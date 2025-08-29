Schon wieder Bombenevakuierung in Köln: Katja Burkard ist betroffen!

Home News Star-News

Evakuierungsmaßnahmen in der Metropole

29.08.2025, 13.32 Uhr
In Köln wurde erneut eine Fliegerbombe gefunden, die eine Evakuierung notwendig macht. Auch die RTL-Moderatorin Katja Burkard ist betroffen und berichtete im Morgenmagazin humorvoll über die Ausnahmesituation.
Katja Burkard
RTL-Moderatorin Katja Burkard lebt in Köln-Hahnwald, wo jüngst eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Andreas Rentz

In Köln-Rodenkirchen wurde am Mittwoch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Von Entwarnung kann jedoch keine Rede sein: Bereits am Donnerstag müssen nun auch im Stadtteil Hahnwald zahlreiche Anwohner ihre Häuser und Wohnungen aufgrund eines weiteren Bombenfundes verlassen – so auch Katja Burkard, die mit ihrer Familie in Köln-Hahnwald lebt.

"Punkt 12"-Moderatorin: "Meine zweite Bombe in diesem Jahr"

Im RTL-Morgenmagazin "Punkt 8" berichtete die "Punkt 12"-Moderatorin ihren Kollegen von der Ausnahmesituation. "Vielleicht bleibe ich auch hier, weil gerade bei mir die Gegend evakuiert wird", scherzte sie und fügte hinzu: "Meine zweite Bombe in diesem Jahr." Wie RTL berichtet, erfuhr Burkard erst von der Evakuierung, als sie sich bereits auf dem Gelände ihres Arbeitgebers befunden habe. Die 60-Jährige sei froh darüber, zumindest dort bleiben zu können: "Gut, dass ich hier sein kann."

Poolparty in L.A.: Jannik Kontalis besucht Bill Kaulitz in den USA
Eine Instagram-Story von Sara Alviti zeigt Bill Kaulitz und Jannik Kontalis gemeinsam im Pool in Los Angeles. Die beiden Männer, die sich aktuell besser kennenlernen, sorgen für Spekulationen.
Intime Poolfotos
Bill Kaulitz

Noch ist unklar, ob Katja Burkard nach Feierabend in ihr Zuhause zurückkehren kann. Angaben der Stadt Köln zufolge seien am Donnerstagmorgen rund 670 Menschen von der Evakuierung betroffen. Bei der gefundenen Bombe handelt es sich um eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die entschärft werden soll, sobald die Evakuierung abgeschlossen ist.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

