So viel verdient Matthias Mangiapane wirklich mit Reality-TV

Klaas Heufer-Umlauf (41) begrüßte Matthias Mangiapane in der gestrigen Ausgabe seiner Show "Experte für alles" als "Reality-Mastermind". Von dem 41-jährigen Hessen wollte sich der Showmoderator zum Realitystar ausbilden lassen. Und er wollte wissen, wie viel Geld sich als Realitystar verdienen lässt. Mangiapane gab bereitwillig Auskunft.

Matthias Mangiapane: Spitze Zunge, Lästereien und Streitlust "Wer Matthias Mangiapane bestellt, bekommt ihn auch", wusste Heufer-Umlauf. Und das mussten auch schon etliche von Mangiapanes Mitbewerbern in Shows wie "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare", "Kampf der Realitystars", "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", "Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!", "Das große Promi-Büßen", "Forsthaus Rampensau Germany" oder "Promi Big Brother" feststellen. Denn Mangiapane ist bekannt für seine spitze Zunge und seine Läster- und Streit-Lust, was er aktuell auch in "The Power" belegt.

Gegenüber Heufer-Umlauf machte er deutlich, dass es genau diese mitunter schrille Stimme ist, die ihn im Reality-Gewerbe ausmacht. "Ich hab mich damals entschieden, die Flasche Dynamit zu geben. Mach das, was du am besten kannst. Und ich hatte schon immer ein lautes Organ und das hab ich mir zunutze gemacht." Lautsprecher fielen eben auf, so Mangiapane: "Du musst mit allem ein bisschen mehr auf die Kacke hauen als die anderen."

Matthias Mangiapanes fünfstelliges Monatsgehalt "für Rumschreien" Mangiapane zeigte Heufer-Umlauf in Rollenspielen, worauf es ankommt: Durchsetzungsvermögen. Zur Not muss man einfach lauter sein. Einen "Grund auszurasten" finde er immer, sagte Mangiapane und demonstrierte das im Spiel mit Heufer-Umlauf, bei dem ein Nutella-Glas zum Anlass für Mangiapanes Gezeter wurde. "Sensationell", zeigte sich Heufer-Umlauf beeindruckt und fühlte sich regelrecht "eingeschüchtert".

Lohnt sich das alles? Das wollte Heufer-Umlauf von seinem Studiogast wissen. Und war dann verblüfft darüber, wie viel Mangiapane als Reality-Star verdient. Die ersten Schätzungen von Heufer-Umlauf ("10.000? 20.000?") verneinte Mangiapane mit einem verschmitzten "Mehr". Erst bei 30.000 Euro nickte er. Klaas war fassungslos: "30.000 Euro im Monat – für Rumschreien?!" "Für Rumschreien", bestätigte sein Gast, "wenn man's gut kann!". Und das kann die Krawallnudel vom Reality-Dienst offensichtlich gut.

