt, Armin Laschets Sohn Joe Laschet sowie Nachrichtensprecher Marc Bator und "Freistoß- und Kettenraucherlegende" Mario Basler, wie der Off-Kommentar ihn einführt.

Amira Aly und Christian Düren moderieren die neue Promi-Quizshow

Apropos Moderation: Durch das neue Quiz führen Amira Aly (ehemals Pocher) und "taff"-Moderator Christian Düren gemeinsam – eine Premiere für das Paar, das seit 2024 auch privat liiert ist. Christian Düren: "Bei uns ist alles anders: Wer clever ist, der fliegt. Wer der Dümmste ist, der siegt!" In insgesamt sechs Runden verabschiedet sich jede Woche ein Kandidat als Klügster. Am Ende bleibt dann der "dümmste Promi Deutschlands" übrig.

Derzeit beliebt:
>>25 Jahre "Bernd das Brot": So kam es zu seiner mürrischen Art
>>„Sitting Bull“: Leonardo DiCaprio produziert neue History-Doku
>>Jan Stecker enthüllt: Kuss von Phil Taylor & NFL-Gänsehautmomente
>>Gloria-Sophie Burkandt: Markus Söders Tochter in neuer TV-Show

Zum Auftakt bewirbt sich Mario Basler am nachdrücklichsten um den "Sieg": Zuerst patzt er beim Buchstabieren: Ausgerechnet das Wort Schiedsrichter kann er nicht korrekt wiedergeben. Als ein Foto von Frank-Walter Steinmeier eingeblendet wird, sagt Basler: "Unser Bundespräsident! Toller Mann, Herr Seehofer!" Joe Laschet schüttelt den Kopf: "Den amtierenden Bundespräsidenten sollte man schon kennen ..." Doch auch Moderatorin Sophia Thomalla hat der 56-Jährige offenbar noch nie zuvor gesehen: "Wer soll so was kennen? Die hat vier Kilo Make-up drauf!", motzt Basler.



Mario Basler blamiert sich, Gülcan Kamps hat einen Beethoven-Blackout

Ein Porträt von Komponist Ludwig van Beethoven kommt ganz ohne Make-up aus, dennoch hat Basler keinen Schimmer: "Wer ist das? Keine Ahnung. Der schreibt Bücher oder malt?", stochert er im Trüben. Alice Schwarzer hält er für "eine von den Grünen". Mit seiner politischen Meinung über die Partei hält er ebenfalls nicht hinterm Berg: "Über die rede ich nicht. Die machen unser Land kaputt", behauptet der Ex-Fußballer und springt mit Karacho ins Populismus-Fettnäpfchen.

Kollegin Gülcan Kamps muss ebenfalls nachsitzen, schneidet aber deutlich besser ab: Schwarzer, Thomalla und Beethoven erkennt die Ex-Viva-Moderatorin sofort – beim Komponisten hapert es jedoch beim Vornamen: "Johann Wolfgang von Beethoven? Ich nenne ihn einfach Beethoven und mit Vornamen Dieter", scherzt sie.

25 Jahre "Bernd das Brot": So kam es zu seiner mürrischen Art
Bernd das Brot, die mürrische Kultfigur des KiKA, feiert seinen 25. Geburtstag. Doch was steckt hinter seiner schlechten Laune und wie entstand diese einzigartige Figur?
Ein schlecht gelauntes Meisterwerk
Bern das Brot wird 25

Die Kinder von Markus Söder und Armin Laschet werden zum Nachsitzen gebeten

Dass die Fallhöhe erheblich ist, merkt auch Politikersohn und Mode-Influencer Joe Laschet. Der haut bei der Frage daneben, wer länger im Kanzleramt war: Angela Merkel oder Helmut Kohl? Die Lösung: Kohl war zehn Tage länger Kanzler. "Das hätte ich eigentlich wissen müssen", ärgert sich der Sohn von Ex-CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet.

Auch Markus Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt tippt mehrfach daneben: Der amtierende Papst heißt bei ihr "Domenico" (statt Leo). Ein Liter sind nach ihrer Rechnung 0,0001 Deziliter statt zehn Deziliter. Das Fachgebiet eines Dermatologen? Burkandt: Dermatologie! "Ich hatte eine Blockade, es ist peinlich!", ärgert sie sich. Christian Düren hakt bei der Söder-Tochter nach: "Bei einigen Fragen müsstest du da mal den Papa anrufen?" Burkandt, die modelt, schauspielert und ihre Doktorarbeit zum "European Green Deal" schreibt, kontert frech: "Ich weiß gar nicht, ob der so viel mehr weiß!"

Nicht fraglich ist, wer in der ersten Runde von "Deutschlands dümmster Promi" am meisten weiß: Es ist Nachrichten-Mann Marc Bator. Er darf die Show als Erster verlassen und ist heilfroh darüber: "Das ist für mich das Allerwichtigste, dass dieser Kelch an mir vorübergegangen ist", sagt der 52-Jährige erleichtert. ProSieben zeigt insgesamt sechs Folgen der Quizshow, immer montags um 20.15 Uhr und im Stream auf Joyn.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Nach Sommerpause: „Caren Miosga“ mit schlechtester Quote des Jahres
Quotenflaute
"Caren Miosga"
Stefan Raab - Rückkehr zu RTL: Eine enttäuschende Bilanz
Raabs Rückkehr
Stefan Raab im Porträt.
"Deutschlands dümmster Promi": Hier wollen die Stars besonders schlecht sein
Comedy-Game-Show
Deutschlands dümmster Promi
Steffen Hallaschka moderiert ein neues RTL-Quiz
"7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser"
7 Richtige - Das Quiz der Besserwisser
Steffen Henssler und Johann Lafer auf Mission: Wer macht die beste Pizza?
"Grenzenlos Genial Gekocht"
Grenzenlos Genial Gekocht
Nach Thore Schölermann: Auch Rebecca Mir verlässt „taff“
Emotionaler Abschied
Rebecca Mir
Sparkurs: Kann sich die ARD Florian Silbereisen bald nicht mehr leisten?
Anforderungen an ÖRR
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
"Meine erste Wahl": Warum Sedlaczek Florian Silbereisen als "Maus"-Vertretung wollte
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen steht vor einem Tisch, im Hintergrund sitzt Publikum.
"Deutschlands dümmster Promi" – So denken die Stars über den Show-Titel
Fünf Kandidaten im Interview
Amira Aly und Christian Düren sitzen auf einem Tisch.
Seefahrtenwahnsinn: Promis im Kabinenkampf
"Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku"
Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku
„Sehr professionell“: Woody Allen schwärmt von Donald Trump am Set
Überraschendes Lob
Woody Allen
"Didi"-Doku in der ARD: Dieter Hallervorden kontert Kritik seines Sohnes
Vater-Sohn-Konflikt
Dieter Hallervorden
"Prominent Getrennt": Erstmals folgt ein großes Wiedersehen der Show!
Die große Aussprache
Charlotte Würdig
Was verdient Deutschland wirklich? Die Wahrheit über Gehälter!
Gehaltsreportage
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Jack White wird 85: Nach Schicksalsschlägen wieder fit!
Comeback des Jahres
Jack White
Verona Pooth verrät: Deshalb ist sie wirklich nach Dubai gezogen!
Ab in die Emirate
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Aufregung im ZDF-Fernsehgarten: Andrea „Kiwi“ Kiewels fragwürdige Bemerkung
Diskussion in Live-Sendung
Andrea "Kiwi" Kiewel ruderte nach Fehläußerung zurück.
Howard Carpendale zu Helene Fischer: "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss"
Pikanter Ratschlag
Erotik in der Schlagerwelt - Howard Carpendale (r.) mit direkter Ansprache an Helene Fischer (l.): "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss".
Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten in Deutschland
Von Roland Kaiser bis Udo Jürgens
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Spannung auf dem Kreuzfahrtschiff: Mordfall um Bestseller-Autor
"Miss Merkel – Ein Kreuzfahrt-Krimi"
Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi
Putins Angstgegner: Doku zeigt das riskante Leben des Christo Grozev
"Putins Giftmischer"
Putins Giftmischer
ZDF zeigt bewegende Reportage über Vergewaltigungs-Opfer
"37°: Vergewaltigt – Leben mit dem Trauma"
37°: Vergewaltigt - Leben mit dem Trauma
NDR-Doku über General Breuer: Deutschlands Weg zur Kriegstüchtigkeit
ARD Story: Soldat Nr. 1 – Der General und die Zeitenwende
Soldat Nr. 1 - Der General und die Zeitenwende
„Dune: Part Three“ startet 2026 – mit Timothée Chalamet & Zendaya
Neue Sci-Fi-Fortsetzung
"Dune"
RTL-Star Katja Burkard: Hochzeit mit Hans Mahr nach 28 Jahren
Happy End
Katja Burkhard und Hans Mahr
„Promis unter Palmen“ 2026: Alle Stars der neuen Staffel im Überblick
SAT.1 enthüllt
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Das plant Helene Fischer: Große Ankündigungen nach Babypause
Das hat sie vor
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne
Mross im Fernsehgarten: Ein ARD-Star bei der Konkurrenz
Show-Überraschung
Stefan Mross
Horror trifft Disney: „Screamboat“, „Lilo & Stitch“ und „Guns Up“
DVD und Blu-rays der Woche
"Screamboat"