Patricia Blanco spricht über zerrüttetes Verhältnis zu Vater Roberto

02.10.2025, 16.50 Uhr
Patricia Blanco offenbarte Details über den langjährigen Konflikt mit ihrem Vater, dem berühmten Schlagersänger Roberto Blanco. Gibt es trotz vergangener Differenzen eine Versöhnung?
Patricia Blanco
Kürzlich äußerte sich Patricia Blanco über das zerrüttete Verhältnis zu ihrem berühmten Vater Roberto Blanco.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | gbrci
Roberto Blanco
Roberto Blanco feiert seit Jahrzehnten als Schlagersänger Erfolge.  Fotoquelle: 2017 Getty Images/Michael Gruber

Patricia Blanco hat sich im deutschen Fernsehen längst als ein bekanntes Gesicht etabliert. So nahm sie bereits an diversen Reality-Formaten teil. Erheblichen Anteil an ihrem Erfolg hat aber auch ihr berühmter Vater, Schlagersänger Roberto Blanco. Doch das Verhältnis zwischen Tochter und Vater ist, wie oft berichtet wurde, seit Jahren zerrüttet.

"Ich rede seit 15 Jahren nicht mehr mit dem, weil da einige Dinge vorgefallen sind", offenbarte die 54-Jährige kürzlich in der TV-Show "Villa der Versuchung" bei SAT.1 gegenüber ihren Mitstreitern. Unter anderem führte sie die Trennung ihrer Eltern an, die in einer "medialen Schlammschlacht" geendet sei. "Er hat es geschafft, glücklich weiterzuleben", erklärt Patricia Blanco. Früher habe sie das immer "auf sich gemünzt", heute stellt sie klar: "Er tut mir leid." Die Zeit habe ihre Spuren bei ihr hinterlassen. Patricia habe lange daran arbeiten müssen, um heute sie selbst sein zu können.

Roberto und Patricia Blanco trafen zufällig aufeinander - Wie lief das ab?

Den Konflikt weiterführen wolle die 54-Jährige nicht mehr. Dennoch glaube sie nicht mehr daran, dass es noch einmal zu einem klärenden Gespräch kommen wird: "Ich habe meinem Vater verziehen", bekräftigte die Dschungelcamp-Teilnehmerin von 2015. Sie habe Fehler gemacht, das ändere aber nichts daran, dass sie ihren Vater weiterhin liebe. "Ich finde ihn auch toll, er hat viel geleistet in seinem Leben, er war sehr erfolgreich oder ist sehr erfolgreich...", erklärt sie in der SAT.1-Show sichtlich bewegt.

Es sei dennoch schade, dass es in ihrem Leben keine Vater-Tochter-Beziehung gegeben habe. "Der Mann ... wenn der mich sieht, der rennt weg", erklärt Patricia Blanco und erinnert sich an ein zufälliges Treffen mit ihrem Vater an einem Flughafen, wo er "einfach an mir vorbeigegangen" sei. Patricia wünsche ihrem Vater dennoch alles Gute: "Ich hoffe, dass ich es noch mal schaffen werde, ihn zu treffen und ihn einfach in den Arm zu nehmen."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
