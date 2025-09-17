Home News Star-News

Tom Bartels bei der WM 2014: Was passierte wirklich nach dem Siegtor?

WM-Triumph 2014

Tom Bartels über Mario Götzes WM-Tor, Albträume und den Preis des Erfolgs

17.09.2025, 12.45 Uhr
Tom Bartels, der ARD-Kommentator, erlebte 2014 einen der größten Momente seiner Karriere mit dem Siegtor von Mario Götze im WM-Finale. Doch der Triumph hatte auch seine Schattenseiten: Im Urlaub danach brach sein Körper zusammen.
Tom Bartels
Tom Bartels erinnerte sich in einem Podcast-Gespräch an einen körperlichen Zusammenbruch nach seinem größten beruflichen Moment.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Alexander Hassenstein
WM-Finale 2014
Minute 113, Maracanã-Stadion, Rio de Janeiro: Mit einem technisch genialen Tor schoss Mario Götze die deutsche Nationalmannschaft am 13. Juli 2014 zum vierten WM-Titel.   Fotoquelle: 2014 Getty Images/Matthias Hangst

Vor 35 Millionen TV-Zuschauern kommentierte Tom Bartels Mario Götzes Siegtor bei der Fußball-WM 2014. Ein einmaliges Erlebnis für den ARD-Mann, wie er in einem aktuellen Podcast erklärt. Doch im anschließenden Urlaub habe sich sein Körper "komplett verabschiedet".

Tom Bartels - die Stimme hinter dem Weltmeister-Titel 2014

"Schürrle ... Der kommt an. Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!" Mit diesen wenigen Worten schrieb Tom Bartels 2014 deutsche Fernsehgeschichte. Als Live-Kommentator des Fußball-WM-Finales Deutschland gegen Argentinien hatte der ARD-Journalist das Privileg, das deutsche Siegtor bejubeln zu dürfen – vor rund 35 Millionen Fans an den TV-Geräten. Viele von ihnen verbinden den bislang letzten deutschen Sieg bei einer Fußball-Weltmeisterschaft auch mit der Stimme von Tom Bartels.

Er habe "viele große Spiele gemacht", erinnerte sich der 60-Jährige nun im Podcast "Football Finance". "Aber so ein Moment wird nicht wiederkommen."

Derzeit beliebt:
>>Kommunalwahlen: Nicht mal ein Prozent stimmten für Reality-Star Jannik Kontalis
>>Cheyenne Ochsenknecht denkt über Namenswechsel nach – das sagt ihre Mutter
>>ARD-Kommentator Tom Bartels über Schulden, Kritik & Olympia-Patzer
>>Für alle Fußballspiele: Jonas Friedrich ersetzt Wolf Fuss als Kommentator bei SAT.1

Wie groß die Belastung für den Live-Reporter damals war, zeigt ein dramatisches Erlebnis, das er im Podcast-Gespräch enthüllte. Am Tag nach dem Finale von Rio sei er nach Hause geflogen zu seiner Familie. Zwei weitere Tage später sei es in den Urlaub nach Norwegen gegangen. Bis dahin habe er sich gut gefühlt und den Eindruck gehabt, die Final-Reportage hätte nicht viel besser laufen können. Dann sei er plötzlich zusammengebrochen.



Tom Bartels brach unmittelbar nach dem WM-Finale im Urlaub zusammen

"Ich bin im Prinzip ab Tag drei in Norwegen wie eine Hülle von meiner Familie durch die Gegend gefahren worden", berichtete Bartels: "Der Körper hat sich komplett verabschiedet." Er könne nicht sagen, ob er krank gewesen sei: "Ich habe nachts vier T-Shirts durchgeschwitzt und war im Prinzip wie apathisch. Das hat eine Woche angehalten und dann ging es wieder." Bartels vermutet im Rückblick einen akuten Stress-Abfall: "Ich habe das nie wieder so gehabt."

Sammelklage gegen DAZN: 4.500 Kunden ziehen vor Gericht
Tausende DAZN-Kunden ziehen vor Gericht: Der Vorwurf lautet auf rechtswidrige Preiserhöhungen. Die Verbraucherschützer sprechen von Intransparenz. Eine Sammelklage steht bevor.
Rechtsstreit
DAZN

Angesprochen auf den berühmt geworden Ausruf "Mach ihn! Er macht ihn!" unterstrich Bartels, wie groß die Anspannung schon vor Spielbeginn war. Einer seiner Albträume sei es gewesen, den entscheidenden Spielmoment als Kommentator zu verpassen. "Du musst die ganze Zeit am Spiel bleiben. Du darfst nicht in irgendeiner Geschichte sein oder irgendwo mit deinen Gedanken, wenn der Ball in den Strafraum fliegt", erläuterte Bartels. Im spielentscheidenden Moment eines WM-Finales mit deutscher Beteiligung nicht das Geschehen zu kommentieren, sei "das Schlimmste" in so einer Situation. "Das ist der Untergang."

Zurechtgelegt habe er sich den Ausruf "Mach ihn!" im Vorhinein dennoch nicht. So etwas könne man nicht vorausplanen. "Das wäre schlimm, wenn man das im Kopf hätte", sagte Bartels. "Du musst einfach dir vertrauen und sagen, was du denkst." Am Ende konnte Bartels vom Triumph der deutschen Mannschaft auch persönlich profitieren, wie er glaubt: "Wenn die Mannschaft gewinnt, gewinnst du mit. Wenn die Mannschaft verliert, bist du der Überbringer der schlechten Nachricht. Dann gibt es meistens auch viel mehr Kritik."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Umstrittenes Reportage-Format „KLAR!“ wird fortgesetzt
ARD-Hammer
KLAR
Schauspielerin rechnet mit Bürokratie im Gesundheitssystem ab
"Politisch läuft da viel schief"
Ulrike C. Tscharre im Interview
"David und Goliath": Wenn Krankenhauspersonal an seine Grenzen stößt
Klinikalltag
Ulrike C. Tscharre im Interview
Frauenpower in der Filmbranche: Ulrike C. Tscharres Appell
Frauen im Fokus
Ulrike C. Tscharre im Interview
Romy Heiland vor Gericht! Neue Staffel sorgt für Aufsehen
"Die Heiland – Wir sind Anwalt"
"Die Heiland - Wir sind Anwalt"
"Tatort: Ich sehe dich": Kritik zum düsteren Franken-Krimi mit Fabian Hinrichs
Keine Paula Ringelhahn
Tatort: Ich sehe dich
So möchte Schauspieler Walter Sittler ewig jung bleiben
Überraschende Lebensphilosophie
Walter Sittler im Interview
ARD-Thrillerdrama: Walter Sittler im Kampf gegen Mord und Demenz
"Tödliche Schatten"
Tödliche Schatten
ZDF-"Fernsehgarten": Deshalb fällt die Sendung am Sonntag erneut aus
Das ist der Grund
ZDF-Fernsehgarten
Giovanni Zarrellas Sohn Gabriel kickt für deutschen Europa-League-Klub
Schlagerstar voller Stolz
Giovanni Zarrella und Gabriel Zarrella auf einer Tribüne in einem Fußballstadion
Heidi Klum überrumpelt "Abendschau"-Moderator – und fängt an zu jodeln
Heidis Oktoberfest
Heidi Klum bei der "Abendschau"
So trauert Robert Redfords deutsche Ehefrau um ihren Mann
Hollywood-Ikone verstorben
Robert Redford und Sibylle Szaggars
Stefan Raabs 15-Minuten-Show bringt endlich gute Quoten
Hat es sich gelohnt?
"Die Stefan Raab Show"
Robert Redford: Der stille Titan Hollywoods ist tot
Mit 89 Jahren
Robert Redford
Schock für Fans! Norbert Rier in der Notaufnahme – was ist passiert?
Gesundheitliche Probleme
Norbert Rier
Betrug im Alter: Uschi Glas auf der Jagd nach Trickbetrügern
"Wir vier und der Enkeltrick"
"Wir vier und der Enkeltrick"
Zwei Männer, ein Dilemma – Welchen Weg wählt Sophia?
"Die Natur der Liebe"
Die Natur der Liebe
Wer schoss siebenmal auf ein Wettbüro?
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
RTL-Unterhaltungschef verrät: So bleibt das „Sommerhaus“ ein Quotenhit
Erfolgsrezept
Unterhaltungschef Markus Küttner
Trump-Lager fordert Visum-Entzug für ZDF-Journalist Elmar Theveßen
Podcast-Eklat
Elmar Theveßen
"Sommerhaus"-Blitzausstieg: Warum ging Paar nach nur 3 Tagen?
„Der Dämon kam raus“
Das Sommerhaus der Stars
Das ist das neue Ermittler-Duo im Bundespolizei-"Tatort"
Auf Verbrecherjagd
Denis Moschitto
Carmen Geiss setzt sich zur Wehr!
Nach Selfie-Shitstorm
Carmen Geiss sitzt auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer.
Sammelklage gegen DAZN: 4.500 Kunden ziehen vor Gericht
Rechtsstreit
DAZN
Start vom "Sommerhaus der Stars" - Daher kennst du die Kandidaten!
Jubiläumsstaffel
Tina und Jochen Horst auf einer Bank, das Foto für "Das Sommerhaus der Stars" 2025.
Comeback von Unheilig: Auftritt mit neuem Song und großer Ankündigung
Rückkehr
Kopf der Band
Hochprozentiger Alkohol vor dem Auftritt? - Das sind die Rituale unserer Schlagerstars
Rituale
Florian Silbereisen und Andrea Berg auf der Bühne vom "Schlagerboom Open Air" 2025.
Neuer Versuch startet: Stefan Raabs RTL-Primetime-Show
Mysteriöser Start
Stefan Raab
Iris Berben & Moritz Bleibtreu zerlegen das Märchen vom Star-Reichtum
Schauspielklischees
Moritz Bleibtreu
Stefan Raabs Rückkehr zu RTL - Sollte der Erfolgsgarant in den Ruhestand gehen?
Quoten
Stefan Raab im Porträt.