Daher kennst du die neue Staatsanwältin im "Tatort" Münster!

Ende einer Ära

07.10.2025, 13.47 Uhr
von Anja Kratz
Wilhelmine Klemm verlässt den "Tatort" Münster – und der Ersatz steht fest. Hier hast du die neue Darstellerin vermutlich schon gesehen!
Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch)
Diesen Anblick werden die Zuschauer des "Tatort" Münster im Dezember 2025 ein letztes Mal genießen dürfen. Dann wird Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann, 2.v.l.) ein letztes Mal in ihrer Rolle im Sonntagskrimi zu sehen sein.  Fotoquelle: © WDR/Thomas Kost

Nach über zwei Jahrzehnten im Münster-„Tatort“ heißt es Abschied nehmen von Staatsanwältin Wilhelmine Klemm: Im Dezember steht Schauspielerin Mechthild Großmann zum letzten Mal gemeinsam mit Thiel und Boerne vor der Kamera. Für die Fans bedeutet das zwar das Ende einer Ära, doch die Lücke bleibt nicht lange offen – der WDR hat bereits verraten, wer künftig in ihre Fußstapfen tritt.

Wilhelmine Klemm geht – Lou Strenger kommt

Der Sender bestätigte, dass Klemms letzte Folge die Episode „Die Erfindung des Rades“, die im Dezember zu sehen ist, sein wird. Im darauffolgenden Fall soll die „Interims-Staatsanwältin“ Nikola König – verkörpert von Lou Strenger – gemeinsam mit Hauptkommissar Thiel (Axel Prahl) und Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) ermitteln.

Eine Sprecherin des WDR äußerte: „So eine Instanz ist erst mal nicht zu ersetzen.“ Strenger soll als Neueinsteigerin frischen Wind in die etablierten Strukturen bringen und zugleich für neue Konfliktpotenziale mit Thiel und Boerne sorgen. Konfliktpotenzial ist also schon jetzt garantiert.

Hier hat die neue Staatsanwältin im "Tatort" Münster mitgespielt

Lou Strenger wurde 1992 in Ludwigsburg geboren und ist als Schauspielerin und Hörspielsprecherin tätig. Im Jahr 2016 schloss sie ihr Schauspiel-Studium an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" ab. Während ihrer Ausbildung engagierte sie sich unter anderem am Schauspiel Köln.



"Die Welt ist nicht nur tragisch" – Michael Ostrowski über den "Krimi aus Passau"
Im Interview erklärt der "Krimi aus Passau"-Star, warum er beim Spielen immer mitgestalten will – und weshalb Humor für ihn unverzichtbar ist.
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl

Nach ihrem Abschluss gehörte sie von 2016 bis 2019 zum Ensemble des Düsseldorfer Schauspielhauses. In diesem Zuge spielte sie unter anderem die Rolle der Julia in "Romeo und Julia", war als Jessica in "Der Kaufmann von Venedig" zu sehen und begeisterte als Prinzessin Eboli in "Don Karlos". Als Anerkennung für ihre herausragenden Leistungen wurde ihr unter anderem der Publikumspreis "Gustaf" des Düsseldorfer Schauspielhauses ausgezeichnet. In Kritikerumfragen wurde sie zur „Besten Schauspielerin in NRW“ gewählt.

In jüngerer Zeit wurde sie für ihre Leistungen auch für Film- und Fernsehen-Produktionen beachtet. Ihr Einstieg in den Münsteraner "Tatort" markiert den Schritt in eine etablierte Erfolgssendung - mit großen Fußabdrücken: Großmann war immerhin 23 Jahre lang als Klemm das juristische Rückgrat des Münster-Kosmos'. 

