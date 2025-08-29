Schon wieder Bombenevakuierung in Köln: Katja Burkard ist betroffen!

In Köln-Rodenkirchen wurde am Mittwoch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Von Entwarnung kann jedoch keine Rede sein: Bereits am Donnerstag müssen nun auch im Stadtteil Hahnwald zahlreiche Anwohner ihre Häuser und Wohnungen aufgrund eines weiteren Bombenfundes verlassen – so auch Katja Burkard, die mit ihrer Familie in Köln-Hahnwald lebt.

"Punkt 12"-Moderatorin: "Meine zweite Bombe in diesem Jahr" Im RTL-Morgenmagazin "Punkt 8" berichtete die "Punkt 12"-Moderatorin ihren Kollegen von der Ausnahmesituation. "Vielleicht bleibe ich auch hier, weil gerade bei mir die Gegend evakuiert wird", scherzte sie und fügte hinzu: "Meine zweite Bombe in diesem Jahr." Wie RTL berichtet, erfuhr Burkard erst von der Evakuierung, als sie sich bereits auf dem Gelände ihres Arbeitgebers befunden habe. Die 60-Jährige sei froh darüber, zumindest dort bleiben zu können: "Gut, dass ich hier sein kann."

Noch ist unklar, ob Katja Burkard nach Feierabend in ihr Zuhause zurückkehren kann. Angaben der Stadt Köln zufolge seien am Donnerstagmorgen rund 670 Menschen von der Evakuierung betroffen. Bei der gefundenen Bombe handelt es sich um eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die entschärft werden soll, sobald die Evakuierung abgeschlossen ist.

