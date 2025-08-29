Home News Film-News

Von Horror bis Disney: Die DVD- und Blu-ray-Highlights im September

DVD & Blu-ray Neuheiten

„Screamboat“ sorgt für Grusel – Disney bringt „Lilo & Stitch“ zurück

29.08.2025, 15.39 Uhr
Diese Woche erscheinen "Screamboat", "Lilo & Stitch" und "Guns Up" auf DVD und Blu-ray. "Screamboat" verwandelt das Zeichentrick-Original in einen Horrorfilm, während "Lilo & Stitch" als Live-Action überzeugt und Kevin James in "Guns Up" mit einem neuen Image überrascht.
"Screamboat"
David Howard Thornton, bekannt aus den "Terrifier"-Filmen, verkörpert die Horror-Version von Micky Maus. Süße Träume!  Fotoquelle: Tiberius Film GmbH
"Screamboat"
Blutiges Chaos auf einer Fähre - und mittendrin eine Figur, die einem sehr bekannt vorkommt: Bei "Screamboat" handelt es sich um eine Horror-Adaption des Micky-Maus-Zeichentricks "Steamboat Willie".  Fotoquelle: Tiberius Film GmbH
"Lilo & Stitch"
Das kleine Mädchen Lilo (Maia Kealoha) wünscht sich einen Freund - da kommt der Außerirdische Stitch wie gerufen.  Fotoquelle: 2025 Disney Enterprises, Inc./Leonine
"Lilo & Stitch"
Im Zeichentrick wie auch in der neuen Realfilm-Adaption (Bild): Stitch sieht richtig knuffig aus.  Fotoquelle: 2025 Disney Enterprises, Inc./Leonine
"Guns Up"
Die Frau des Schuldeneintreibers: Christina Ricci spielt Rays Gattin Alice. Auch sie kann kräftig zuschlagen, wenn es sein muss.  Fotoquelle: Splendid Film
"Guns Up"
Brutaler Schläger statt verweichlichter Tollpatsch: In "Guns Up" zeigt Kevin James sich von einer neuen Seite.  Fotoquelle: Splendid Film

Die Maus steht glückselig pfeifend hinter dem Steuer eines Dampfers, kabbelt sich ein wenig mit Kater Karlo, bändelt mit Minnie Maus an: Viel mehr passiert nicht in den knapp acht Minuten von "Steamboat Willie" (1928). Und doch schrieb dieser kurze Zeichentrick-Movie Geschichte: als erster Auftritt von Micky Maus, dem bis heute prominentesten Aushängeschild von Disney.

In der Unterhaltungsindustrie und speziell für die Walt Disney Company war seither kaum etwas so heilig wie Micky Maus. Aber so ein Heiligtum hat laut US-Gesetz auch ein Verfallsdatum. Und wenn das überschritten ist, ... dann kann es auch solche Filme geben wie jetzt den Horrorstreifen "Screamboat". Der Film erscheint nun ebenso wie das (horrorfreie) Live-Action-Remake von Disneys "Lilo & Stitch" und die Actionkomödie "Guns Up" auf DVD und Blu-ray.

"Screamboat" (Veröffentlichung am 4. September)

Das Urheberecht für Disneys "Steamboat Willie" war Anfang 2024 kaum ausgelaufen, da hatte der Autor und Regisseur Steven LaMorte schon seinen FSK-18-Slasher "Screamboat" angekündigt. Die Geschichte zu diesem Albtraum aus dem Kinderzimmer geht so: Spätnachts, wenn die meisten Menschen in New York schon schlafen, entschließt sich Cindi (Kailey Hyman) noch zu einer Bootsfahrt in Big Apple. Dann aber verschwindet auf der Fähre ein Fahrgast nach dem anderen. Wo sind sie nur geblieben? Alle abgemurkst von Screamboat Willie! Kann Cindi der grausamen Killermaus (verkörpert von "Terrifier"-Star David Howard Thornton) entkommen und sich zwischen all den "großen Morden" und "lauten Lachern", die der Film verspricht, in Sicherheit bringen?

Derzeit beliebt:
>>Rückkehr von Unheilig: Neuer Song & große Tour nach TV-Auftritt!
>>„Mountainhead“: Satire zeigt Tech-Milliardäre beim Weltuntergang
>>Kinoneustarts: "Guns Up", "Drachenzähmen leicht gemacht" und "Der letzte Takt"
>>Der erstaunliche Wandel von "Wayne's World"-Star Tia Carrere

Mit "Steamboat Willie" gelang Walt Disney vor knapp 100 Jahren ein echter filmischer Meilenstein, von "Screamboat" wird das jetzt oder auch in Zukunft wohl niemand behaupten. 2023 versetzte bereits "Winnie the Pooh: Blood and Honey" das Publikum in Angst und Schrecken. Weitere Horror-Adaptionen populärer Zeichentrick-Klassiker sind bereits in Arbeit: Neben "Pinocchio: Unstrung", "Peter Pan's Neverland Nightmare" und "Bambi: The Reckoning" soll es demnächst sogar ein "Mickey vs. Winnie"-Crossover geben.



Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2025, Regie: Steven LaMorte, Laufzeit: 98 Minuten

"Lilo & Stitch" (Veröffentlichung am 5. September)

"Lilo & Stitch" war 2002, immerhin sieben Jahre nach dem Animations-Meilenstein "Toy Story", einer der letzten großen Zeichentrick-Filme von Disney. Das "Lexikon des Internationalen Films" feierte das Werk von Dean DeBlois und Chris Sanders als "erfrischend frech", vor allem natürlich aufgrund des kratzbürstigen, brandgefährlichen und doch so liebenswürdigen kleinen blauen außerirdischen Unruhestifters Stitch. Ob die Kids von heute den alten Stitch überhaupt noch kennen? Fraglich. Die Eltern aber werden sich sicher erinnern und erfreut feststellen: Stitch hat den Wechsel vom Trick- zum (animierten) Realfilm gut gemeistert. Er sieht, auch wenn es eine ganz andere Filmtechnik ist, eigentlich genauso aus wie damals und bringt auch den gleichen rebellischen Charme mit. Auch die Geschichte ist weitgehend unverändert: Die kleine Lilo (Maia Kealoha), ein Mädchen aus Hawaii, wird auf dem Schulhof herumgeschubst und leidet unter dem vielen Streit, der in ihrer Familie herrscht. Sie wünscht sich nichts mehr als Harmonie und Freundschaft. Und dann fällt Stitch vom Himmel, ein "gefährliches Experiment" aus dem All mit dem Potenzial, ganze Planeten auszulöschen. Dabei ist er doch so knuffig! Lilo adoptiert Stitch, und das ebenso turbulente wie herzergreifende Abenteuer nimmt seinen Lauf ...

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2025, Regie: Dean Fleischer Camp, Laufzeit: 103 Minuten

Rückkehr von Unheilig: Neuer Song & große Tour nach TV-Auftritt!
Nach neun Jahren kehrt Unheilig auf die Bühne zurück. Der Graf und seine Band spielen ihre größten Hits bei der Goldenen Henne in Leipzig und starten ihre "Wieder zurück"-Tour.
Band-Comeback
Kopf der Band

"Guns Up" (Veröffentlichung am 5. September)

Der Publikumsliebling trägt auf einmal Glatze mit Blutspritzern und setzt einen besonders grimmigen Blick auf: Als die ersten Bilder zu "Guns Up" im Netz auftauchten, deutete vieles auf einen Kevin-James-Film der ungewöhnlichen Sorte hin. Das ist diese US-Produktion auch, keine Frage. Der Film verzichtet weitgehend auf den Slapstick, den man sonst so von Kevin James kennt. Aber lustig und unterhaltsam soll das Ganze natürlich trotzdem sein. James prügelt und ballert sich in "Guns Up" als No-Bullshit-Schuldeneintreiber Ray Hayes durch einen dezent abgründigen Thriller, hat dabei aber immer auch einen lockeren Spruch auf den Lippen. Gewalt und Coolness, in "Guns Up" wird beides auf ähnliche Weise verknüpft wie zuletzt etwa auch in der "John Wick"-Reihe. Dass in diesem Film irgendwann richtig die Fetzen fliegen, hat aber nichts mit einem toten Schoßhund zu tun: Ray Hayes ist nicht nur ein sehr talentierter Schläger, sondern auch Familienvater, und er will seine Kinder nicht länger anlügen, wenn es um seinen Job geht. Also fassen er und Gattin Alice (Christina Ricci) den Plan, dieses brutale alte Leben hinter sich zu lassen und mit einem eigenen Diner ganz neu anzufangen. Doch das Milieu, in dem Ray über so viele Jahre tätig war, ist keines, aus dem man einfach so aussteigt ...

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2025, Regie: Edward Drake, Laufzeit: 89 Minuten

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Snoop Dogg in der Kritik: Hat er sich damit ins Aus geschossen?
Kontroverse Statements
Snoop Dogg
Netflix zeigt Bestsellerverfilmung: "The Thursday Murder Club"
Streaming-Highlights
"The Thursday Murder Club"
Nicht nur Goldfinger: Diese Bond-Schurken sind legendär!
Bonds Rivalen
Mads Mikkelsen trägt einen Anzug und spielt Poker.
Amanda Knox, Netflix-Erotik & Ruhrpott-Teens: Das läuft neu im Stream!
Streaming-Highlights
"The Twisted Tale of Amanda Knox"
Stephen King wäre stolz – Filmkritik zu „Weapons – Die Stunde des Verschwindens“
Neuer Horrorthriller
Ein Kind steht nachts vor einem Fenster.
Neue DVDs und Blu-rays: Soderberghs Comeback und mehr
DVD-Neuheiten
"Black Bag - Doppeltes Spiel"
Antonio Banderas' Aufstieg zur Hollywood-Ikone
65. Geburtstag
Antonio Banderas
Kino-Highlights: "Freakier Friday", "Was uns verbindet" und "Weapons"
Kino-Neustarts
Freakier Friday
Johnny Depp zurück auf dem Piratenschiff? Neue Details zu Fluch der Karibik 6
Rollen-Comeback?
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"
Das ist die beste Stephen-King-Verfilmung aller Zeiten!
Kritikerwertung
Stephen King
Andrea Sawatzki offen über Alzheimer, Ehekrisen und Neustarts
Schauspielerin im Interview
Andrea Sawatzki im Interview
„Swiftkirchen“: Schalke will Hochzeit von Taylor Swift austragen
Traum-Hochzeit
Taylor Swift
Schon wieder Bombenevakuierung in Köln: Katja Burkard ist betroffen!
Evakuierungsmaßnahmen in der Metropole
Katja Burkard
Poolparty in L.A.: Jannik Kontalis besucht Bill Kaulitz in den USA
Intime Poolfotos
Bill Kaulitz
Sparkurs: Kann sich die ARD Florian Silbereisen bald nicht mehr leisten?
Anforderungen an ÖRR
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
Quoten-Flop bei RTL: Warum niemand "Die Bachelors" sehen wollte
Negativrekord
Die Bachelors
Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
„Verstehen Sie Spaß?“: So ging Evelyn Burdecki mit Video viral!
Verwirrung um "eh kurz"
Evelyn Burdecki ist glücklich über ihren Auftritt in "Das Traumschiff".
Sarah Tacke enthüllt: Gehaltstransparenz in neuer ZDF-Doku
Redet man nicht über Geld?
Sarah Tacke
Schichtwechsel bei RTL-Show: Die Nachfolge für Elton steht fest!
"Drei gegen Einen"
"Drei gegen Einen - Die Show der Champions"
„Das ist niederträchtig!“ – Heinos Manager wehrt sich nach Kritik an seinem Star
Verbale Attacke
Heino (r.) und sein Manager Helmut Werner (l.).
"Meine Hände zittern": So lebt Andrea Kiewels in Israel
Mit Soldat verlobt
Andrea Kiewel beim Fernsehgarten
Roland Kaiser nur Platz 2: Das sind die reichsten Schlagerstars Deutschlands!
Schlager-Vermögen
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
"Meine erste Wahl": Warum Sedlaczek Florian Silbereisen als "Maus"-Vertretung wollte
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen steht vor einem Tisch, im Hintergrund sitzt Publikum.
"Deutschlands dümmster Promi" – So denken die Stars über den Show-Titel
Fünf Kandidaten im Interview
Amira Aly und Christian Düren sitzen auf einem Tisch.
Tödlicher Tunnel: Das Drama um den Gotthard
"Gotthard (1)"
Gotthard (1)
Seefahrtenwahnsinn: Promis im Kabinenkampf
"Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku"
Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku
Ein Sommer mit Hindernissen
"Roter Himmel"
"Roter Himmel"
Michelle Hunziker und Jörg Pilawa brechen Rekorde live im TV
"Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde"
Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde
Drama um Tierärztin: Wer rettet die Praxis?
"Zwei Frauen für alle Felle – Neuanfang"
"Zwei Frauen für alle Felle - Neuanfang"