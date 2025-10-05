Home News TV-News

"Dr. Nice": Darum geht's in den neuen Folgen der Arztserie!

Mit Patrick Kalupa

05.10.2025, 06.30 Uhr
von Susanne Bald
Dachte man zuletzt noch, der exzentrische Doktor stünde nun zwischen zwei Frauen, scheint er es sich stattdessen mit beiden verscherzt zu haben.
Dr. Nice
Eigentlich schien es zwischen Janne (Brigitte Zeh) und Moritz Neiss (Patrick Kalupa) ernst zu sein, doch mit seinem Verhalten treibt der Arzt die Hotelbesitzerin immer weiter von sich weg. Eigentlich wollten sie Jannes Sohn beim gemeinsamen Essen von ihrer Liebe erzählen, doch Neiss versetzte sie mit einer Lüge und verletzte Janne zutiefst.   Fotoquelle: ZDF/Rudolf Wernicke
Dr. Nice
Die Streithähne Dr. Neiss (Patrick Kalupa, rechts) und Dr. Schmidtke (Maximilian Grill, zweiter von links, mit Tereza Rizos, links) sollen auf Wunsch ihrer Chefin zum Teambuilding bei dem Naturpädagogen Deniz Birol (Omar El-Saeidi) antreten. Da sie ihre Partnerinnen mitnehmen sollen, gibt Neiss Charlie (Josefine Preuß) als seine Freundin aus  Fotoquelle: ZDF/Christine Schroeder
Dr. Nice
Charlie (Josefine Preuß, links) hat sich bei einem Sturz das Bein verletzt und ist auf Hilfe angewiesen. Dr. Neiss hat ausgerechnet ihre Mutter Claudia (Franziska Ritter) angerufen, zu der Charlie kein besonders gutes Verhältnis hat.  Fotoquelle: ZDF/Rudolf Wernicke
Dr. Nice
Der Naturpädagoge Deniz wurde mit einer geschwollenen Leiste eingeliefert. "Dr. Nice" (Patrick Kalupa, Mitte)glaubt, die Ursache dafür gefunden zu haben, und möchte nun das Krankenhaus räumen lassen. Dr. Birol (Idil Üner) und Dr. Schmidtke (Maximilian Grill) sind davon nicht überzeugt, wieder einmal ...  Fotoquelle: ZDF/Rudolf Wernicke
Dr. Nice
Conny Klinger (Bettina Ratschew), die Chefin der Klinik, hat genug von den ewigen Streitereien zwischen Dr. Schmidtke (Maximilian Grill, Mitte) und Dr. Neiss (Patrick Kalupa) und verdonnert sie zum Teambuilding im Wald. Ob das gut geht?  Fotoquelle: ZDF/Rudolf Wernicke
Dr. Nice
Psychotherapeut Clemens Jörgensen (Hannes Jaenicke, links) hat mit Dr. Neiss (Patrick Kalupa) einen nicht ganz einfachen Patienten und muss daher schon mal zu ungewöhnlicheren Methoden greifen.  Fotoquelle: ZDF/Rudolf Wernicke

Gleich mit seinem Dienstantritt im ZDF und an der Flensburger Förde etablierte sich "Dr. Nice" (Patrick Kalupa), der eigentlich Dr. Moritz Neiss heißt, 2023 als Publikumsliebling und Quotengarant. Im Mai startete bereits die dritte Staffel der Reihe auf dem "Herzkino"-Sendeplatz am Sonntagabend. Allerdings wurden zunächst nur drei der sechs neuen Folgen ausgestrahlt. Doch nun ist die lange Pause vorbei, der egozentrische Mediziner mit den bunten Jacken ist zurück. Zu sehen sind die drei Filme sonntags im ZDF sowie komplett vorab in der Mediathek.

ZDF
"Dr. Nice"
Medical Drama • 05.10.2025 • 20:15 Uhr

Wie immer erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Mischung aus beruflichen und medizinischen Fällen sowie unterhaltsamen Schlagabtauschen zwischen Neiss und seinem Erzfeind Dr. Florian Schmidtke (Maximilian Grill). Dazu kommen natürlich die privaten Verwicklungen des Arztes.

Was bisher geschah ...

In der jüngsten Folge, "Flammende Herzen", trennte sich Charlie (Josefine Preuß) – Neiss' Sprechstundenhilfe und Stiefmutter seiner Tochter Lea (Maj Borchardt) – enttäuscht von ihrer Freundin Nikki (Leonie Parusel). Beim Feuerwehrfest fand sie überraschenderweise in den Armen von Dr. Neiss Trost. In einer erotisch aufgeladenen Tanzeinlage kam sich das Duo gefährlich nahe, beinahe endete sie in einem Kuss. Das dürften selbst die lange darauf hoffenden Fans der Serie nicht erwartet haben.

Zumal Neiss doch eigentlich eine Liebelei mit der Hotelbesitzerin Janne (Brigitte Zeh) hat. Wenngleich er die Beziehung womöglich durch sein Hadern, in der Öffentlichkeit dazu zu stehen, schon wieder zerstört hat, ehe sie wirklich begonnen hat. Wie sagte Neiss' Kollegin Dr. Birol (Idil Üner) so treffend? "Sie sind so ein toller Arzt, aber sozial manchmal wirklich nicht kompatibel." Und das ändert sich auch in der Fortsetzung der dritten Staffel kaum.

Und wie es nun weitergeht ....

"Guten Morgen, genießen Sie den Tag, es könnte der letzte sein", begrüßt Neiss so auch in der vierten und ersten neuen Folge, "Die Natur der Liebe", gewohnt charmant seine vor der Praxis wartenden Patienten. Um bei der unter Liebeskummer leidenden Charlie gleich weiterzumachen: "Ich brauch' jetzt funktionierende Mitarbeiter, keine emotionalen Wracks." So viel zu einer Romanze der beiden. Und auch Janne zeigt sich in den neuen Folgen ziemlich abweisend. Wer also dachte, Dr. Neiss stünde nun zwischen zwei Frauen, lag eindeutig falsch. – Auch wenn der Mediziner Charlie in der Auftaktfolge als seine Freundin ausgibt. Denn Klinikchefin Klinger schickt die Streithähne Neiss und Dr. Schmidtke auf Anraten des Psychiaters Jörgensen (Hannes Jaenicke) zum Teambuilding-Workshop in den Wald. Um sich besser kennenzulernen, sollen sie ihre Partnerinnen mitbringen – Schmidtke seine Frau Jana (Tereza Rizos) und Neiss seine überrumpelte Sprechstundenhilfe. Chaos ist da natürlich vorprogrammiert.

Und auch in den beiden weiteren neuen Episoden wird es turbulent. So wird Dr. Schmidtke suspendiert und ausgerechnet Neiss als neuer Chefarzt installiert. Da Neiss aber eben doch auch Dr. Nice sein kann, versucht er herauszufinden, wer hinter den Vorwürfen gegen seinen Rivalen steckt, darunter angebliche Behandlungsfehler.

Wer traurig ist, dass es nur drei neue Filme gibt, kann sich freuen: Die Dreharbeiten zu Staffel vier laufen bereits und sollen Mitte November abgeschlossen werden. Die Ausstrahlung erfolgt voraussichtlich im kommenden Jahr. Dann stößt Tanja Schleiff als Dorf-Pastorin zum Cast – eine potenzielle neue Liebe für "Dr. Nice"?

"Dr. Nice" – So. 05.10. – ZDF: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

