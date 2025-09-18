Lola Weippert packt auf der Baustelle an - Die Fans sind entsetzt

Schon seit geraumer Zeit gibt Lola Weippert auf Instagram regelmäßige Einblicke in den Aufbau ihres "Lolalands". So nennt die ARD-Moderatorin den alten Hof im Berliner Umland, den sie im Jahr 2021 kaufte und seither renoviert. Ein neues Video von den Bauarbeiten sorgte nun jedoch bei einigen ihrer 764.000 Follower für Unmut.

"Menschen werden immer reden und sie werden sich immer ein Urteil bilden, egal wie wenig sie wirklich von einer Situation wissen", schreibt Weippert in dem Beitrag. Dazu zeigt sie sich auf mehreren Fotos und Videos auf der Baustelle, unter anderem mit einer Kettensäge in der Hand sowie auf dem Dach eines Hauses.

Statements wie "Sie tut nur so, als ob" sei sie leid, erklärt die 29-Jährige in dem Posting zudem: "Wenn ich etwas mit vollem Herzen anpacke, wird es trotzdem diejenigen geben, die behaupten, ich würde es nicht ernst meinen." Ihr Fazit: "Am Ende zählen nicht die Kommentare oder Urteile, sondern das Gefühl, dass du alles so gemacht hast, wie es sich für dich richtig angefühlt hat."

"Die werden dir eher die Baustelle dicht machen" Zwar erhält Lola Weippert für ihre Worte viel Zuspruch. Zahlreiche Follower weisen jedoch darauf hin, dass das Outfit des TV-Stars – Jeans, Pullover und normale Stiefel – kaum geeignet für die Arbeit sei, die Weippert in den Clips verrichtet. "Mir würde es sehr gefallen, wenn du bei solchen Arbeiten eine Schutzbrille trägst und ein paar Sicherheitsschuhe", schreibt ein User.

Drastischer drückt es ein anderer Kommentar aus: "Die werden dir eher die Baustelle dicht machen, weil dir die passende Schutzausrüstung fehlt." Eine weitere Nutzerin findet: "Ziemlich gefährlich sieht das aus, kann gar nicht hinschauen!"

Immerhin: Sicherheitshandschuhe trägt die Influencerin in jedem der Videos. Ganz so eng scheinen es auch nicht alle Fans zu sehen. "Sicherheitsschutz bla bla bla ... alles Möchtegern-Polizisten hier", ärgert sich ein Follower über die Kommentare. Er glaubt, den wahren Grund für die kritischen Stimmen zu kennen: "Neid ohne Ende!"

