Home News Star-News

Tattoo? Bei Schöneberger, Jauch & Gottschalk ein absolutes No-Go!

Kritik an bunter Körperkunst

Tattoos? Bei Schöneberger, Jauch & Gottschalk ein absolutes No-Go!

08.10.2025, 11.45 Uhr
Tattoos sind für Barbara Schöneberger ein No-Go. Die Moderatorin findet sie "schrecklich" und findet, dass Michelle Hunziker ohne ihr Oberarm-Tattoo schöner wäre. Auch ihre Kollegen Günther Jauch und Thomas Gottschalk sind keine Fans von Körperverzierungen.
Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch
Farbige Körperverzierungen als Dorn im Auge: Diese Stars kritisieren die Tattoos ihrer Kollegen scharf.  Fotoquelle: picture alliance / Stefan Gregorowius | Stefan Gregorowius

Für Barbara Schöneberger (51) sind Tattoos ein No-Go. Die Moderatorin finde sie "schrecklich". Auch ihre Kollegen Günther Jauch (69) und Thomas Gottschalk (75) sind keine Fans der bunten Körperverzierungen.

Schöneberger demonstrierte ihre Ansicht über Tattoos mit Verweis auf eine prominente Tattoo-Trägerin. "Selbst bei der wunderschönen Michelle Hunziker hab ich mir immer gedacht: 'Sie wäre doch so viel schöner, wenn sie den Stacheldraht um den Oberarm nicht hätte'", sagt die 50-Jährige in einem Video bei RTL.de, das sie in einem Plauderstündchen mit ihren Kollegen Jauch und Gottschalk zeigt.

Verbieten Günther Jauch und Thomas Gottschalk ihren Kindern Tattoos?

Auch Schönebergers "Denn sie wissen nicht, was passiert"-Kollegen scheinen Tattoo-Kritiker zu sein. Für den "Wer wird Millionär?"-Moderator kommen Tätowierungen auch deshalb nicht infrage, weil er "Angst vor Spritzen" habe. Wenn man tätowiert werde, sei es doch, als würde man 850- bis 880-mal mit einer Nadel gestochen werden", merkte er an. Klar und unmissverständlich fügte er dann hinzu: "Nein danke, ich setze aus".

Derzeit beliebt:
>>Désirée Nick nackt im "Playboy": Das älteste Covergirl Deutschlands
>>Das zeigen die TV-Dokus über Olympiasiegerin Laura Dahlmeier
>>Deshalb sorgt sich Ex-"Tagesschau"-Star Linda Zervakis um ihre Kinder
>>"Verstehen Sie Spaß?": Das passiert in der neuen Ausgabe mit Barbara Schöneberger

Und wie verhält es sich mit Gottschalk? Schöneberger möchte von ihm wissen, ob er tätowiert sei. Die burschikose Antwort des Entertainers: "Nein, bin ich nicht. Willst du es sehen?"



Désirée Nick im "Playboy": Deutschlands ältestes Covergirl
Désirée Nick ist bekannt für ihre spitze Zunge und stellt diese derzeit bei "Promi Big Brother" unter Beweis. Doch was fast vergessen erscheint: 2023 zog die damals 66-Jährige für den "Playboy" blank. Sie ist damit Deutschlands ältestes Covergirl.
Im Alter von 66 Jahren
Désirée Nick

Jauchs Abneigung gegen Tätowierungen geht sogar so weit, dass er seinen Kindern Tattoos verboten habe. "Bis zu ihrem 18. Lebensjahr", schränkt er ein. Der einstige "Wetten, dass..?"-Gastgeber hingegen sei mit seinem Verbot zu spät gekommen. Sein Sohn sei zum Tätowierer gegangen, bevor er es ihm verbieten konnte, erklärte er.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Wenn Liebe tödlich endet: Promis, die ihre Partner umbrachten
Dunkle Kapitel
Mörderisch! Diese Promis haben ihren Partner getötet. Manche auf skurrile Art und Weise. (Foto: Ingrid van Bergen)
Günther Jauch sucht Millionäre: 3-Millionen-Euro-Woche startet
Mega-Jackpot
Wer wird Millionär?
Backstage-Streit mit dieser Moderatorin: Hat Helene Fischer Allüren?
Zoff hinter den Kulissen
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Das sind die TV-Highlights am Tag der Deutschen Einheit!
Übersicht
Menschen auf der Berliner Mauer.
So wurde Andrea Kiewel von einem Promi reingelegt
Im Fernsehgarten
Andrea Kiewel und Stefan Mross beim Fernsehgarten
Ballermann-Star packt aus: So selten sind Freundschaften im Business
Fehlende Loyalität
Jürgen Milski
"Werwölfe"-Start: So spannend wird das Reality-Format in der ARD
Täuschung, Tricks & Drama
Michael Kessler
"Let's Dance"-Star ist schwanger: Es ist ein "französisches Camping-Baby"
Nachwuchs
Renata Lusin und Valentin Lusin
Neue Netflix-Serie: "Alphamännchen" macht sich über Männerklischees lustig
Männerkomödie
"Alphamännchen"
Jana Azizi: Die wahren Gründe für das Liebes-Aus
Trennungsgründe
Jana Azizi
Die letzten Folgen „Rosenheim-Cops“ mit Marisa Burger: So wird der Abschied
Kultfigur geht
Marisa Burger in ihrer Rolle Miriam Stockl lächelt in die Kamera.
25 Jahre "Rosenheim-Cops": So lief der Auftakt der Jubiläumsstaffel
Abschied von Marisa Burger
Die Rosenheim-Cops
Verrückt: Das ist Florian Silbereisens spezieller Wiesn-Tipp!
Toiletten-Tipp
Florian Silbereisen auf der Wiesn
ZDF-Moderatorin packt aus: So hat Andrea Kiewel 10 Kilo abgenommen
Gewichtsverlust
Andrea Kiewel auf der Bühne.
Brad Pitt in der Formel1: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Was sich lohnt
"F1 - Der Film"
Thea Dorn über Reich-Ranicki & Karasek: "Heute kämen sie aus dem Shitstorm nicht mehr heraus"
Literatur und TV
Das Literarische Quartett
Frank Zander sorgt sich um Ehefrau Evy: Das ist die Diagnose
Labor-Analyse gibt Aufschluss
Frank und Evelyn "Evy" Zander
Heino verlängert "Bierkönig"-Deal – bis zu 100. Geburtstag!
Am Ballermann
Heino
Juli Zeh im Porträt – Klartext von Deutschlands streitbarster Autorin
"Juli Zeh – Vom Schreiben und Streiten"
Juli Zeh - Vom Schreiben und Streiten
ARD zeigt Thriller zum rätselhaften NSU-Mord von Heilbronn
"Die Nichte des Polizisten"
"Die Nichte des Polizisten"
Die Fälle der Oktober-Ausgabe: Baby-Leiche und Mord an Zwölfjährigem
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Nach Regina Halmich-Pleiten: Stefan Raab steigt wieder in den Boxring
"Stefan Raab Show"
Stefan Raab
Amira Aly über Kindheit ohne Vater und Kinderpläne mit Christian Düren
Emotionale Einblicke
Amira Aly
Daher kennst du die neue Staatsanwältin im "Tatort" Münster!
Ende einer Ära
Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch)
Die neue "Dr. Nice"-Folge verpasst? Hier kannst du sie nachholen!
Mit Patrick Kalupa
Dr. Nice
ZDF verzichtet auf Ersatz für Laura Dahlmeier
Für die anstehende Wintersport-Saison
Laura Dahlmeier
Wie gut war der neue "Schwarzwaldkrimi" mit Jessica Schwarz?
ARD-Zweiteiler
Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi (1+2)
Zwei Häuser und eigenes Schwimmbad - So viel Luxus kann sich Roland Kaiser leisten
Flugzeug & Villa
Roland Kaiser lachend.
Amazon entfernt Waffen aus "James Bond"-Postern: Fans sind empört
Ein Skandal?
James Bond 007: Keine Zeit zu sterben
Roland Kaiser mit Gesellschaftskritik im neuen Song: "Möge uns bitte einen Spiegel vorhalten"
Schlagerstar plädiert für Zusammenhalt
Roland Kaiser mit ernstem Blick auf der Bühne.