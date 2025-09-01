Home News TV-News

„Promis unter Palmen“ 2026: Alle Stars der neuen Staffel im Überblick

SAT.1 enthüllt

01.09.2025, 15.28 Uhr
Die Dreharbeiten zur neuen Staffel von "Promis unter Palmen" haben begonnen. SAT.1 und Joyn haben jetzt die Teilnehmer bekannt gegeben. Wer wird die goldene Kokosnuss gewinnen?
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Die Dreharbeiten für "Promis unter Palmen" laufen bereits - und auch die Kandidaten wurden jetzt bekannt gegeben.  Fotoquelle: SAT.1

Die "Promis unter Palmen"-Staffel 2025 ist bereits vorbei – doch wie SAT.1 und Joyn nun bekannt gaben, ist die nächste Staffel für das kommende Frühjahr bereits in Arbeit. Jetzt teilte der Sender mit, welche Promis in der nächsten Ausgabe des Reality-TV-Formates antreten.

Zu den Kandidaten von Staffel vier gehören demnach Schauspieler Claude-Oliver Rudolph (68), Reality-TV-Darstellerin Gina-Lisa Lohfink (38), Wollny-Familienoberhaupt Silvia Wollny (60), Schauspieler Eric Stehfest (36) und seine Frau Edith Stehfest (30). Außerdem gehören Reality-Star Martin Angelo (32), Schauspielerin Anouschka Renzi (61), Reality-TV-Darsteller Maurice Dziwak (27) und Bodybuilding-Influencer Kevin Wolter (37) zum Teilnehmendenfeld. DSDS-Legende Menderes (40), Spielerfrau Dilara Kruse (34) und Reality-TV-Sternchen Franziska Temme (30) komplettieren die Promi-Truppe.

2025 gewann Reality-TV-Darsteller Cosimo Citiolo "Promis unter Palmen"

Das Format bleibt gleich: Die Promis leben gemeinsam in einer Villa in Thailand, müssen sich durch Challenges kämpfen und Teamgeist beweisen. Am Ende kann sich jedoch nur einer von ihnen die goldene Kokosnuss und damit die Gewinnsumme von bis zu 50.000 Euro holen.

Die dritte Staffel wurde ab dem 17. Februar 2025 auf Sat.1 und Joyn gezeigt. Das Format kehrte damit nach vier Jahren Pause wieder zurück. Als Sieger der Staffel ging Reality-TV-Darsteller Cosimo Citiolo hervor, der den Jackpot von 44.200 Euro gewann.

Gloria-Sophie Burkandt: Markus Söders Tochter in neuer TV-Show
Gloria-Sophie Burkandt, die Tochter von CSU-Chef Markus Söder, startet beim ProSieben-Format "Deutschlands dümmster Promi". Die 26-jährige Doktorandin, Model und Schauspielerin erklärt, warum sie trotz ihrer vielseitigen Karriere am TV-Quiz teilnimmt.
"Deutschlands dümmster Promi"
Gloria-Sophie Burkandt

SAT.1-Senderchef Marc Rasmus erklärt: "Das Realityjahr beginnt bei SAT.1 und auf Joyn auch 2026 wieder mit einer frischen Staffel von 'Promis unter Palmen'. Mit der Rückkehr dieses Erfolgsprogramms haben wir in SAT.1 zusammen mit 'Villa der Versuchung' und natürlich unserem Herbst-Flaggschiff 'Promi Big Brother' über das Jahr drei Realityformate, die herausragende Treiber für Joyn sind und linear Millionen Menschen begeistern."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
