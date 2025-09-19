Home News Star-News

"The Voice"- Moderatorin Melissa Khalaj im Interview: "Ablehnung gehört zum Leben dazu"

Zwischen Zweifel und Rampenlicht

"The Voice"- Moderatorin Melissa Khalaj im Interview: "Ablehnung gehört zum Leben dazu"

19.09.2025, 10.47 Uhr
Melissa Khalaj freut sich auf die 15. Staffel von "The Voice of Germany", spricht aber auch offen über ihre Zweifel und wie sie diese überwindet. Ihre Arbeit, ein liebevoller Hund und die Unterstützung von Co-Moderator Thore Schölermann helfen ihr dabei.
"Es geht immer weiter": Im Interview teilt Melissa Khalaj ihre Gedanken über Zweifel und Ablehnung.  Fotoquelle: Joyn / Marc Rehbeck
"Es geht immer weiter. Egal, wie oft man abgelehnt wird oder zweifelt, irgendwann verschwinden die Zweifel. Natürlich kommen sie wieder, sie gehen nie ganz, aber alles verläuft in Phasen", gesteht die Moderatorin Melissa Khalaj im Interview.   Fotoquelle: ProSieben/SAT.1/André Kowalski
Melissa Khalaj spricht im Interview darüber, was der Job als Moderatorin ihr bedeutet: "Ich muss sagen, mein Beruf fühlt sich nicht wie ein Job an, weil mir das, was ich tue, so viel Spaß macht."  Fotoquelle: ProSieben/SAT.1/André Kowalski
Melissa Khalaj und Thore Schölermann moderieren die 15. Staffel von "The Voice of Germany". Die Moderatorin schwärmt im Interview von der Zusammenarbeit: "Während der Produktionstage verbringen wir sehr viel Zeit miteinander und verstehen uns wirklich gut. Ich schätze ihn als Kollegen sehr."  Fotoquelle: ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug
Thore Schölermann und Melissa Khalaj moderieren seit 2022 gemeinsam "The Voice of Germany".   Fotoquelle: Joyn/Christoph Köstlin
Melissa Khalaj moderiert zusammen mit Jochen Bendel "Promi Big Brother - Die Late Night Show". In der Sendung sprechen die beiden über alles, was im Promi-Big-Brother-Haus passiert.  Fotoquelle: Joyn / Marc Rehbeck
Melissa Khalaj ist mit dem Schauspieler Frederic Heidorn liiert.   Fotoquelle: 2023 Getty Images/Gerald Matzka
Im Interview berichtet Melissa Khalaj von ihrem Werdegang als Moderatorin und gibt Einblicke in die Herausforderungen, die sie auf diesem Weg meistern musste. Heute ist die 36-Jährige aus der Fernsehlandschaft kaum noch wegzudenken.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Andreas Rentz
Melissa Khalaj moderiert zusammen mit Jochen Bendel "Promi Big Brother - Die Late Night Show". In der Sendung sprechen die beiden über alles, was im Promi-Big-Brother-Haus passiert.  Fotoquelle: Joyn / Marc Rehbeck

Am 25. September geht "The Voice of Germany" in die 15. Staffel (immer donnerstags und freitags, 20.15 Uhr, ProSieben, SAT.1, Joyn). Anlässlich des Starts gab Moderatorin Melissa Khalaj der Agentur teleschau ein Interview, in dem sie persönliche Einblicke in ihr Leben zwischen Rampenlicht und Selbstzweifeln gibt.

Denn auch eine Frau, die Woche für Woche im TV-Rampenlicht steht, kennt Momente des Zweifelns. Doch wie geht sie damit um? Ganz offen gesteht Melissa Khalaj: "Ich nehme es an und lasse mich auf das Gefühl ein. Ich versuche, es zu verarbeiten. Meine Erfahrungen und das, was ich im Leben durchgemacht habe, haben mir gezeigt: Es geht immer weiter. Egal, wie oft man abgelehnt wird oder zweifelt, irgendwann verschwinden die Zweifel. Natürlich kommen sie wieder, sie gehen nie ganz." Für die 36-Jährige ist deshalb klar: "Ablehnung gehört zum Leben dazu." Statt daran zu zerbrechen, zieht Khalaj sogar etwas Positives daraus: "Sie kann sogar gut sein. Manche Dinge sollen einfach nicht sein. So abgedroschen es klingen mag: Schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere."

"Es beruhigt mein komplettes Nervensystem"

Trotz dieser Klarheit: Auch Melissa hat Tage, an denen nicht alles glattläuft. Doch davon merkt das Publikum nichts. "Klar, es gibt Tage, an denen man sich beschissen fühlt oder privat Sorgen hat, aber ich schalte diese Gedanken einfach aus und bleibe professionell. Mein Job hilft mir oft sogar, diese Sorgen zu vergessen." Vielleicht liegt es daran, dass sich die Arbeit für sie gar "nicht wie ein Job" anfühlt. Sie habe "so viel Spaß", sagt Melissa Khalaj und betont andererseits: "Es ist trotzdem ein Job."

Und wie tankt sie neue Kraft nach langen Showtagen? Ganz einfach: mit tierischer Unterstützung. Khalaj hat "einen Hund", der für sie der perfekte Ruhepol ist. "Ich liebe es morgens eine Stunde mit ihm durch den Wald zu laufen. Das tut einfach meinem Kopf, meinem Körper und meinem Geist gut. Es beruhigt mein komplettes Nervensystem und macht mich ready für den Tag."



Seit 2022 steht Melissa Khalaj gemeinsam mit Thore Schölermann für "The Voice of Germany" vor der Kamera. Über ihren Co-Moderator findet sie nur warme Worte: "Ich schätze ihn als Kollegen sehr", schwärmt sie im teleschau-Interview.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
