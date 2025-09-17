Home News Star-News

So viel verdient Matthias Mangiapane wirklich mit Reality-TV

Reality-Star

Matthias Mangiapane enthüllt sein Monatsgehalt

17.09.2025, 13.57 Uhr
Matthias Mangiapane, bekannt aus zahlreichen Reality-Shows, hat in Klaas Heufer-Umlaufs Show sein Monatsgehalt enthüllt. Der Reality-Star verrät, wie sehr sich lautstarkes Auftreten in der Branche auszahlt.
The Power
Matthias Mangiapane ist einer der bekanntesten und streitlustigsten Realitystars. Das zahlt sich für ihn buchstäblich aus.  Fotoquelle: Joyn / René Lohse

Klaas Heufer-Umlauf (41) begrüßte Matthias Mangiapane in der gestrigen Ausgabe seiner Show "Experte für alles" als "Reality-Mastermind". Von dem 41-jährigen Hessen wollte sich der Showmoderator zum Realitystar ausbilden lassen. Und er wollte wissen, wie viel Geld sich als Realitystar verdienen lässt. Mangiapane gab bereitwillig Auskunft.

Matthias Mangiapane: Spitze Zunge, Lästereien und Streitlust

"Wer Matthias Mangiapane bestellt, bekommt ihn auch", wusste Heufer-Umlauf. Und das mussten auch schon etliche von Mangiapanes Mitbewerbern in Shows wie "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare", "Kampf der Realitystars", "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", "Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!", "Das große Promi-Büßen", "Forsthaus Rampensau Germany" oder "Promi Big Brother" feststellen. Denn Mangiapane ist bekannt für seine spitze Zunge und seine Läster- und Streit-Lust, was er aktuell auch in "The Power" belegt.

Gegenüber Heufer-Umlauf machte er deutlich, dass es genau diese mitunter schrille Stimme ist, die ihn im Reality-Gewerbe ausmacht. "Ich hab mich damals entschieden, die Flasche Dynamit zu geben. Mach das, was du am besten kannst. Und ich hatte schon immer ein lautes Organ und das hab ich mir zunutze gemacht." Lautsprecher fielen eben auf, so Mangiapane: "Du musst mit allem ein bisschen mehr auf die Kacke hauen als die anderen."

Derzeit beliebt:
>>Kommunalwahlen: Nicht mal ein Prozent stimmten für Reality-Star Jannik Kontalis
>>Cheyenne Ochsenknecht denkt über Namenswechsel nach – das sagt ihre Mutter
>>ARD-Kommentator Tom Bartels über Schulden, Kritik & Olympia-Patzer
>>Start vom "Sommerhaus der Stars" - Daher kennst du die Kandidaten!

Matthias Mangiapanes fünfstelliges Monatsgehalt "für Rumschreien"

Mangiapane zeigte Heufer-Umlauf in Rollenspielen, worauf es ankommt: Durchsetzungsvermögen. Zur Not muss man einfach lauter sein. Einen "Grund auszurasten" finde er immer, sagte Mangiapane und demonstrierte das im Spiel mit Heufer-Umlauf, bei dem ein Nutella-Glas zum Anlass für Mangiapanes Gezeter wurde. "Sensationell", zeigte sich Heufer-Umlauf beeindruckt und fühlte sich regelrecht "eingeschüchtert".



Start vom "Sommerhaus der Stars" - Daher kennst du die Kandidaten!
Heute Abend ist es wieder soweit: „Das Sommerhaus der Stars“ startet um 20:30 Uhr auf RTL. Doch woher kennt man die angeblichen Prominenten der diesjährigen Jubiläumsstaffel? Hier findet ihr einen Überblick.
Jubiläumsstaffel
Tina und Jochen Horst auf einer Bank, das Foto für "Das Sommerhaus der Stars" 2025.

Lohnt sich das alles? Das wollte Heufer-Umlauf von seinem Studiogast wissen. Und war dann verblüfft darüber, wie viel Mangiapane als Reality-Star verdient. Die ersten Schätzungen von Heufer-Umlauf ("10.000? 20.000?") verneinte Mangiapane mit einem verschmitzten "Mehr". Erst bei 30.000 Euro nickte er. Klaas war fassungslos: "30.000 Euro im Monat – für Rumschreien?!" "Für Rumschreien", bestätigte sein Gast, "wenn man's gut kann!". Und das kann die Krawallnudel vom Reality-Dienst offensichtlich gut.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Promi Big Brother" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Reality-Show mit Kultfaktor: Balko zieht ins "Sommerhaus der Stars"
"Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare"
Das Sommerhaus der Stars
Jannik Kontalis wollte Oberbürgermeister werden - Das sagt er nach dem tiefen Fall
Wahlkampf
Jannik Kontalis
Reality-Star Jannik Kontalis: „Mama hat gesagt, ich kann alles werden“
Oberbürgermeister-Kandidatur
Jannik Kontalis
Fauxpas von Barbara Schöneberger beim "Fernsehpreis": "Wer ist Thomas?"
Verwechslung
Deutscher Fernsehpreis 2025
Chris Wackert & Steffi Brungs: Karriere-Paar bricht mit Klischees
Moderne Rollenverteilung
Chris Wackert und Stephanie Brungs
„Es tut mir im Herzen weh“: Jochen Schropp über Ehe-Krise mit Norman
Trennung auf Zeit
Jochen Schropp
Von der Kritik zum Goldregen: "Layla"-DJ Robin verdient Rekordsummen
Der große Durchbruch
Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking
So viel verdienen die ZDF-Moderatoren Andrea Kiewel, Markus Lanz & Co.
Gehaltsliste enthüllt
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
"Prominent Getrennt": Erstmals folgt ein großes Wiedersehen der Show!
Die große Aussprache
Charlotte Würdig
Was verdient Deutschland wirklich? Die Wahrheit über Gehälter!
Gehaltsreportage
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Umstrittenes Reportage-Format „KLAR!“ wird fortgesetzt
ARD-Hammer
KLAR
„Black Rabbit“: Netflix-Thriller mit Jude Law & Jason Bateman
Brüderlicher Kampf
"Black Rabbit" | Netflix
Deutsch-türkische RomCom "She Said Maybe" startet auf Netflix
Liebes-Wirrwarr
She Said Maybe
Selbstversorger statt Starallüren – wie tickt Andreas Ehrlich?
Zauberhaftes Leben
Andreas Ehrlich im Interview
Tom Bartels über Mario Götzes WM-Tor, Albträume und den Preis des Erfolgs
WM-Triumph 2014
Tom Bartels
Schauspielerin rechnet mit Bürokratie im Gesundheitssystem ab
"Politisch läuft da viel schief"
Ulrike C. Tscharre im Interview
Heidi Klum überrumpelt "Abendschau"-Moderator – und fängt an zu jodeln
Heidis Oktoberfest
Heidi Klum bei der "Abendschau"
So trauert Robert Redfords deutsche Ehefrau um ihren Mann
Hollywood-Ikone verstorben
Robert Redford und Sibylle Szaggars
"David und Goliath": Wenn Krankenhauspersonal an seine Grenzen stößt
Klinikalltag
Ulrike C. Tscharre im Interview
Stefan Raabs 15-Minuten-Show bringt endlich gute Quoten
Hat es sich gelohnt?
"Die Stefan Raab Show"
Robert Redford: Der stille Titan Hollywoods ist tot
Mit 89 Jahren
Robert Redford
Schock für Fans! Norbert Rier in der Notaufnahme – was ist passiert?
Gesundheitliche Probleme
Norbert Rier
Betrug im Alter: Uschi Glas auf der Jagd nach Trickbetrügern
"Wir vier und der Enkeltrick"
"Wir vier und der Enkeltrick"
Zwei Männer, ein Dilemma – Welchen Weg wählt Sophia?
"Die Natur der Liebe"
Die Natur der Liebe
Wer schoss siebenmal auf ein Wettbüro?
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
RTL-Unterhaltungschef verrät: So bleibt das „Sommerhaus“ ein Quotenhit
Erfolgsrezept
Unterhaltungschef Markus Küttner
Trump-Lager fordert Visum-Entzug für ZDF-Journalist Elmar Theveßen
Podcast-Eklat
Elmar Theveßen
Frauenpower in der Filmbranche: Ulrike C. Tscharres Appell
Frauen im Fokus
Ulrike C. Tscharre im Interview
"Sommerhaus"-Blitzausstieg: Warum ging Paar nach nur 3 Tagen?
„Der Dämon kam raus“
Das Sommerhaus der Stars
Das ist das neue Ermittler-Duo im Bundespolizei-"Tatort"
Auf Verbrecherjagd
Denis Moschitto