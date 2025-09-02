ProSieben-Quiz „Deutschlands dümmster Promi“: Diese Stars patzen heftig

"Deutschlands dümmster Promi" – auf diesen Titel kann ja eigentlich niemand scharf sein. Dennoch: ProSieben hat acht wagemutige Prominente gefunden, die sich in Sachen Intelligenz vor TV-Kameras messen wollen.

Mit dabei sind Ex-Pornoqueen Dolly Buster, Moderatorin Gülcan Kamps, die Reality-TV-Sternchen Alessia Herren und Calvin Kleinen, Markus Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt, Armin Laschets Sohn Joe Laschet sowie Nachrichtensprecher Marc Bator und "Freistoß- und Kettenraucherlegende" Mario Basler, wie der Off-Kommentar ihn einführt.

Amira Aly und Christian Düren moderieren die neue Promi-Quizshow Apropos Moderation: Durch das neue Quiz führen Amira Aly (ehemals Pocher) und "taff"-Moderator Christian Düren gemeinsam – eine Premiere für das Paar, das seit 2024 auch privat liiert ist. Christian Düren: "Bei uns ist alles anders: Wer clever ist, der fliegt. Wer der Dümmste ist, der siegt!" In insgesamt sechs Runden verabschiedet sich jede Woche ein Kandidat als Klügster. Am Ende bleibt dann der "dümmste Promi Deutschlands" übrig.

Zum Auftakt bewirbt sich Mario Basler am nachdrücklichsten um den "Sieg": Zuerst patzt er beim Buchstabieren: Ausgerechnet das Wort Schiedsrichter kann er nicht korrekt wiedergeben. Als ein Foto von Frank-Walter Steinmeier eingeblendet wird, sagt Basler: "Unser Bundespräsident! Toller Mann, Herr Seehofer!" Joe Laschet schüttelt den Kopf: "Den amtierenden Bundespräsidenten sollte man schon kennen ..." Doch auch Moderatorin Sophia Thomalla hat der 56-Jährige offenbar noch nie zuvor gesehen: "Wer soll so was kennen? Die hat vier Kilo Make-up drauf!", motzt Basler.

Mario Basler blamiert sich, Gülcan Kamps hat einen Beethoven-Blackout Ein Porträt von Komponist Ludwig van Beethoven kommt ganz ohne Make-up aus, dennoch hat Basler keinen Schimmer: "Wer ist das? Keine Ahnung. Der schreibt Bücher oder malt?", stochert er im Trüben. Alice Schwarzer hält er für "eine von den Grünen". Mit seiner politischen Meinung über die Partei hält er ebenfalls nicht hinterm Berg: "Über die rede ich nicht. Die machen unser Land kaputt", behauptet der Ex-Fußballer und springt mit Karacho ins Populismus-Fettnäpfchen.

Kollegin Gülcan Kamps muss ebenfalls nachsitzen, schneidet aber deutlich besser ab: Schwarzer, Thomalla und Beethoven erkennt die Ex-Viva-Moderatorin sofort – beim Komponisten hapert es jedoch beim Vornamen: "Johann Wolfgang von Beethoven? Ich nenne ihn einfach Beethoven und mit Vornamen Dieter", scherzt sie.

Die Kinder von Markus Söder und Armin Laschet werden zum Nachsitzen gebeten Dass die Fallhöhe erheblich ist, merkt auch Politikersohn und Mode-Influencer Joe Laschet. Der haut bei der Frage daneben, wer länger im Kanzleramt war: Angela Merkel oder Helmut Kohl? Die Lösung: Kohl war zehn Tage länger Kanzler. "Das hätte ich eigentlich wissen müssen", ärgert sich der Sohn von Ex-CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet.

Auch Markus Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt tippt mehrfach daneben: Der amtierende Papst heißt bei ihr "Domenico" (statt Leo). Ein Liter sind nach ihrer Rechnung 0,0001 Deziliter statt zehn Deziliter. Das Fachgebiet eines Dermatologen? Burkandt: Dermatologie! "Ich hatte eine Blockade, es ist peinlich!", ärgert sie sich. Christian Düren hakt bei der Söder-Tochter nach: "Bei einigen Fragen müsstest du da mal den Papa anrufen?" Burkandt, die modelt, schauspielert und ihre Doktorarbeit zum "European Green Deal" schreibt, kontert frech: "Ich weiß gar nicht, ob der so viel mehr weiß!"

Nicht fraglich ist, wer in der ersten Runde von "Deutschlands dümmster Promi" am meisten weiß: Es ist Nachrichten-Mann Marc Bator. Er darf die Show als Erster verlassen und ist heilfroh darüber: "Das ist für mich das Allerwichtigste, dass dieser Kelch an mir vorübergegangen ist", sagt der 52-Jährige erleichtert. ProSieben zeigt insgesamt sechs Folgen der Quizshow, immer montags um 20.15 Uhr und im Stream auf Joyn.

