Home News Film-News

„Screamboat“, „Lilo & Stitch“ & „Guns Up“: Neue DVD-Hits im Check

DVD und Blu-rays der Woche

Horror trifft Disney: „Screamboat“, „Lilo & Stitch“ und „Guns Up“

01.09.2025, 14.41 Uhr
"Screamboat", "Lilo & Stitch" und "Guns Up": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.
"Screamboat"
David Howard Thornton, bekannt aus den "Terrifier"-Filmen, verkörpert die Horror-Version von Micky Maus. Süße Träume!  Fotoquelle: Tiberius Film GmbH
"Screamboat"
Blutiges Chaos auf einer Fähre - und mittendrin eine Figur, die einem sehr bekannt vorkommt: Bei "Screamboat" handelt es sich um eine Horror-Adaption des Micky-Maus-Zeichentricks "Steamboat Willie".  Fotoquelle: Tiberius Film GmbH
"Lilo & Stitch"
Das kleine Mädchen Lilo (Maia Kealoha) wünscht sich einen Freund - da kommt der Außerirdische Stitch wie gerufen.  Fotoquelle: 2025 Disney Enterprises, Inc./Leonine
"Lilo & Stitch"
Im Zeichentrick wie auch in der neuen Realfilm-Adaption (Bild): Stitch sieht richtig knuffig aus.  Fotoquelle: 2025 Disney Enterprises, Inc./Leonine
"Guns Up"
Die Frau des Schuldeneintreibers: Christina Ricci spielt Rays Gattin Alice. Auch sie kann kräftig zuschlagen, wenn es sein muss.  Fotoquelle: Splendid Film
"Guns Up"
Brutaler Schläger statt verweichlichter Tollpatsch: In "Guns Up" zeigt Kevin James sich von einer neuen Seite.  Fotoquelle: Splendid Film

Die Maus steht glückselig pfeifend hinter dem Steuer eines Dampfers, kabbelt sich ein wenig mit Kater Karlo, bändelt mit Minnie Maus an: Viel mehr passiert nicht in den knapp acht Minuten von "Steamboat Willie" (1928). Und doch schrieb dieser kurze Zeichentrick-Movie Geschichte: als erster Auftritt von Micky Maus, dem bis heute prominentesten Aushängeschild von Disney. In der Unterhaltungsindustrie und speziell für die Walt Disney Company war seither kaum etwas so heilig wie Micky Maus.

Aber so ein Heiligtum hat laut US-Gesetz auch ein Verfallsdatum. Und wenn das überschritten ist, ... dann kann es auch solche Filme geben wie jetzt den Horrorstreifen "Screamboat". Der Film erscheint nun ebenso wie das (horrorfreie) Live-Action-Remake von Disneys "Lilo & Stitch" und die Actionkomödie "Guns Up" auf DVD und Blu-ray.

"Screamboat" (Veröffentlichung am 4. September)

Das Urheberecht für Disneys "Steamboat Willie" war Anfang 2024 kaum ausgelaufen, da hatte der Autor und Regisseur Steven LaMorte schon seinen FSK-18-Slasher "Screamboat" angekündigt. Die Geschichte zu diesem Albtraum aus dem Kinderzimmer geht so: Spätnachts, wenn die meisten Menschen in New York schon schlafen, entschließt sich Cindi (Kailey Hyman) noch zu einer Bootsfahrt in Big Apple. Dann aber verschwindet auf der Fähre ein Fahrgast nach dem anderen. Wo sind sie nur geblieben?Alle abgemurkst von Screamboat Willie! Kann Cindi der grausamen Killermaus (verkörpert von "Terrifier"-Star David Howard Thornton) entkommen und sich zwischen all den "großen Morden" und "lauten Lachern", die der Film verspricht, in Sicherheit bringen?

Derzeit beliebt:
>>Podcast-Beichte: Steffen Hallaschka packt über Namen und Heimat aus
>>Die Liebesdramen von Pop-Titan Dieter Bohlen enthüllt
>>Von Horror bis Disney: Die DVD- und Blu-ray-Highlights im September
>>Snoop Dogg in der Kritik: Hat er sich damit ins Aus geschossen?

Mit "Steamboat Willie" gelang Walt Disney vor knapp 100 Jahren ein echter filmischer Meilenstein, von "Screamboat" wird das jetzt oder auch in Zukunft wohl niemand behaupten. 2023 versetzte bereits "Winnie the Pooh: Blood and Honey" das Publikum in Angst und Schrecken. Weitere Horror-Adaptionen populärer Zeichentrick-Klassiker sind bereits in Arbeit: Neben "Pinocchio: Unstrung", "Peter Pan's Neverland Nightmare" und "Bambi: The Reckoning" soll es demnächst sogar ein "Mickey vs. Winnie"-Crossover geben.



Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2025, Regie: Steven LaMorte, Laufzeit: 98 Minuten

"Lilo & Stitch" (Veröffentlichung am 5. September)

"Lilo & Stitch" war 2002, immerhin sieben Jahre nach dem Animations-Meilenstein "Toy Story", einer der letzten großen Zeichentrick-Filme von Disney. Das "Lexikon des Internationalen Films" feierte das Werk von Dean DeBlois und Chris Sanders als "erfrischend frech", vor allem natürlich aufgrund des kratzbürstigen, brandgefährlichen und doch so liebenswürdigen kleinen blauen außerirdischen Unruhestifters Stitch. Ob die Kids von heute den alten Stitch überhaupt noch kennen? Fraglich.

Die Eltern aber werden sich sicher erinnern und erfreut feststellen: Stitch hat den Wechsel vom Trick- zum (animierten) Realfilm gut gemeistert. Er sieht, auch wenn es eine ganz andere Filmtechnik ist, eigentlich genauso aus wie damals und bringt auch den gleichen rebellischen Charme mit.

Auch die Geschichte ist weitgehend unverändert: Die kleine Lilo (Maia Kealoha), ein Mädchen aus Hawaii, wird auf dem Schulhof herumgeschubst und leidet unter dem vielen Streit, der in ihrer Familie herrscht. Sie wünscht sich nichts mehr als Harmonie und Freundschaft. Und dann fällt Stitch vom Himmel, ein "gefährliches Experiment" aus dem All mit dem Potenzial, ganze Planeten auszulöschen. Dabei ist er doch so knuffig! Lilo adoptiert Stitch, und das ebenso turbulente wie herzergreifende Abenteuer nimmt seinen Lauf ...

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2025, Regie: Dean Fleischer Camp, Laufzeit: 103 Minuten

Finanzthriller feiert TV-Comeback: 3sat zeigt preisgekrönte Serie
Eine der besten deutschen Serien kehrt zurück: "Bad Banks" mit Paula Beer und Barry Atsma wird bei 3sat wiederholt. Die Serie erzählt die packende Geschichte der Investment-Bankerin Jana Liekam. Regie führt Christian Schwochow, bekannt aus "The Crown".
"Bad Banks"
Bad Banks

"Guns Up" (Veröffentlichung am 5. September)

Der Publikumsliebling trägt auf einmal Glatze mit Blutspritzern und setzt einen besonders grimmigen Blick auf: Als die ersten Bilder zu "Guns Up" im Netz auftauchten, deutete vieles auf einen Kevin James-Film der ungewöhnlichen Sorte hin. Das ist diese US-Produktion auch, keine Frage. Der Film verzichtet weitgehend auf den Slapstick, den man sonst so von Kevin James kennt. Aber lustig und unterhaltsam soll das Ganze natürlich trotzdem sein.

James prügelt und ballert sich in "Guns Up" als No-Bullshit-Schuldeneintreiber Ray Hayes durch einen dezent abgründigen Thriller, hat dabei aber immer auch einen lockeren Spruch auf den Lippen. Gewalt und Coolness, in "Guns Up" wird beides auf ähnliche Weise verknüpft wie zuletzt etwa auch in der "John Wick"-Reihe.

Dass in diesem Film irgendwann richtig die Fetzen fliegen, hat aber nichts mit einem toten Schoßhund zu tun: Ray Hayes ist nicht nur ein sehr talentierter Schläger, sondern auch Familienvater, und er will seine Kinder nicht länger anlügen, wenn es um seinen Job geht. Also fassen er und Gattin Alice (Christina Ricci) den Plan, dieses brutale alte Leben hinter sich zu lassen und mit einem eigenen Diner ganz neu anzufangen. Doch das Milieu, in dem Ray über so viele Jahre tätig war, ist keines, aus dem man einfach so aussteigt ...

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2025, Regie: Edward Drake, Laufzeit: 89 Minuten

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Johnny Depp zurück auf dem Piratenschiff? Neue Details zu Fluch der Karibik 6
Rollen-Comeback?
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"
Von Pinguinen, Anti-Helden und Liebesträumen: Die Neuerscheinungen der Woche
DVD-Highlights
"Der Pinguin meines Lebens"
Pinguine, Anti-Helden und verbotene Liebe auf DVD
Neue Veröffentlichungen
"Der Pinguin meines Lebens"
Neue DVDs und Blu-rays: "Köln 75", "Warfare" und "Locked"
Heimkino-Highlights
"Köln 75"
Neue DVDs und Blu-rays: "Eden", "Ein Mädchen namens Willow" und "Flow"
Die Heimkino-Highlights der Woche
"Eden"
Stephen Kings Gruselaffe: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
Ein Spielzeugaffe stellt das Leben von Zwillingen unerwartet auf den Kopf.
DVD-Highlights der Woche: Pamela Andersons Comeback und mehr
DVD-Neuerscheinungen
Pamela Anderson spielt in "The Last Showgirl" eine Tänzerin, die mit knapp 60 Jahren plötzlich vor dem Nichts steht.
Kevin James als harter Kerl: "Guns Up" im Kino
Kino-Neustarts
Brutaler Schläger statt verweichlichter Tollpatsch: In "Guns Up" zeigt Kevin James sich von einer neuen Seite.
Pamela Anderson in "The Last Showgirl" und vieles mehr: Die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
Pamela Anderson spielt in "The Last Showgirl" eine Tänzerin, die mit knapp 60 Jahren plötzlich vor dem Nichts steht.
DVD-Highlights der Woche: Bob Dylan, Mafiakomödie und spanisches Drama
DVD-Starts
Thomas Anders und Dieter Bohlen: Endlich Versöhnung in Sicht?
"Modern Talking"
Thomas Anders und Beatrice Egli am 19. April in der "Beatrice Egli Show".
Gehalt geheim? ZDF-Reportage zeigt, wie groß die Angst ist
Gehaltsgeheimnisse
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Kevin Costner und der Wilde Westen: Die neue Doku-Serie
"The West"
Kevin Costner's The West
Erste deutsche Poker-Serie "High Stakes" startet auf ZDFneo
Via Jikeli in der Hauptrolle
"High Stakes" bei ZDFneo
„Seit 2017“: Lola Weippert zeigt ihre unglaubliche Transformation
Gesunder Lebensstil
Lola Weippert
„Being Franziska van Almsick“: ARD-Doku über Triumph und Tragik
Packende Dokumentation
Being Franziska van Almsick
Andrea Kiewel erklärt nach Kritik: So werden ihre Israel-Flüge bezahlt
Reisechaos
Emotionale Worte zum Auftakt des ZDF-"Fernsehgartens": Andrea "Kiwi" Kiewel (60) fühlt mit TV-Kollege Stefan Mross.
"Die Höhle der Löwen" ist zurück – mit krasser Veränderung!
VOX-Show
Die Höhle der Löwen
Staffel 17: "Die Bergretter" kehren zurück – und das früher als erwartet!
ZDF-Erfolgsserie
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
"Familie Bundschuh – Wir machen Camping": Wir dieser Film der letzte?
Mögliches Finale
Familie Bundschuh - Wir machen Camping
"Deutschlands dümmster Promi": Hier wollen die Stars besonders schlecht sein
Comedy-Game-Show
Deutschlands dümmster Promi
Steffen Hallaschka moderiert ein neues RTL-Quiz
"7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser"
7 Richtige - Das Quiz der Besserwisser
Dieter Hallervorden wird 90: Diese Doku beleuchtet sein Leben
"Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt"
Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt
Drei Stars brechen Tabus: Aufklärung aus Krebsangst!
HPV, Impfung und Co.
Lisa-Marie Straube, Vanessa Mai und Collien Ulmen-Fernandes
Tanja Wedhorn privat: Das ist ihr Ehemann Simon Raiser
30 Jahre Eheglück
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.
Geplatzte Illusionen: Das wahre Verhältnis bei der "Schwarzwaldklinik"
Serienstar spricht Klartext
Anja Kruse und Sascha Hehn
Ein Zwillingsmord im Erzgebirge: So war der ZDF-Krimi mit Lara Mandoki
"Erzgebirgskrimi – Über die Grenze"
Erzgebirgskrimi - Über die Grenze
Dieser "Erzgebirgskrimi"-Star fand sein Liebesglück am Set!
Die große Liebe
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
"The Diplomat": Darum geht's im ZDF-Krimi mit Sophie Rundle
Diplomatin in Barcelona
The Diplomat
"Terra X History: Diana und Dodi": Die wahre Geschichte
Dianas letzte Liebe
Diana und Dodi - Die Prinzessin und der Playboy