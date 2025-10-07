Home News TV-News

"Rosenheim-Cops" starten in neue Staffel – und verlieren ein Urgestein

07.10.2025, 06.30 Uhr
von Susanne Bald
Die ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" geht in die 25. Staffel mit 24 neuen Folgen. Fans müssen sich von Marisa Burger alias Sekretärin Stockl verabschieden, der Kultspruch "Es gabat a Leich!" wird ein letztes Mal ertönen.
Die Stars der Serie feiern die 25. Staffel der "Rosenheim-Cops" (von links): Igor Jeftić, Baran Hêvî, Karin Thaler, Max Müller, Marisa Burger, Michaela Weingartner und Dieter Fischer.  Fotoquelle: ZDF/Markus Sapper
Der Hotelier Johann Doblinger (Martin Halm, zweiter von links) und sein Sohn Max (Lucas Bauer, links) waren die Nachbarn der ermordeten Traudi Arlberger und scharf auf ihre Immobilie. Das macht sie zu Verdächtigen für die Kommissare Stadler (Dieter Fischer, rechts) und Hansen (Igor Jeftić).  Fotoquelle: ZDF/Markus Sapper
Jemand hat Traudi Arlberger mit ihrer eigenen Schürze erdrosselt. Rechtsmedizinerin Dr. Dimos (Anastasia Papadopoulou) teilt den "Rosenheim-Cops" Hansen (Igor Jeftić, links) und Stadler (Dieter Fischer, zweiter von links) sowie Polizeihauptmeister Mohr (Max Müller) ihre Erkenntnisse mit.  Fotoquelle: ZDF/Markus Sapper
Marisa Burger (hier in der zweiten neuen Folge, "Ein Schwarm für Hansen") verkörpert seit der ersten Episode der Serie die Sekretärin der "Rosenheim-Cops", Miriam Stockl. Die nun startende 25. Staffel ist die letzte mit Burger, die im Frühjahr ihren Ausstieg ankündigte.   Fotoquelle: ZDF/Linda Gschwentner
In der neuen 25. Staffel spielt Sarah Thonig (Mitte) neben Ursula Maria Burkhart alias Marianne Grasegger noch die Empfangsdame Christin Lange. Ab der kommenden Staffel wird sie zur Sekretärin befördert und beerbt damit Marisa Burger, die bei den "Rosenheim-Cops" aussteigt.  Fotoquelle: ZDF/Linda Gschwentner

"Die Rosenheim-Cops" zählen zu den großen Dauerbrennern im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Seit 2002 wird in der Serie im Vorabendprogramm in ländlicher Idylle im Chiemgau gemordet und stets mit Augenzwinkern und bayerischer Gemütlichkeit von wechselndem Personal ermittelt. Am Dienstagabend im ZDF startet nun die mittlerweile 25. Staffel der beliebten Serie in 24 neue Episoden. Sie sind jeweils eine Woche vorab in der Mediathek abrufbar.

ZDF
"Die Rosenheim-Cops"
Polizeiserie • 07.10.2025 • 19:25 Uhr

Ein letztes Mal "Es gabat a Leich!"

Und eines ist sicher: Auch diesmal werden die "Rosenheim-Cops" Anton Stadler (Dieter Fischer) und Sven Hansen (Igor Jeftić) wieder jeden einzelnen Mörder fassen. Und so dauert es auch in der Auftaktfolge "Eine echte Überraschung" nicht lange, bis Polizeisekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger) ihren zum Kult avancierten Satz spricht: "Es gabat a Leich!" – Für Nicht-Bajuwaren: "Es gäbe eine Leiche". Und zwar die von Traudi Arlberger, Besitzerin einer Traditionsbäckerei. Naheliegende Täterin wäre die Alleinerbin, Arlbergers Nichte Luisa. Aber auch die Nachbarn der Ermordeten, das Hotelier-Ehepaar Doblinger, hätten ein Motiv ...

Neben den Ermittlungen gibt es natürlich auch in den Jubiläumsfolgen wieder jede Menge private Turbulenzen im Umfeld der "Rosenheim-Cops". So wünscht sich etwa Stadlers Frau Hilde zu ihrem Geburtstag nichts sehnlicher als einen gemeinsamen Tanzkurs mit ihrem hüftsteifen Cop-Gatten.

Neben Fischer, Jeftić und Burger gibt es in den neuen Folgen ein Wiedersehen mit bekanntem Personal wie Alexander Duda als Polizeidirektor Gert Achtziger, Karin Thaler als Marie Hofer, Max Müller als Polizeihauptmeister Michi Mohr, Anastasia Papadopoulou als Gerichtsmedizinerin Elena Dimos, Michaela Weingartner als Kriminalhauptkommissarin Julia Beck und Baran Hêvî als Kriminalkommissar Kilian Kaya.



"Tatort: Dunkelheit": Frankfurt-Krimi basierte auf wahrer Begebenheit
Im neuen "Tatort: Dunkelheit" ermitteln Edin Hasanovic und Melika Foroutan in Altfällen und stoßen auf einen Serienmörder, der seit den 70ern aktiv ist. Das ist die wahre Geschichte hinter dem "Tatort"-Fall.
Dieser True-Crime-Fall diente als Vorbild
Tatort: Dunkelheit

Abschied von Marisa Burger - SIE ist die Nachfolgerin

Doch die Jubiläumsstaffel kommt auch mit einem Wermutstropfen daher: Publikumsliebling Marisa Burger, seit Episode eins dabei, steigt im Anschluss auf eigenen Wunsch bei den "Rosenheim-Cops" aus. Im Gespräch mit der "tz" sagte die Schauspielerin, es werde ein schwerer Abschied, doch sie "finde, man muss auch wissen, wann man geht und einen würdevollen Abtritt hinlegen." Sie wolle "beruflich noch was machen".

Lange wurde über Burgers/Stockls Nachfolge spekuliert – man wurde schließlich in den eigenen Reihen fündig: Die bisherige Empfangsdame der "Rosenheim-Cops", Christin Lange (gespielt von Sarah Thonig), seit 2014 dabei, wird zur Sekretärin befördert. "Es gabat a Leich!" wird man aus ihrem Mund wohl nicht hören, wie Thonig zur "Münchner Abendzeitung" sagte: "Dieser Satz ist wahrscheinlich wie kaum ein anderer in der deutschen Fernsehlandschaft mit Marisa verknüpft." Man darf also gespannt sein.

"Die Rosenheim-Cops" – Di. 07.10. – ZDF: 19.25 Uhr

