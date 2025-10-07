"Rosenheim-Cops" starten in neue Staffel – und verlieren ein Urgestein

"Die Rosenheim-Cops" zählen zu den großen Dauerbrennern im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Seit 2002 wird in der Serie im Vorabendprogramm in ländlicher Idylle im Chiemgau gemordet und stets mit Augenzwinkern und bayerischer Gemütlichkeit von wechselndem Personal ermittelt. Am Dienstagabend im ZDF startet nun die mittlerweile 25. Staffel der beliebten Serie in 24 neue Episoden. Sie sind jeweils eine Woche vorab in der Mediathek abrufbar.

Ein letztes Mal "Es gabat a Leich!" Und eines ist sicher: Auch diesmal werden die "Rosenheim-Cops" Anton Stadler (Dieter Fischer) und Sven Hansen (Igor Jeftić) wieder jeden einzelnen Mörder fassen. Und so dauert es auch in der Auftaktfolge "Eine echte Überraschung" nicht lange, bis Polizeisekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger) ihren zum Kult avancierten Satz spricht: "Es gabat a Leich!" – Für Nicht-Bajuwaren: "Es gäbe eine Leiche". Und zwar die von Traudi Arlberger, Besitzerin einer Traditionsbäckerei. Naheliegende Täterin wäre die Alleinerbin, Arlbergers Nichte Luisa. Aber auch die Nachbarn der Ermordeten, das Hotelier-Ehepaar Doblinger, hätten ein Motiv ...

Neben den Ermittlungen gibt es natürlich auch in den Jubiläumsfolgen wieder jede Menge private Turbulenzen im Umfeld der "Rosenheim-Cops". So wünscht sich etwa Stadlers Frau Hilde zu ihrem Geburtstag nichts sehnlicher als einen gemeinsamen Tanzkurs mit ihrem hüftsteifen Cop-Gatten.

Neben Fischer, Jeftić und Burger gibt es in den neuen Folgen ein Wiedersehen mit bekanntem Personal wie Alexander Duda als Polizeidirektor Gert Achtziger, Karin Thaler als Marie Hofer, Max Müller als Polizeihauptmeister Michi Mohr, Anastasia Papadopoulou als Gerichtsmedizinerin Elena Dimos, Michaela Weingartner als Kriminalhauptkommissarin Julia Beck und Baran Hêvî als Kriminalkommissar Kilian Kaya.

Abschied von Marisa Burger - SIE ist die Nachfolgerin Doch die Jubiläumsstaffel kommt auch mit einem Wermutstropfen daher: Publikumsliebling Marisa Burger, seit Episode eins dabei, steigt im Anschluss auf eigenen Wunsch bei den "Rosenheim-Cops" aus. Im Gespräch mit der "tz" sagte die Schauspielerin, es werde ein schwerer Abschied, doch sie "finde, man muss auch wissen, wann man geht und einen würdevollen Abtritt hinlegen." Sie wolle "beruflich noch was machen".

Lange wurde über Burgers/Stockls Nachfolge spekuliert – man wurde schließlich in den eigenen Reihen fündig: Die bisherige Empfangsdame der "Rosenheim-Cops", Christin Lange (gespielt von Sarah Thonig), seit 2014 dabei, wird zur Sekretärin befördert. "Es gabat a Leich!" wird man aus ihrem Mund wohl nicht hören, wie Thonig zur "Münchner Abendzeitung" sagte: "Dieser Satz ist wahrscheinlich wie kaum ein anderer in der deutschen Fernsehlandschaft mit Marisa verknüpft." Man darf also gespannt sein.

